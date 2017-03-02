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Главная Лента новостей Чиновники в два раза «уплотнили» жилплощадь барнаульской семьи за долги по коммуналке

Чиновники в два раза «уплотнили» жилплощадь барнаульской семьи за долги по коммуналке

09.03.2017 12:35

Центральный районный суд Барнаула постановил выселить одну из городских семей из муниципальной квартиры, где она проживает сейчас, и предоставить другое жилье — в два раза меньшей площади. Основанием для решения стало заявление администрации района. Таким образом чиновники «ненавязчиво» напомнили постояльцам муниципальных квартир о необходимости платить за коммунальные услуги.

Согласно решению Центрального районного суда, семью выселят из муниципальной квартиры площадью 42,6 кв. м в доме по проспекту Социалистическому, 64. Взамен ей выдадут другое жилье, площадь которого составляет 21,9 кв. м. На день вынесения решения задолженность нанимателей по коммунальным платежам составила почти 50 тысяч рублей, сообщает администрация.

Как уточняется, с начала года аналогичные меры применялись еще в отношении двух семей. Судя по перечню дел на сайте Центрального райсуда, только в этом районе аналогичным образом могут «освободиться» сразу несколько квартир. Тем же способом чиновники действовали и в прошлом году: в декабре сообщалось, что за весь 2016 год иски о выселении были удовлетворены в отношении 13-и семей из Центрального района.

Также в рамках работы с должниками по коммунальным платежам администрация нашла муниципальную квартиру, в которой фактически никто не живет. Суд удовлетворил требования о признании людей, зарегистрированных, но не живущих в квартире более трех лет, утратившими право пользования квартирой.

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Комментарий

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Комментариев 7
Гость

09.03.2017 17:19

Основанием для решения стало заявление администрации района. Таким образом чиновники «ненавязчиво» напомнили постояльцам муниципальных квартир о необходимости платить за коммунальные услуги. ...На день вынесения решения задолженность нанимателей по коммунальным платежам составила почти 50 тысяч рублей, сообщает администрация.
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Надеюсь, это не семья Мудрика пострадала?
Браво, Барнаул! Этим городом могут гордиться !
Иваныч

09.03.2017 17:54

Могли бы приватизировать. Продать. Купить более дешевое жилье такой же площади в другом районе. Разницу использовать для оплаты задолженности.
Приватизировать легко. НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НЕ ЕСТЬ ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ. Подать заявление в МФЦ и всё. Через месяц получаешь свидетельство.
дядя вася

09.03.2017 18:40

Бывает что не платят те люди у которых есть деньги - ездит на автомобили курят и пьют - это признак что человек живет в достатке.
гость

09.03.2017 22:24

Надо такие меры применять и в отношении собственников. Квартира твоя, но коммун.услугами , лифтом и проч. пользуешься? По лестницам ходишь? Мусор выбрасываешь? Почему другие за них должны оплачивать?
гость

09.03.2017 22:29

Сволочи.На войну в Сирии,в Украине деньги есть у власти ,а свой народ пусть живёт как скотина в хлеву.. Из за несчастных 900 долларов забрать у людей жильё.Правильно делал Ленин стреляя и вешая буржуев. Коммунальные платежи подняли выше уже некуда.Недоумки власть имущие заканчивайте тиранить свой народ. Почему при советской власти не было должников по коммунальным платежам? Советская власть давала народу квартиры бесплатно ,улучшала жилищные условия ,а не забирала как нынешняя власть иудеев. Не каждый идиот поедет жить на каторгу в Сибирские морозы. Цените тех кто здесь живёт и горб на Вас иуды гнёт.
Иванычу

09.03.2017 22:37

У людей нет денег оплачивать грабительские коммунальные платежи,а Вы говорите о какой то Чубайсовской прихватизации.Она,что бесплатно что ли по Вашему? За неё тоже нужно платить и не мало. Миллиардные долги по коммунальным по всей стране. Народ уже не в состоянии их оплачивать при зарплате в 8000-10000р
Хорошо быть чиновником

09.03.2017 23:13

при зарплате под сотню равняться с теми кто живет в месяц на десятку . Это всеравно что хрен с пальцем сравнивать . Ценю юмор , да только здесь он переходит все разумные границы . За что платить ? Выжимаете остатки из советского наследия и что дальше когда ресурс иссякнет ?