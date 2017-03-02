Чиновники в два раза «уплотнили» жилплощадь барнаульской семьи за долги по коммуналке

09.03.2017 12:35
Центральный районный суд Барнаула постановил выселить одну из городских семей из муниципальной квартиры, где она проживает сейчас, и предоставить другое жилье — в два раза меньшей площади. Основанием для решения стало заявление администрации района. Таким образом чиновники «ненавязчиво» напомнили постояльцам муниципальных квартир о необходимости платить за коммунальные услуги.
Согласно решению Центрального районного суда, семью выселят из муниципальной квартиры площадью 42,6 кв. м в доме по проспекту Социалистическому, 64. Взамен ей выдадут другое жилье, площадь которого составляет 21,9 кв. м. На день вынесения решения задолженность нанимателей по коммунальным платежам составила почти 50 тысяч рублей, сообщает администрация.
Как уточняется, с начала года аналогичные меры применялись еще в отношении двух семей. Судя по перечню дел на сайте Центрального райсуда, только в этом районе аналогичным образом могут «освободиться» сразу несколько квартир. Тем же способом чиновники действовали и в прошлом году: в декабре сообщалось, что за весь 2016 год иски о выселении были удовлетворены в отношении 13-и семей из Центрального района.
Также в рамках работы с должниками по коммунальным платежам администрация нашла муниципальную квартиру, в которой фактически никто не живет. Суд удовлетворил требования о признании людей, зарегистрированных, но не живущих в квартире более трех лет, утратившими право пользования квартирой.
09.03.2017 17:19
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Надеюсь, это не семья Мудрика пострадала?
Браво, Барнаул! Этим городом могут гордиться !
09.03.2017 17:54
Приватизировать легко. НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НЕ ЕСТЬ ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ. Подать заявление в МФЦ и всё. Через месяц получаешь свидетельство.
09.03.2017 18:40
09.03.2017 22:24
09.03.2017 22:29
09.03.2017 22:37
09.03.2017 23:13