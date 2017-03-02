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Главная Лента новостей Пьяный бийчанин «прооперировал» полсотни колес на автостоянке

Пьяный бийчанин «прооперировал» полсотни колес на автостоянке

10.03.2017 09:13

В Бийске задержали молодого мужчину, которого подозревают в порче 12 автомобилей. Горожанин «под хмельком» вскрыл около 50 колес и исчез, информирует «Бийское телевидение».

По данным источника, все пострадавшие автомобили располагались на стоянке в районе «Детского мира». В качестве орудия преступления подозреваемый использовал медицинский скальпель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он порезал шины 12 автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов по улицам Матросова и Разина. За короткое время он испортил почти полсотни колес. Полицейские задержали злоумышленника практически сразу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По девяти фактам подозреваемый уже написал явки с повинной, однако мотивы преступлений так и не назвал. Расследование продолжается.

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Комментарий

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Комментариев 9
Фемида

10.03.2017 09:59

Правильно и поступил! Этими помойками уже засраны все дворы и детские площадки не только в Бийске , а сплошь и рядом по всему Алтаю.
первоклассник Вася

10.03.2017 10:21

Жалко, что у нас пока силёнок маловато, но мы уже решили засыпать помоями рухлядь слюнявых и якобы богатых владельцев ))))) .
Киллер потрошителя!

10.03.2017 11:09

А ты знаешь фимида, что при порче скальпелем колёс в 90-ых да и не только при взрыве баллона отрывало руки....вот и подумай кто тут правильный....в дом престарелых надо тебя, что во дворы не заглядывался!!!
Надо

10.03.2017 11:59

этим же скальпелем отрезать умнику кое какие органы, что бы думал что творит.
Андрей

10.03.2017 14:13

Осторожно! Разрушение дома по ул.Турусова, 4 в городе Бийск. Опасное место может завалить любопытных и детей. видео https://youtu.be/AS0aZXWicKc
дядя вася

10.03.2017 14:56

Не чего ставить машины в неположенном месте, в жилой зоне людям уже не пройти, детям не где играть, для этого есть стоянки и парковки , гаражи.
первоклассник Вася

10.03.2017 15:58

Правильно "дядя вася". Мы ишо всем хором сцать будем на все задроченные помойки-инамарки, чтобы наши детские площадки не заставляли ... на капотах в песочек играть будемо )))))
берг

10.03.2017 18:47

МОЛОДЕЦ ! Достали уже эти дроволёты во дворах. Больше таких хирургов надо может меньше проблем будет для скорых,пожарных и другой спецтехники. СВОБОДУ БИЙСКОМУ "ХИРУРГУ"!!! Освободить и командировать в Барнаул,тут ему работы не початый край.
Сергей

10.03.2017 20:03

Что у трезвого на уме - то у пьяного на языке (гласит народная мудрость) А сколько у нас не пьющих!!!