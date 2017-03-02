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Главная Лента новостей Локомотив из Казахстана на скорости смел с пути алтайского тракториста

Локомотив из Казахстана на скорости смел с пути алтайского тракториста

09.03.2017 15:29

9 марта в Локтевском районе Алтайского края на железнодорожном переезде произошла авария, в которой погиб человек. По данным пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю, ее участниками стали поезд и трактор «Беларус-82».

Правоохранители уточняют, что 44-летний водитель трактора «Беларус-82», двигаясь вблизи железнодорожного переезда, проехал на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда «Лениногорск-Бийск» не успел затормозить и на скорости снес машину. В результате столкновения тракторист получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда «скорой помощи».

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они осуществляют регулировочно-распорядительные действия и устанавливают все обстоятельства совершения ДТП.

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Комментарий

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Комментариев 9
гость

09.03.2017 15:31

Ау-у,а почему из Татарстана? Географию не учили? Да-с,господа журналисты! Позорище!
гость

09.03.2017 15:34

Ну, в Татарстане,так же,как и в Казахстане,есть Лениногорск. Только судя по маршруту,скорее всего это поезд из Казахстана.А по случаю- жаль человека.
Инна

09.03.2017 15:44

поезд называется Ридер-Томск
Гость

09.03.2017 15:50

И трактор называется БелАрус.
Инне

09.03.2017 15:53

Действительно,город Лениногорск переименован в Ридер. Но поезд объявляют на вокзале ,и по расписанию -Лениногорск-Бийск. Хотя это не суть важно. Просто редакции,прежде чем выкладывать материал,надо бы проверять,что написано.
дядя вася

09.03.2017 18:43

Лениногорск нет такого города у вас устаревшее данные был когда то при Ленине!
Я С РИДДЕРА

09.03.2017 19:38

НЕ РИДЕР А РИДДЕР
Семей Риддер... локтевский

09.03.2017 19:59

А чих был трактор то с трактористом ? Единаличник- собственник или на хозяина какого работал.

Удостоверение тракториста в СПТУ получал? Или практик самоделкин...

Это не важно, конечно... Пусть родная земля ему пухом будет...
Травмы

10.03.2017 02:33

несовместимые с жизнью.