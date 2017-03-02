Локомотив из Казахстана на скорости смел с пути алтайского тракториста

9 марта в Локтевском районе Алтайского края на железнодорожном переезде произошла авария, в которой погиб человек. По данным пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю, ее участниками стали поезд и трактор «Беларус-82».

Правоохранители уточняют, что 44-летний водитель трактора «Беларус-82», двигаясь вблизи железнодорожного переезда, проехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда «Лениногорск-Бийск» не успел затормозить и на скорости снес машину. В результате столкновения тракторист получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи».

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они осуществляют регулировочно-распорядительные действия и устанавливают все обстоятельства совершения ДТП.