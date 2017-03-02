Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»

09.03.2017 13:31
20-21 марта Алексей Навальный откроет свои очередные предвыборные штабы в Барнауле и Бийске, следует из публикации в Facebook ближайшего соратника г-на Навального, Леонида Волкова. Кроме того, оппозиционер намерен устроить пресс-конференцию, где подробнее расскажет о своих планах и притязаниях на кресло президента в марте 2018 года.
Сибирское турне Алексея Навального будет включать в себя четыре города. Помимо Алтайского края, штабы запустят в в Томске (17 марта) и Кемерово (18 марта). В начале апреля площадки могут заработать в Омске и Иркутске. Также штаб должен открыться в Красноярске, там уже определились с координатором, однако все еще идет поиск помещения.
Как рассказала ИА «Банкфакс» руководитель отделения незарегистрированной «Партии прогресса» в Алтайском крае Ольга Фотиева, даты, которые обозначил г-н Волков, все-таки предварительные: «Думаю, мы точно запустимся в марте, но может быть чуть позже тех чисел, что были озвучены». Собеседница подтвердила, что начальником Барнаульского штаба стал Артем Косарецкий, она будет исполнять функции замначальника. Помещение уже выбрано, но раскрывать его местоположение Ольга Фотиева не стала, сочтя это преждевременным. «В Бийске офис пока выбирают из нескольких вариантов, кто конкретно будет руководить этим штабом, пока вам сказать не могу, необходимо еще немного потерпеть», - отметила сторонница Навального. Г-жа Фотиева не захотела конкретизировать и детали трудового соглашения членов штабов, в частности, о какой зарплате может идти речь. «Единственное, пока могу добавить, что и в Бийске, и в Барнауле штабы должны отработать год — то есть ровно до середины следующего марта. Третий офис в Алтайском крае не появится», - отметила активистка.
«В штаб будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре. Пока в большинстве регионов России для уличной агитации холодновато, мы будем заниматься, собственно, развертыванием штабов. Планы - наполеоновские», – ранее писал в своем блоге соратник Навального Леонид Волков.
В начале марте Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Нижнем Новгороде. В знак протеста активисты Национально-освободительного движения устроили пикеты, а также залили двери штаба монтажной пеной. Встречу с волонтерами Алексею Навальному пришлось проводить на улице, поскольку охранники не позволили оппозиционеру зайти в арендованное помещение. В итоге на пешеходной улице Нижнего Новгорода образовался стихийный митинг с участием около 100 человек, напоминает «Коммерсантъ». Напомним, один из первых предвыборных штабов политика открылся в Новосибирске в феврале. К слову, у Алексея Навального уже появился предвыборный сайт, есть предвыборная программа.
09.03.2017 14:08
У противников Навального кроме пены и американских флагов ничего нет.
09.03.2017 14:12
Пидоры гейропейснутые-не пройдут!
Путин-мой президент!
Крым-наш,Дадин-Ваш!
09.03.2017 14:17
Ольга, говорят в пригородных теплицах, начинают припасать неликвидные с гнильцой помидоры... в честь встречи высокого гостя... Алёши.
А вот "Кум" горно-алтайский все белые ленточки поснимал с деревьев на 479 км у Аржан-Суу и привезёт их в Бийский парт-штаб навалЁнцов.
09.03.2017 14:22
Пусть сосёт,ему не превыкать!
09.03.2017 14:25
Флешь, а ты не из сердобских?
09.03.2017 14:34
09.03.2017 14:35
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09.03.2017 16:26
09.03.2017 16:30
09.03.2017 16:35
пароль для входа будут красками на асфальте малевать.
и во всех колодах шесть Джокеров - на них краплёный синими чернилами профиль-анфас Лёхин.
играйте и выигрывайте и не мелочитесь копеешно - ставки от одного косарика принимают они.
09.03.2017 16:47
09.03.2017 16:48
09.03.2017 18:08
09.03.2017 18:13
Так вы,батенька, бандос, почему 6-ку не топчите?
09.03.2017 18:24
09.03.2017 18:30
09.03.2017 18:42
09.03.2017 18:44
Зачем лижешь, кроме тебя такого опыта ни у кого нет.
09.03.2017 19:01
09.03.2017 19:09
Просто в Сибири не любят проституток,геев и заднеприводных!
Мы-другие,главные ценности для сибириков-любовь к отцу,матери,детям,родине,друзьям,взаимовыручка,самопожертвование,терпимость,оптимизм,НЕПОБЕЖДАЕМОСТЬ!
Остальное и овальное-шлак!
09.03.2017 21:19
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10.03.2017 00:31
10.03.2017 00:47
это и есть приварок к лапше с борщом семьи Лехаимовых.
выявление и профилактика легка и точна безошибочно по этим ФИО.
вот такой тройной ! секретный сотрудник-коммерсант Авральный.
Азеф так не смог. Акселерация Айфоновая !
10.03.2017 01:56
10.03.2017 01:59