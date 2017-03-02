Чиновники согласны вырубить 20 км тайги вдоль Телецкого озера ради зимних экстремалов

Власти Республики Алтай решили «проредить» тайгу, тянущуюся вдоль Телецкого озера. Речь идет о строительстве автомобильной дороги от поселка Иогач до кордона «Самыш». Появление автомагистрали должно простимулировать турпоток на горнолыжный комплекс, открывшийся в конце 2015 года на левом берегу Телецкого озера.

Впрочем, строительство дороги, судя по всему, перспектива как минимум ближайших 3-5 лет. Пока чиновники решили определиться со стоимостью горной трассы, укладка которой, по предварительным оценкам, может обойтись в несколько сот млн рублей. Минэкономразвития и туризма РА объявило аукцион по разработке проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги «Иогач - кордон «Самыш» в Турочакском районе. Основанием для проектирования стало распоряжение правительства РА «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект», опубликованное 26 января 2017 года.

Заказчик, «Горно-Алтайавтодор», указывает, что строительство будет идти в II этапа. Сначала проложат 5 км трассы до горы Кукуя, где в ноябре 2015 года появилась новая горнолыжная трасса, затем оставшиеся 13 км. Расчетная скорость движения варьируется от 40 до 80 км/ч в зависимости от характера местности. Дорога из асфальтобетона будет двухполосной, с шириной проезжей части 6 м. Кроме того, магистраль один раз пройдет через водную преграду — в этом месте предстоит запроектировать мост.

Схема будущей трассы Иогач - Самыш

Заявки на аукцион принимаются по 23 марта, итоги аукциона подведут на следующий день. Начальная цена контракта — 23,94 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Республики Алтай. Срок выполнения работ — 14 месяцев с момента заключения контракта.

Как следует из пояснения чиновников, планы строительства дороги в месте, которое традиционно старались беречь в силу особого экологического статуса, связаны с развитием туризма на Алтае. Якобы данная магистраль должна облегчить путь к горнолыжному комплексу «Артыбаш». Очевидно, расчет в данном случае делается на увеличение турпотока прежде всего в зимний период.

Кстати, о планах соединить «Самыш» с Иогачем было известно еще два года назад. Однако долгое время власти не могли подготовить техническое задание аукциона, отчего последний не объявляли вплоть до марта 2017 года.