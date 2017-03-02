Глава Бийска получила юбилейное поощрение за «труд» и «вклад»

09.03.2017 14:20
Главу Бийска Лидию Громогласову в канун международного женского дня наградили знаком «За заслуги перед городом» III степени. Презент 6 марта лично вручил сити-менеджер наукограда Николай Нонко.
Как следует из публикации с офсайта горадминистрации, все произошло в рамках планового совещания. Ему предшествовала короткая церемония награждения бийчан, внесших вклад в социально-экономическое развитие города. Всего было отмечено семь жительниц наукограда, самая медийная из которых г-жа Громогласова.
Нагрудный знак она получила «за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Бийска и в связи с юбилейным днем рождения». Кстати, в данном случае г-жа Громогласова представлена на сайте не как политик, а в качестве председателя совета женщин наукограда.
К слову, это далеко не первая регалия г-жи Громогласовой за время работы в органах местного самоуправления. Ранее она была награждена юбилейной медалью администрации города «300 лет Бийску», почетными грамотами местной гордумы, администрации Алтайского края, регионального Заксобрания, а также Совета Федерации.
В настоящее время Лидия Громогласова возглавляет Бийское отделение «Единой России». В декабре 2016 года вошла в региональный политсовет ЕР. Срок ее полномочий как главы города истекает в сентябре 2017 года вместе с окончанием полномочий Бийской гордумы. Предполагается, что в будущем должность, которую в настоящее время занимает г-жа Громогласова, вновь будет именоваться как председатель гордумы, а часть ее полномочий отойдет в пользу нового главы города. Тем самым будет покончено с так называемой двуглавостью. Кстати, с немалой долей вероятности претендовать на должность «единого градоначальника» осенью будет именно Лидия Громогласова.
Г-жа Громогласова также получила рекордную цитируемость в российских СМИ из-за высказывания о сугробах в Бийске.
Фото: «Бийский рабочий» Екатерина Егорова
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И считаю что она молодец и желаю ей удачи.
С уважением к Вам
АССОЦИАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Президент Морозов Виктор Иванович
09.03.2017 15:30
Примите наши поздравления
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Что-то вообще можете сказать?
Это обычная взяточница и враг народа!
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Громогласова всегда избиралась от округа, а не по спискам. Ей люди доверяют. Женщина за город болеет. А всякая мразь что здесь мявкает, завидуйте молча.
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