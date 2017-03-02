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Главная Лента новостей Прокурор Алтайского края «выбрал в отделе кадров» нового заместителя

Прокурор Алтайского края «выбрал в отделе кадров» нового заместителя

10.03.2017 13:31

Новым заместителем прокурора Алтайского края Якова Хорошева назначили старшего советника юстиции Дмитрия Губанова. Приказ о его назначении был подписан 2 марта, говорится на сайте региональной прокуратуры.

Он станет вторым замом алтайского прокурора наряду со старшим советником юстиции Сергеем Голиковым. До этого времени в течение семи лет г-н Губанов работал начальником отдела кадров прокуратуры Алтайского края. По всей видимости, нынешнему назначенцу досталось место ушедшего на повышение Александра Фомина. Напомним, 19 января текущего года прокурор «приблизил» его и сделал своим первым заместителем. Ранее этот пост занимал Анатолий Богданчиков, который в октябре 2016 года возглавил прокуратуру Ставропольского края.

Добавим также, что осенью прошлого года Яков Хорошев лишился еще одного из своих заместителей. Сергей Шухин проработал на данном посту немногим более двух месяцев — его перевели в Алтайский край из Республики Алтай приказом Генпрокурора России от 22 июня, а 8 сентября на 59-м году жизни он скончался в Барнауле в результате болезни. Простым жителям Алтайского края он запомнится в частности тем, что утвердил обвинительное заключение по делу бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева.

Справка:

Дмитрий Губанов родился 14 мая 1970 года в Барнауле Алтайского края. Окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. С ноября 1993 года г-н Губанов проходит службу в органах прокуратуры края в должностях следователя, заместителя прокурора Алтайского района, прокурора Красногорского, Шипуновского районов, Алтайского прокурора по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах, старшего помощника прокурора Алтайского края по обеспечению собственной безопасности и физической защиты, с декабря 2009 года – занимал пост начальника отдела кадров прокуратуры Алтайского края.

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Комментарий

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Комментариев 2
ЧИПОЛИНО

10.03.2017 16:06

Да их бы всех богданчиков , фоминых , хороших проверить на коррупционную составляющую и потом на нары , а не на канары.И почему наше Величество ни одного генерала не заменяет на Алтае ? Почему ?
гость

10.03.2017 22:05

А кого поставили вместо Губанова то? Кто теперь места заказывает???