Локомотив из Казахстана на скорости смел с пути алтайского тракториста

09.03.2017 15:29
9 марта в Локтевском районе Алтайского края на железнодорожном переезде произошла авария, в которой погиб человек. По данным пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю, ее участниками стали поезд и трактор «Беларус-82».
Правоохранители уточняют, что 44-летний водитель трактора «Беларус-82», двигаясь вблизи железнодорожного переезда, проехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда «Лениногорск-Бийск» не успел затормозить и на скорости снес машину. В результате столкновения тракторист получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи».
В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они осуществляют регулировочно-распорядительные действия и устанавливают все обстоятельства совершения ДТП.
09.03.2017 15:31
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09.03.2017 19:59
Удостоверение тракториста в СПТУ получал? Или практик самоделкин...
Это не важно, конечно... Пусть родная земля ему пухом будет...
10.03.2017 02:33