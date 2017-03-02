Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»

20-21 марта Алексей Навальный откроет свои очередные предвыборные штабы в Барнауле и Бийске, следует из публикации в Facebook ближайшего соратника г-на Навального, Леонида Волкова. Кроме того, оппозиционер намерен устроить пресс-конференцию, где подробнее расскажет о своих планах и притязаниях на кресло президента в марте 2018 года.

Сибирское турне Алексея Навального будет включать в себя четыре города. Помимо Алтайского края, штабы запустят в в Томске (17 марта) и Кемерово (18 марта). В начале апреля площадки могут заработать в Омске и Иркутске. Также штаб должен открыться в Красноярске, там уже определились с координатором, однако все еще идет поиск помещения.

Как рассказала ИА «Банкфакс» руководитель отделения незарегистрированной «Партии прогресса» в Алтайском крае Ольга Фотиева, даты, которые обозначил г-н Волков, все-таки предварительные: «Думаю, мы точно запустимся в марте, но может быть чуть позже тех чисел, что были озвучены». Собеседница подтвердила, что начальником Барнаульского штаба стал Артем Косарецкий, она будет исполнять функции замначальника. Помещение уже выбрано, но раскрывать его местоположение Ольга Фотиева не стала, сочтя это преждевременным. «В Бийске офис пока выбирают из нескольких вариантов, кто конкретно будет руководить этим штабом, пока вам сказать не могу, необходимо еще немного потерпеть», - отметила сторонница Навального. Г-жа Фотиева не захотела конкретизировать и детали трудового соглашения членов штабов, в частности, о какой зарплате может идти речь. «Единственное, пока могу добавить, что и в Бийске, и в Барнауле штабы должны отработать год — то есть ровно до середины следующего марта. Третий офис в Алтайском крае не появится», - отметила активистка.

«В штаб будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре. Пока в большинстве регионов России для уличной агитации холодновато, мы будем заниматься, собственно, развертыванием штабов. Планы - наполеоновские», – ранее писал в своем блоге соратник Навального Леонид Волков.

В начале марте Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Нижнем Новгороде. В знак протеста активисты Национально-освободительного движения устроили пикеты, а также залили двери штаба монтажной пеной. Встречу с волонтерами Алексею Навальному пришлось проводить на улице, поскольку охранники не позволили оппозиционеру зайти в арендованное помещение. В итоге на пешеходной улице Нижнего Новгорода образовался стихийный митинг с участием около 100 человек, напоминает «Коммерсантъ». Напомним, один из первых предвыборных штабов политика открылся в Новосибирске в феврале. К слову, у Алексея Навального уже появился предвыборный сайт, есть предвыборная программа.