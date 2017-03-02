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Главная Лента новостей «Домыслы и циничное жонглирование фактами»: коллеги вступились за пилота Robinson, упавшего на Алтае

«Домыслы и циничное жонглирование фактами»: коллеги вступились за пилота Robinson, упавшего на Алтае

10.03.2017 09:49

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) подвергла резкой критике недавнее заявление Росавиации о возможных причинах катастрофы вертолета Robinson на Алтае. По версии ассоциации, это попытка давления на МАК и одновременно - распространение домыслов о причинах авиапроисшествия.

3 марта Росавиация опубликовала заявление с указанием нарушений со стороны пилота, которые могли привести к катастрофе. В частности, по версии ведомства, командир воздушного судна Дмитрий Ракитский имел просроченное медицинское заключение, являющееся неотъемлемой частью свидетельства пилота. В соответствии с требованиями воздушного законодательства пилоты без медзаключения или с истекшим сроком действия к выполнению полетов не допускаются.

АОПА-Россия утверждает, что пилот Дмитрий Ракитский имел медицинское заключение I класса, срок действия которого в соответствии с федеральными авиационными правилами составляет один год, и который истек за несколько дней до ЧП. Между тем полет над Телецким озером выполнялся в целях авиации общего назначения (АОН), для выполнения которого достаточно медицинского заключения II класса, которое, при меньшем объеме медицинских обследований и сниженных требованиях к состоянию здоровья, выдается на срок в два года. Таким образом, состояние здоровья командира воздушного судна соответствовало требованиям законодательства для выполнения данного полета, уверены в ассоциации пилотов и судовладельцев.

Кроме того, АОПА отвергло претензии относительно полета Robinson над водой без так называемых поплавков и версию, что полет происходил без уведомления специальных органов, а также якобы нарушал законодательство, связанное с перемещением над территорией заповедника.

В соответствии с законодательством причины авиационного происшествия расследует специально созданная комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Согласно правилам, делать публичные заявления о ходе расследования и возможных причинах, уполномочена только комиссия. Информация, опубликованная Росавиацией, не более, чем домыслы и циничное жонглирование фактами. Считаем, что публикация заявления - попытка давления на общественное мнение с целью создания негативного отношения к АОН и к погибшим в данной катастрофе, а также является попыткой давления на комиссию по расследованию авиационного происшествия, высказались в АОПА-Россия.

Таким образом АОПА-Россия считает, что ни один из упомянутых факторов не мог повлиять на развитие авиационного происшествия. «Мы предлагаем относиться с уважением к законодательству, работе комиссии по расследованию, а также к памяти попавших в катастрофу и воздержаться от преждевременных популистских заявлений до окончания официального расследования», - говорится в официальном сообщении на сайте aopa.ru.

Напомним, 12 февраля при выполнении полета над Телецким озером произошло крушение вертолета Robinson R-66, принадлежащего ООО «Алтай Авиа». По предварительной информации, через минуту после взлета вертолета с береговой черты в районе кордона «Кокши» он упал в воду примерно в 1 км от берега. На данный момент найдены мелкие фрагменты вертолета (детали обшивки, кресел, части лопасти винта, чехлы винта и двигателя). Кроме того, в прибрежной зоне обнаружено тело супруги пилота Елены Ракитской. Всего на борту вертолета находились пять человек. Это бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор HeliClub при компании HeliPort Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена, а также бейсджампер Глеб Вореводин.

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Комментарий

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Комментариев 7
111

10.03.2017 13:42

Странные Вы какие то медицинское заключение или есть или его нет третьего не дано, точно так же как женщина не может чуть чуть быть беременной, она или беременна или нет. Срок медицинского заключения истек, значит его нет, а соответственно нарушил. Медицинского заключения второго класса у него вообще как документа не было.
Артем

10.03.2017 14:22

Причина в плохих погодных условиях и в вертолете . Вина пилота в том что не оценил эти факты. Все остальное косвенно.
Скорее,

10.03.2017 15:06

главные причины этих "прогулок" - "крутость", пьянки, а, значит, всё нипочём...
гость

10.03.2017 15:37

Только врачи и летчики у нас вне подозрений, всегда пытаются их обелить. Вина пилота очевидна, т.к. погодные условия были рисковые.
факт управления геликоптером именно Дмитрием

10.03.2017 16:50

каким способом установлен ? показания свидетеля , провожавшего в полёт ?
Горыныч

10.03.2017 16:58

Отсутствие или просроченность медзаключения - это, конечно, нарушение лётной дисциплины. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой ты пилот. Но просроченная бумажка вовсе не означает, что сразу с окончанием её "срока годности" у пилота исчезают его навыки управления вертолётом. Причина катастрофы не в этом. Зачем же акцентируют внимание на этой бумажке? Чтобы всё свалить на пилота? А его вина, похоже, только в том, что он смалодушничал: надо было отказаться лететь, а он согласился. Судя по некоторым сообщения прессы, даже рисковый парень Толя Банных уговаривал подождать, а пилот согласился. Опять же вопрос: почему?
гость...

10.03.2017 21:28

И неизвестно ещё КТО был за штурвалом....... Почему выпала только жена лётчика ??? а остальные что ?? не могли двигаться ?... Или это мистика или криминал какой то....... Как так не найти НИКОГО ?????.... Что то тут не то....