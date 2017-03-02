Лекции на китайском и «Дед Медвед»: барнаульские чиновники раздали очередной миллион для «притяжения» туристов

9 марта подведены итоги конкурса на соискание грантов главы администрации Барнаула на «разработку продуктов для притяжения туристов». В 2017 году будет реализовано шесть проектов на 1 млн рублей. Все они так или иначе приспособлены под нужды туркластера, однако среди идей есть и довольно экзотичные, например, видеоклип «Легенда о Деде Медведе».

В информации на сайте горадминистрации не уточняется, в каких пропорциях будет разделен призовой миллион. Среди победителей - ООО Торговый дом «Мальва» с проектом «Уголок старого Барнаула». Концепция предусматривает проведение благоустройства по улице Льва Толстого, а также установку малых архитектурных форм, которые должны образовать зону для отдыха.

ООО «Дорожные Знаки Алтая» займется своим прямыми обязанностями. Информационные таблички и стойки будут установлены рядом с объектами культурного наследия и туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Концепцию оформления торговых мест на территории туркластера разработает ООО «Торговая компания».

Куда более творчески выглядят следующие три разработки. ООО «Клио ИФ» займется «Историями о Барнауле и его достопримечательностях». Это будет цикл видеолекций об истории города и его достопримечательностях (с переводом на английский, немецкий и китайский языки). Судя по тематике и названию, а также учредительным документам компании, продвигать идею будет исторический факультет АлтГУ.

Видеостудия «Дюшес Видео» (некогда вышла из стен классического университета) займется съемками клипа «Легенда о Деде Медведе». Планируется, что в ролике главным героем станет относительно новый туристический символ Барнаула — медведь. Наконец, чиновники, которым, очевидно, очень импонирует «звериная» символика применительно к краевому центру, дадут денег на малую архитектурную форму «Медведь в Барнауле». Скульптуру установит предприниматель Дмитрий Хайлук.

Конкурсная комиссия отметила, что в 2017 году увеличилось количество заявок для участия в конкурсе, расширилась тематика проектов для притяжения туристов в Барнаул. Кроме того, чиновники оценили большую долю софинансирования проектов, что являлось одним из критериев отбора. Наряду с этим в расчет брались актуальность, перспективность, привлекательность для туриста и популяризация города. Напомним, заявки на конкурс принимались с 16 января по 10 февраля. В конкурсе могли участвовать юрлица, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Барнаула. Соискатель гранта мог представить только одну заявку.

К слову, с 2013 года грант выделялся на справочный ресурс по истории, культуре и инфраструктуре Барнаула «Барнаульское туристическое бюро», презентационный ролик «Танцуем Барнаул!», туристическую эмблема города, карты-путеводители, расположенные на улицах, дизайн-проект «Благоустройство территории мемориального комплекса с храмом Иоанна Предтечи», видеоролик об исторических и архитектурных достопримечательностях Барнаула «Барнаул - туристическая столица Алтая», который транслировался в 16 городах России.