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Главная Лента новостей Жители двух барнаульских поселков остались без воды из-за аварии

Жители двух барнаульских поселков остались без воды из-за аварии

10.03.2017 10:33

10 марта специалисты «Росводоканал Барнаул» («Барнаульский водоканал») приступили к локализации серьезного повреждения водопровода в Центральном районе города. На время работ горожанам пришлось ограничить водоснабжение, информирует офсайт администрации Барнаула.

Как сообщают чиновники, повреждение зафиксировали на водопроводе, проложенном по улице Широкая Просека в районе котельной завода «Ротор». В настоящее время специалисты заняты его локализацией и устранением. На время производства работ они временно ограничили холодное водоснабжение 40 домов в поселке Борзовая Заимка. Кроме того, 10 марта не будет горячей воды в домах на территории поселка Южный.

Отметим, что накануне в Центральном районе Барнаула без водоснабжения почти сутки оставались жильцы пяти многоквартирных домов на пересечении улицы Димитрова и проспекта Комсомольского. Дело в том, что работе сотрудников водоканала мешали сугробы и незаконно установленный щит, они создавали препятствия прохождению спецтехники. После демонтажа щита и расчистки снега удалось провести ремонтные работы, их завершили около 5:00 10 марта.

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Комментарий

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Комментариев 1
Ru.банок

10.03.2017 13:06

Сярёга,тряпка едроссовская,бери пример с Локтя в Новосибе!