Престарелый житель Курьинского района костылем «загнал» супругу в могилу

В Курьинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении престарелого местного жителя. Пенсионер жестоко избил свою супругу, отчего она через некоторое время скончалась, сказано на сайте регионального следкома.

Следствие установило, что 15 января 79-летний житель села Усть-Таловка Курьинского района выпивал вместе со своей пожилой женой дома. В ходе застолья между супругами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил костыль и несколько раз ударил им по голове 78-летней жены. Спустя непродолжительное время женщина скончалась в больнице от полученных телесных повреждений.

В ближайшее время дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего) с обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения его по существу. Престарелому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.