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Главная Лента новостей Член коллегии адвокатов выпал из окна высотки в Барнауле

Член коллегии адвокатов выпал из окна высотки в Барнауле

10.03.2017 12:30

9 марта в Барнауле скончался сотрудник коллегии адвокатов «Паритет» Алтайского края. Источники ИА «Банкфакс» утверждают, что молодой мужчина, вероятнее всего, покончил с собой.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю информацию о гибели 34-летнего адвоката подтвердили, добавив, что по указанному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение. Между тем источники сообщают, что погибшим оказался адвокат Игорь Ан. Он якобы выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома. Было ли это самоубийством или трагической случайностью, пока только предстоит разобраться следствию.

Добавим также, что присягу адвоката в НО «Адвокатская палата Алтайского края» он принес в сентябре 2015 года.

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Комментарий

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Комментариев 8
МЕФИСТОФЕЛЬ

10.03.2017 14:21

Совесть заела?
Житель края

10.03.2017 15:59

И год вроде бы не високосный , а первый пощёл на небеса прокурор , который засудил Савинцева , потом судья Чебуков , а сейчас адвокат. А старый еврей ШПИЦ ещё здравствует ? А краевого председателя суда Ширнина и председателя квалификационной комиссиии Немзорову ещё совесть не заела ? Нет ли желания сделать хиракири ?
гость

10.03.2017 16:39

Ужас, или на Банкфаксе все комментаторы такие уроды? Погиб человек, а вы как нелюди какие то.
Мистер Вульф

10.03.2017 16:52

гость писал(а):
Ужас, или на Банкфаксе все комментаторы такие уроды? Погиб человек, а вы как нелюди какие то.


Да, предыдущие комментаторы придурки редкостные... У людей горе, а они свои злобу и зависть скрыть не могут...
возмущённым

10.03.2017 20:28

Так задумайтесь , сколько горя и страданий эти "гуманные судьи " принесли в семьи и от их "честных" приговоров люди стали инвалидами и так же ушли на тот свет люди. Но про них никто не знает и не напишет.
местный

10.03.2017 20:32

Бляха муха ну может и вправду его совесть замучила - с кем не бывает жалко что такой молодой ,а следственная проверка покажет что да ка было.
!!!!

10.03.2017 20:40

Убирают всех кто мешает...
Что то напоминает

10.03.2017 22:49

участь Пуго