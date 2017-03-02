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Главная Лента новостей Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»

Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»

09.03.2017 13:31

20-21 марта Алексей Навальный откроет свои очередные предвыборные штабы в Барнауле и Бийске, следует из публикации в Facebook ближайшего соратника г-на Навального, Леонида Волкова. Кроме того, оппозиционер намерен устроить пресс-конференцию, где подробнее расскажет о своих планах и притязаниях на кресло президента в марте 2018 года.

Сибирское турне Алексея Навального будет включать в себя четыре города. Помимо Алтайского края, штабы запустят в в Томске (17 марта) и Кемерово (18 марта). В начале апреля площадки могут заработать в Омске и Иркутске. Также штаб должен открыться в Красноярске, там уже определились с координатором, однако все еще идет поиск помещения.

Как рассказала ИА «Банкфакс» руководитель отделения незарегистрированной «Партии прогресса» в Алтайском крае Ольга Фотиева, даты, которые обозначил г-н Волков, все-таки предварительные: «Думаю, мы точно запустимся в марте, но может быть чуть позже тех чисел, что были озвучены». Собеседница подтвердила, что начальником Барнаульского штаба стал Артем Косарецкий, она будет исполнять функции замначальника. Помещение уже выбрано, но раскрывать его местоположение Ольга Фотиева не стала, сочтя это преждевременным. «В Бийске офис пока выбирают из нескольких вариантов, кто конкретно будет руководить этим штабом, пока вам сказать не могу, необходимо еще немного потерпеть», - отметила сторонница Навального. Г-жа Фотиева не захотела конкретизировать и детали трудового соглашения членов штабов, в частности, о какой зарплате может идти речь. «Единственное, пока могу добавить, что и в Бийске, и в Барнауле штабы должны отработать год — то есть ровно до середины следующего марта. Третий офис в Алтайском крае не появится», - отметила активистка.

«В штаб будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре. Пока в большинстве регионов России для уличной агитации холодновато, мы будем заниматься, собственно, развертыванием штабов. Планы - наполеоновские», – ранее писал в своем блоге соратник Навального Леонид Волков.

В начале марте Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Нижнем Новгороде. В знак протеста активисты Национально-освободительного движения устроили пикеты, а также залили двери штаба монтажной пеной. Встречу с волонтерами Алексею Навальному пришлось проводить на улице, поскольку охранники не позволили оппозиционеру зайти в арендованное помещение. В итоге на пешеходной улице Нижнего Новгорода образовался стихийный митинг с участием около 100 человек, напоминает «Коммерсантъ». Напомним, один из первых предвыборных штабов политика открылся в Новосибирске в феврале. К слову, у Алексея Навального уже появился предвыборный сайт, есть предвыборная программа.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 33
Ельцовка

09.03.2017 14:08

С пеной (монтажной) у рта.

У противников Навального кроме пены и американских флагов ничего нет.
Deckman

09.03.2017 14:12

Лично попреведствую эту гниду либерастную битой промежь хребта!
Пидоры гейропейснутые-не пройдут!
Путин-мой президент!
Крым-наш,Дадин-Ваш!
Фотиевой...

09.03.2017 14:17



Ольга, говорят в пригородных теплицах, начинают припасать неликвидные с гнильцой помидоры... в честь встречи высокого гостя... Алёши.

А вот "Кум" горно-алтайский все белые ленточки поснимал с деревьев на 479 км у Аржан-Суу и привезёт их в Бийский парт-штаб навалЁнцов.
Гонец из Пензы

09.03.2017 14:22

Ломик у меня есть,Лёхе по крыше чпокнуть,а лучше,сказать , что конец лома-начало Трампа!
Пусть сосёт,ему не превыкать!
Пензенцу

09.03.2017 14:25

Гонец из Пензы писал(а):
Ломик у меня есть,Лёхе по крыше чпокнуть


Флешь, а ты не из сердобских?
да это я

09.03.2017 14:34

Разумеется, оппозиция в любом цивилизованном обществе имеет право на жизнь (на то она и щука в реке, чтобы карась не дремал). Навальный - не исключение. И много из того, о чем пишет его Фонд, созвучно с реакцией простого народа относительно коррупции в высших эшелонах власти и деловых кругах страны. Это ахиллесова пята нашего общества, а потому люди критического склада ума весьма чувствительно улавливают, что тревожит людей. Но вопрос вот в чем. Рассказал нам Навальный о коттеджах Медведева. И что дальше? Зарплаты в Алтае подскочили? Пенсии? Или что-то улучшилось ? Мы же все понимаем , что там, за океаном, не оставят предвыборные дела России и обязательно подмесят доллары, которые штабистам Навального придется отрабатывать. Политтехнологи, несомненно, прилично заработают на этом и после выборов уйдут в тень, куда нибудь в "Кировлес". А почему? Да потому что за душой у этих людей ничего нет. И они сами знают об этом и не замахиваются на многое- в России Навальный никогда не станет президентом( если не считать президентства в какой- нибудь компании по заготовке леса). Но посмотреть на них в политической борьбе- посмотрим. Дядя Сэм уже оплатил постановку этого спектакля с известным и предсказуемым финалом?
Ru.банок

09.03.2017 14:35

Открывалка у этого пидора гейропейского не сламаетьсся?
ХОЧЕШЬ ПРОДАТЬ РОДИНУ, НО НЕ ЗНАЕШЬ КАК ??

09.03.2017 15:02

СПРОСИ У НАВАЛЬНОГО.
ХОЧЕШЬ ПРОДАТЬ РОДИНУ, НО НЕ ЗНАЕШЬ КАК ??

09.03.2017 15:04

СПРОСИ У НАВАЛЬНОГО....
НОДухам-троляндрам

09.03.2017 15:43

Чего писаетесь то горяче раньше времени, не дадут ему ваши хозяева-варуны в выборы поиграть, им отступать от такого добра некуда-не все еще пограбили.
Не Навальный

09.03.2017 15:46

Насчет Родины. Замечаю я последнее время, что с таким руководством, срать на тебя хотела твоя Родина. Никто из нас не может сказать, те самые золотые слова Родина - это мы... Сейчас Родина - это олигархи, банкиры, губернаторы, министры, депутаты.. Вот они сейчас могут сказать - Родина это я.. А мы так, челядь, которую можно иметь по полной программе. Власть с народом говорит так: Давайте вы нам налоги, а мы вам штрафы.. Так и живем.
Маевич Андрей Павлович

09.03.2017 16:26

http://lawinrussia.ru/content/o-navalnom-i-ego-rassledovaniyakh вот тут немного анализа обещаний Навального !!Ничего личного,только факты!
Виктор

09.03.2017 16:30

Родину продает Путин, а деньги делят с братками, что Димону, что Ротенбергу, Китаю уже пол Сибири отдали в аренду, что там творится можно в интернете посмотреть, а нам от Родины осталась только касса в которую мы все платим деньги.
дак оне подпольщики штабные

09.03.2017 16:35

два катрана - подпольных игровых в карты на большие деньги клуба открывают.
пароль для входа будут красками на асфальте малевать.
и во всех колодах шесть Джокеров - на них краплёный синими чернилами профиль-анфас Лёхин.
играйте и выигрывайте и не мелочитесь копеешно - ставки от одного косарика принимают они.
Баба Фрося Алтайский край

09.03.2017 16:47

Андрей Маевич , так это ты же голубок , любитель всяких заварушек, али кто ? А мы народ мирный.
Аркадий

09.03.2017 16:48

Жаждущим помахать ломами и битами - а вербально что-то выразить в состоянии? Или орангутанг с дубиной - это и есть истинное лицо русского "патриота"?
М. Горький

09.03.2017 18:08

Все эти действующие и рвущийся к власти люди - ярые борцы с коррупцией и олигархами! Четверть века кормили кланы олигархов Горбачев энд Ельцин энд Путина! Ну давайте, ещё теперь и этого покормим, - 25 лет было мало, чтобы понять, что это все представители колониальной администрации! Мы продаем природные ресурсы за доллары, которые затем возвращаются к ним, в их офшоры... Таким образом, минеральные богатства нашей страны мы отдаём бесплатно, потому что сырьё и деньги, в итоге, остаются в руках одного покупателя.
барыге горькому

09.03.2017 18:13

М. Горький писал(а):
Мы продаем природные ресурсы за доллары, которые затем возвращаются к ним, в их офшоры...


Так вы,батенька, бандос, почему 6-ку не топчите?
Завсегдатай

09.03.2017 18:24

Боюсь что в нашей ситуации бессмысленно обсуждать хороший Навальный или плохой. Другого человека который бы предложил выход из тупика просто нет.
ВИКТОР ДУМАЕШЬ ЛЕГКО ЛИЗАТЬ АМЕРИКАНСКУЮ ЗАДНИЦУ !??

09.03.2017 18:30

спроси у НАВАЛЬНОГО.
Серега Горр

09.03.2017 18:42

Ну наконец то, а то я уже заждался. Главное денег вези побольше. Мне, как активному представителю, активного меньшенства, обещали должность в этом штабе.
капслоке

09.03.2017 18:44

ВИКТОР ДУМАЕШЬ ЛЕГКО ЛИЗАТЬ АМЕРИКАНСКУЮ ЗАДНИЦУ !?? писал(а):
спроси у НАВАЛЬНОГО.


Зачем лижешь, кроме тебя такого опыта ни у кого нет.
НАВАЛЬНЫЙ КИРОВСКИЙ ЖУЛИК И !??

09.03.2017 19:01

ВОР БАНАЛЬНЫЙ....
Ru.банок

09.03.2017 19:09

У нас-не Моська,его трук Рыжков сколь у вас в Барнео набрал? Меньше 2 просентов? Почему?
Просто в Сибири не любят проституток,геев и заднеприводных!
Мы-другие,главные ценности для сибириков-любовь к отцу,матери,детям,родине,друзьям,взаимовыручка,самопожертвование,терпимость,оптимизм,НЕПОБЕЖДАЕМОСТЬ!
Остальное и овальное-шлак!
Евгений Корчагин

09.03.2017 21:19

Навальный, Лёша, ну возьми меня к себе, ну пожалуста. Я устал уже бегать между Вакаевым и Прусаковой, ну не берут они меня к себе на выборы. Ты моя последняя надежда.
ПРОЧЬ ХОДОРКОВСКИЕ, НАВАЛЬНЫЕ!! УРОДЫ !?

09.03.2017 21:34

МОРАЛЬНЫЕ...
Стасик Москаленко

09.03.2017 22:36

Лёшааааа и меня возьмиииии!!!
НАВАЛЬНЫЙ КИРОВСКИЙ ЖУЛИК И ..

09.03.2017 23:57

ВОР БАНАЛЬНЫЙ..... А что он спёр то? если ты про спиленный лес, .. то наши вурдалаги от власти и едра столько его выпилили и украли, то навальный супротив них ..мужычек с охапкой сухого хвороста. Не вериш ? спроси у ишутина..
СОВЕТ ТЕБЕ ГРАЖДАНИН ПРОСТОЙ : С ПЯТОЙ КОЛОННОЙ !??

10.03.2017 00:13

РЯДОМ НЕ СТОЙ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ССГ

10.03.2017 00:31

«Планы - наполеоновские», – ранее писал в своем блоге соратник Навального Леонид Волков.» - ну что же, мы не во Франции, а в России, и у нас нет острова Святой Елены, зато есть колыма-матушка, так что не обессудьте Алеша наваленный и его соратники, ежели что.
ну што же , подписные листы за этого штабного

10.03.2017 00:47

больших денюжек стоят.
это и есть приварок к лапше с борщом семьи Лехаимовых.
выявление и профилактика легка и точна безошибочно по этим ФИО.
вот такой тройной ! секретный сотрудник-коммерсант Авральный.
Азеф так не смог. Акселерация Айфоновая !
Ru.банок

10.03.2017 01:56

Не знаю, как у других, а у меня главная ценность в жизни - в жопу долбиться и члены сосать. Кстати, тут есть кто-нибудь, кто хот ел бы меня отодрать?
Deckman

10.03.2017 01:59

Обрыганок, если ты не совсем ссыкло, то давай словимся? Я твою харю с удовольствием по асфальту повожу, мразь.