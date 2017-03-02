По щелчку выключателя рабочий барнаульской котельной сжег лицо и тело

В Барнауле возбудили уголовное дело в связи с тем, что сотрудник одной из городских компаний на рабочем месте получил тяжкие телесные повреждения. Директора фирмы уже привлекли к административной ответственности, сказано на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие установило, что 3 февраля 2017 года в городской котельной, отапливающей производственные помещения, воспламенилась топливовоздушная смесь. Находившийся на рабочем месте 34-летний мужчина получил множественные ожоги лица и тела, причинившие тяжкий вред его здоровью. В настоящее время следователи совместно с экспертами пришли к выводу, что возгорание произошло из-за искрового разряда электросети, вероятнее всего, в момент, когда пострадавший нажал на выключатель электрического освещения вблизи резервуара с жидким топливом.

Как удалось выяснить, руководство компании не обеспечило своему работнику безопасных условий труда и его охрану. В связи с этим следственный отдел по Центральному району Барнаула возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). При этом директора организации уже привлекли к ответственности по ст. 9.9 КоАП РФ. Расследование уголовного дела продолжается.