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Главная Лента новостей Глава Бийска получила юбилейное поощрение за «труд» и «вклад»

Глава Бийска получила юбилейное поощрение за «труд» и «вклад»

09.03.2017 14:20

Главу Бийска Лидию Громогласову в канун международного женского дня наградили знаком «За заслуги перед городом» III степени. Презент 6 марта лично вручил сити-менеджер наукограда Николай Нонко.

Как следует из публикации с офсайта горадминистрации, все произошло в рамках планового совещания. Ему предшествовала короткая церемония награждения бийчан, внесших вклад в социально-экономическое развитие города. Всего было отмечено семь жительниц наукограда, самая медийная из которых г-жа Громогласова.

Нагрудный знак она получила «за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Бийска и в связи с юбилейным днем рождения». Кстати, в данном случае г-жа Громогласова представлена на сайте не как политик, а в качестве председателя совета женщин наукограда.

К слову, это далеко не первая регалия г-жи Громогласовой за время работы в органах местного самоуправления. Ранее она была награждена юбилейной медалью администрации города «300 лет Бийску», почетными грамотами местной гордумы, администрации Алтайского края, регионального Заксобрания, а также Совета Федерации.

В настоящее время Лидия Громогласова возглавляет Бийское отделение «Единой России». В декабре 2016 года вошла в региональный политсовет ЕР. Срок ее полномочий как главы города истекает в сентябре 2017 года вместе с окончанием полномочий Бийской гордумы. Предполагается, что в будущем должность, которую в настоящее время занимает г-жа Громогласова, вновь будет именоваться как председатель гордумы, а часть ее полномочий отойдет в пользу нового главы города. Тем самым будет покончено с так называемой двуглавостью. Кстати, с немалой долей вероятности претендовать на должность «единого градоначальника» осенью будет именно Лидия Громогласова.

Г-жа Громогласова также получила рекордную цитируемость в российских СМИ из-за высказывания о сугробах в Бийске.

Фото: «Бийский рабочий» Екатерина Егорова

Справка:

Лидия Громогласова родилась 3 марта 1957 года в селе Колывань Змеиногорского района. В 1979 году с отличием окончила экономический факультет Новосибирского сельскохозяйственного института по специальности «Экономист по бухгалтерскому учету». В 1979-1991 годах жила в Белоруссии и Москве по месту прохождения службы мужа. Работала главным бухгалтером отдела культуры Бобруйского горисполкома, инструктором по работе среди семей военнослужащих. В 1991 году семья переехала по распределению в Бийск. С 1992 по 2004 годы работала в финансовых органах города. Прошла путь от экономиста до замначальника финансового управления администрации, возглавляла комитет по управлению муниципальным имуществом Бийска.

В апреле 2004 года назначена на высшую должность муниципальной службы - первого замглавы города. С июня по ноябрь 2006 года исполняла обязанности главы Бийска. В марте 2008 года избрана депутатом и председателем местной гордумы. В июле 2011 года избрана главой города. В 2012 году была вновь избрана депутатом Бийской думы и главой города. Замужем, воспитывает двоих сыновей.

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Комментарий

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Комментариев 39
Бийск

09.03.2017 15:01

Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.........
Фреза

09.03.2017 15:11

Не медали нужно ей давать,а срок на женской зоне,и срок не менее того,сколько она возглавляет город.Развалила все что только можно,и продолжает это делать.Если ещё раз проголосуют за неё,городу не жить.
Главный врач

09.03.2017 15:12

наградили за вклад в социально-экономическое развитие как "общественницу" )))) и смех и грех. хорошо бы взглянуть на порядок присвоения таких цацек. обычно по процедуре это должен делать представительный орган власти - горсовет или дума. или это такая лазейка? кто писал представление на награду. так называемый Совет женщин? Так она там сама председатель.
Горр

09.03.2017 15:16

Скоро начнёт говорить, Поднимите мне веки, у меня три медали на груди и тату с губернатором на ягодицах.
Морозов Виктор

09.03.2017 15:20

Лидия Афанасьевна, самый грамотный управленец в Бийске, кроме неё не смог бы никто поднять на этот уровень развития Бийск.
И считаю что она молодец и желаю ей удачи.
С уважением к Вам
АССОЦИАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Президент Морозов Виктор Иванович
Гузеев О. В

09.03.2017 15:30

Справедливая Россия в г. Бийске, Сердечно поздравляет с такой заслуженной наградой, мы в тесном контакте многие годы поддерживаем Лидию Афанасьевну, и дальше будем поддерживать так как никто не справиться с такой сложной и ответственной работой.
Примите наши поздравления
Член Единой России

09.03.2017 15:32

Её все ненавидят, даже в самой партии.
Тот самый Бийчанин

09.03.2017 15:35

Ну, вот... Теперь и пенсия повышенная будет..
Барсук

09.03.2017 15:36

Морозов,Гузеев,вы прихвостни этой дамы,или она с вами делится поборами.В одну камеру вас с ней нужно.жители ее ненавидят все.увидите при голосовании осенью.даже вбросы не помогут.
Сталин

09.03.2017 15:42

Расстрелять [удалено модератором]
Аналитик

09.03.2017 15:48

Вот что характерно,нет ни одного хорошего комента в адрес этой дамы,только два прихвостня и здесь исподобились ей лизнуть ..опу..даже пресс центр администрации грустит от такой главы..написать то ей в плюс совершенно нечего.
кагоцел

09.03.2017 15:50

за что? за то что всю зиму от снега задыхались и дороги в городе с 1945г не ремонтировались.Вот это заслуги -МОЛОДЦЫ. Кругом одно жульё и воры.
ЗЛОЙ ПЕНСИОНЕР

09.03.2017 15:53

Главу Бийска Лидию Громогласову в канун международного женского дня наградили знаком «За заслуги перед городом» III степени.Наградить наградили а отзывы чё то совсем хреновые о ней,наверное всё таки не заслужила она этой награды??????.
Бийчане

09.03.2017 15:58

Ерша ей в опу как в старину, а не медаль на груди
"неправда бийск"

09.03.2017 16:00

сидаренко с бакулиной где-то на выезде. счас вернуться и покажут вам как бийчане любят Лидию Афанаьсевну
вова

09.03.2017 16:07

Ужас !!! Да город в такой грязи ни когда не был ! Сами себе медальки вешают !
Сидоренко

09.03.2017 16:14

Она нам как мать родная, кормилица, трудится как пчелка, вся в заботах и трудах
житель Бийска

09.03.2017 16:40

Лидия Афанасьевна, считаем полностью заслуживает награды, поскольку отработать в этой системе такое колличество лет не каждому по плечу. Возможно были ошибки, но они бывают у каждого и их не допускает лишь тот, кто ничего не делает. Считаю, что за такое колличество отработанных лет Лидия Афанасьевна больше сделала хорошего и полезного для города, чем плохого и чем многие, кто сидят и пишут откровенные гадости. Работать с 1992 года в этой системе - это действительно подвиг! Она стала главой города не сразу, а прошла огромный трудовой путь. Кроме того, чтобы стать руководителем такого уровня нужно не только понимать многие процессы, но и иметь поддержку людей, в т.ч. представителей других партий.Возглавлять Думу и получать поддержку большинства - это тоже показатель. От всей души поздравляем Вас, Лидия Афанасьевна с заслуженной наградой!
по существу

09.03.2017 16:45

Расскажите не местным и не знающим конкретно, чего такого хорошего она сделала. Просто интересно. А то хают за конкретику, а хвалят, потому что гладиолус. Не понятно как-то
Работник администрации Бийска

09.03.2017 16:50

Когда она уже уйдёт, от неё потом воняет, как будто она вообще не моется никогда. Заходит в администрацию, по запаху все понимают что Мама приехала,Пермякова подари ей духи какие нибудь.
Громогласова Л. А.

09.03.2017 16:53

Я заслуженно получила награду, и не нужно меня тут оскорблять. Кому не нравится могут уехать
Бийчанин

09.03.2017 16:53

Вот реально те *опализы, которые её хвалят. Что эта ****азь хорошего для города сделала?
Что-то вообще можете сказать?
Это обычная взяточница и враг народа!
Молодец

09.03.2017 17:00

Л.А. - красава! Все делаешь прально. Внимания не обращай на дебилов... Они никогда не добьются в жизни ничего. Пусть дальше сидят в засадах эти олени типа карчагина. С днюхой!
жителю Бийску

09.03.2017 17:10

Главой города она стала с черного хода, ибо через прямые народные выборы этого никогда не произошло. О какой поддержке большинства идет речь? Большинство думы сформировано ею и под нее. Не будь партийных депутатов ее бы уже вымели давно за пределы города. Так что авторитет абсолютно дутый, максимум третьестепенный
Работница администрации Бийска

09.03.2017 17:15

Ничем она не воняет, пахнет только перегаром но это не часто.
Крестьянин

09.03.2017 17:41

Этим награждением - унизили всех жителей города,её на нары надо отправить за такое управление хозяйством города а не награды вручать !!!
гость

09.03.2017 18:43

Она молодец. Столько лет у власти, что можно позавидовать ее железным нервам. Умная и сильная!
Бийский безрабочий и очень озабочий

09.03.2017 19:31

В английском языке существует такое милое выражение "blowing smoke up your arse" (вдувать дым в чью-то задницу). Это означает, что один человек хвалит другого, мягко говоря, не очень искренне. Судя по постам, так и есть.
Мыслесила

09.03.2017 19:48

много лет у власти - не признак ума. нормальный востребованный специалист долго в казенных структурах не задерживается. за исключением отъявленных карьеристов, которых нигде не ждут. ее саму вытащили из Казахстана за какие-то грешки. и держали на привязи за исполнительность. приходилось много интриговать, предавать, подставлять чтоб не выперли. отсюда выдающиеся артистические задатки, спесь и лицемерие. многие ее шефы уже в могиле, город измельчал на руководителей да и власть изменилась. туда теперь не выбирают а назначают. вот и пригодились сноровка вовремя вильнуть языком к правильной попе. все эти байки про "мудрость" и "профессионализм" Громогласовой в основном идут от нее самой. она их на каждой пьянке повторяет. не случайно она всем убираться подальше предложила. она так думает. можно выгнать бабу из колхоза, но колхоз в ней останется насовсем. жаль, что бийчане и город Бийск из-за этого в пролете
Гость

09.03.2017 20:53

Вы же за неё голосуете!
гостья

09.03.2017 21:23

никто за нее не голосовал как за главу города. да и депутат она условный.
Интересно

09.03.2017 21:31

Стоит отметить, что
Громогласова всегда избиралась от округа, а не по спискам. Ей люди доверяют. Женщина за город болеет. А всякая мразь что здесь мявкает, завидуйте молча.
Не согласен

09.03.2017 21:43

Я за неё буду голосовать!
Город

09.03.2017 21:53

то-то она от этих людей прячется и шлет их в теплые края. ни разу публично не отчиталась в драмтеатре или ГДК как Карпушкин, Мосиевский и Кичмаренко. даже в администрации в день отчета тройной кордон выставляет. Ссыт что вопросы не те будут зададут. глава хренова. знаем мы как ее "тащут" по округу. целая спецоперация с зачисткой сильных оппонентов- кандидатов и крашением лавочек у подъездов "от громогласовой". это цирк, а не выборы. Она и сейчас боится прямых выборов больше жути. Ни один полноценно избранный глава не скажет своим избирателям "вы мне завидуете".
Караванщик

09.03.2017 22:23

Собаки лают, караван идёт!!!
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ

09.03.2017 22:30

Нагайцев обещал быть ей оппонентом, оппозицией, конкурентом на выборах. А фото- то после передачи НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ? У ЕР не было, нет и не будет поддержки масс, а они "партия власти"... у нас по Конституции РФ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ. С таким трудом и вкладом ЕР Бийску процветания не ведать, ни ведать. Желаю гордуме обновиться на 95%, из этой проголосую только за Москаленко. Всех, кто изменил устав и отменил выборы на мыло. Берегите себя, Земляки!
верблюду

09.03.2017 22:36

караван приплыл. кредитный долг города под миллиард рублей. погашать его будут за счет закрытия и ликвидации объектов жизнеобеспечения. и если мы себя уважаем и хотим сохранить город для своих детей - дело жизни убрать от власти захребетников.
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ

09.03.2017 22:43

7 марта знакомая была в ГД, там эта сладкая парочка из администрации выступала, говорит, что было ощущение, что как будто траур, как на похоронах...у выступающих преобладал черный цвет одежды, а праздник- то весенний, женский день. Кого ни послушаешь, так не любит народ этих персонажей, а они не любят обратную связь, взаимная такая не любовь. Слуги Народа не любят НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ. Да, посмотришь на таящие черные сугробы через которые люди перелазиют несколько месяцев и добрым словом не вспомнишь труд и вклад Слуг Народа, хозяина- то в городе нет, никакой СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ о которой ЕР Карлин написал. Берегите себя, Земляки!
Пир

09.03.2017 23:16

во время Чумы