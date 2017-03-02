Пьяный бийчанин «прооперировал» полсотни колес на автостоянке

В Бийске задержали молодого мужчину, которого подозревают в порче 12 автомобилей. Горожанин «под хмельком» вскрыл около 50 колес и исчез, информирует «Бийское телевидение».

По данным источника, все пострадавшие автомобили располагались на стоянке в районе «Детского мира». В качестве орудия преступления подозреваемый использовал медицинский скальпель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он порезал шины 12 автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов по улицам Матросова и Разина. За короткое время он испортил почти полсотни колес. Полицейские задержали злоумышленника практически сразу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По девяти фактам подозреваемый уже написал явки с повинной, однако мотивы преступлений так и не назвал. Расследование продолжается.