Чиновники в два раза «уплотнили» жилплощадь барнаульской семьи за долги по коммуналке

Центральный районный суд Барнаула постановил выселить одну из городских семей из муниципальной квартиры, где она проживает сейчас, и предоставить другое жилье — в два раза меньшей площади. Основанием для решения стало заявление администрации района. Таким образом чиновники «ненавязчиво» напомнили постояльцам муниципальных квартир о необходимости платить за коммунальные услуги.

Согласно решению Центрального районного суда, семью выселят из муниципальной квартиры площадью 42,6 кв. м в доме по проспекту Социалистическому, 64. Взамен ей выдадут другое жилье, площадь которого составляет 21,9 кв. м. На день вынесения решения задолженность нанимателей по коммунальным платежам составила почти 50 тысяч рублей, сообщает администрация.

Как уточняется, с начала года аналогичные меры применялись еще в отношении двух семей. Судя по перечню дел на сайте Центрального райсуда, только в этом районе аналогичным образом могут «освободиться» сразу несколько квартир. Тем же способом чиновники действовали и в прошлом году: в декабре сообщалось, что за весь 2016 год иски о выселении были удовлетворены в отношении 13-и семей из Центрального района.

Также в рамках работы с должниками по коммунальным платежам администрация нашла муниципальную квартиру, в которой фактически никто не живет. Суд удовлетворил требования о признании людей, зарегистрированных, но не живущих в квартире более трех лет, утратившими право пользования квартирой.