200 по встречной: совладелица алтайского автосалона «угнала» за границу сотни миллионов рублей

6 марта Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом основателя группы компаний «СЛК-Моторс» Наталью Жданову, в бизнес-империю которой входили в том числе автосалоны Toyota и Lexus в Барнауле, ныне разорившиеся. Ее личные вещи в течение полугода будут продавать с торгов, чтобы погасить долг в 2,5 млрд рублей. Найти такую сумму будет сложно: с 2013 по 2016 год она вывела на зарубежные счета и аффилированным компаниям более 201 млн рублей, сказано на сайте арбитража.

Согласно материалам суда, в ходе процедуры реструктуризации долгов Натальи Ждановой в реестр требований кредиторов были включены требования шести кредиторов на общую сумму в более чем 2,5 млрд рублей. Вместе с тем, как сообщал «Континент-Сибирь», общая сумма кредиторской задолженности ГК «СЛК-Моторс» оценивалась участниками рынка в размере 3 млрд рублей, две трети из которых пришлись на кредитные средства банка ФК «Открытие».

Арбитражный суд Новосибирской области постановил выставить на торги имущество Натальи Ждановой: два земельных участника в селе Марусино (от 278 кв. м до 1185 кв. м) и индивидуальный жилой дом в этом же районе (319 кв. м), а также контролирующие доли в компаниях «Просто хорошие автомобили» (Just Good Cars – компания, занимавшаяся торговлей автомобилей с пробегом в рамках ГК «СЛК-Моторс»), «Новые информационные биологии», «Трэйд-К», «Сибирский центр факторинга». Также судом было выявлено, что на счетах в кредитных организациях у главы «СЛК-Моторс» имелись денежные средства в размере 4,7 млн рублей. Рыночная стоимость недвижимого имущества, долей компаний и автомобиля на момент подготовки анализа финансовым управляющим не определена.

В решении суда также говорится, что при анализе сделок г-жи Ждановой за период 2013-2016 годов обнаружились переводы на счета различных лиц, в том числе заинтересованных по отношению к ней, а также на собственные счета в зарубежных банках на сумму не менее 201,4 млн рублей. В итоге управляющий сделал вывод о признаках преднамеренного банкротства. Таким образом, в ее отношении может быть возбуждено еще одно уголовное дело — в довесок к претензиям следователей по факту невыплаты зарплаты 159 работникам.

Сведения, предоставленные должником относительно того, что Наталья Жданова работает в ЗАО «Менеджмент групп» и ООО «Новые информационные технологии» в должности генерального директора, с ежемесячной заработной платой в размере 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей соответственно, официально не подтвердились. Официально она трудоустроена в ЗАО «Евро-спорт Моторс» всего за 77 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что у бывших алтайских юрлиц ГК «СЛК-Моторс» дела идут, мягко говоря, неважно. После банкротства арбитражный управляющий надеялся на скорую продажу зданий бывших автосалонов Toyota и Lexus на Павловском тракте 160 и 160 «А» соответственно, которые принадлежат «СЛК-Моторс Барнаул». В конце ноября 2016 года даже объявлялись соответствующие торги. Однако в итоге их пришлось отменить по заявлению кредитора Сергея Куимова, который посчитал, что имущество выставлено на торги по сильно заниженной цене. Напомним, здания продавались за 208,6 млн рублей и 110,5 млн рублей.

С тех пор были объявлены лишь одни торги по продаже имущества «СЛК-Моторс Барнаул». Причем на продажу выставлены автомобили Lada Priora, трактор «Беларус» и Toyota Hilux. В сумме три лота оцениваются в 1,4 млн рублей. Как ожидается, торги состоятся 20 марта.

Сейчас реестр кредиторов «СЛК-Моторс Барнаул» продолжает наполняться. К примеру, в начале марта в него вошла налоговая служба с требованиями в размере чуть менее 500 тысяч рублей. Кроме того, компания пытается взыскать более 25 млн рублей и с «собрата» по холдингу — НАО «СЛК-Моторс», также зарегистрированного в Барнауле.