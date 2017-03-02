На Алтае двое односельчан оказались на больничных койках после празднования «женского» дня

8 марта днем в Онгудайском районе легковой автомобиль снесло с проезжей части. В результате в больницу с многочисленными травмами увезли двоих мужчин, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел в 14:18 на 755-м км автодороги «Чуйский тракт». Как удалось выяснить, 30-летний житель села Иодро, не имеющий прав на управление транспортным средством, ехал вместе с товарищем на автомобиле Toyota Camry. Мужчина был пьян, в связи с чем он не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части. В результате ДТП в районную больницу госпитализировали водителя и его 53-летнего односельчанина.

В отношении водителя уже возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему может грозить административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.