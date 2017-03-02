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Главная Лента новостей Престарелый житель Курьинского района костылем «загнал» супругу в могилу

Престарелый житель Курьинского района костылем «загнал» супругу в могилу

09.03.2017 12:54

В Курьинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении престарелого местного жителя. Пенсионер жестоко избил свою супругу, отчего она через некоторое время скончалась, сказано на сайте регионального следкома.

Следствие установило, что 15 января 79-летний житель села Усть-Таловка Курьинского района выпивал вместе со своей пожилой женой дома. В ходе застолья между супругами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил костыль и несколько раз ударил им по голове 78-летней жены. Спустя непродолжительное время женщина скончалась в больнице от полученных телесных повреждений.

В ближайшее время дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего) с обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения его по существу. Престарелому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 3
волонтёр

09.03.2017 14:36

...нуидурачок дедуля! Хто жи за ним потом ухаживать-то буде? )))))
пенсионер

09.03.2017 15:22

скорей всего он её бил всю жизнь вот пусть и ответит теперь
гость

09.03.2017 17:32

Олег никто не клюнет на твою удочку! Не марай странички.