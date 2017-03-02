Член коллегии адвокатов выпал из окна высотки в Барнауле

9 марта в Барнауле скончался сотрудник коллегии адвокатов «Паритет» Алтайского края. Источники ИА «Банкфакс» утверждают, что молодой мужчина, вероятнее всего, покончил с собой.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю информацию о гибели 34-летнего адвоката подтвердили, добавив, что по указанному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение. Между тем источники сообщают, что погибшим оказался адвокат Игорь Ан. Он якобы выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома. Было ли это самоубийством или трагической случайностью, пока только предстоит разобраться следствию.

Добавим также, что присягу адвоката в НО «Адвокатская палата Алтайского края» он принес в сентябре 2015 года.