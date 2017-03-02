Прокурор Алтайского края «выбрал в отделе кадров» нового заместителя

Новым заместителем прокурора Алтайского края Якова Хорошева назначили старшего советника юстиции Дмитрия Губанова. Приказ о его назначении был подписан 2 марта, говорится на сайте региональной прокуратуры.

Он станет вторым замом алтайского прокурора наряду со старшим советником юстиции Сергеем Голиковым. До этого времени в течение семи лет г-н Губанов работал начальником отдела кадров прокуратуры Алтайского края. По всей видимости, нынешнему назначенцу досталось место ушедшего на повышение Александра Фомина. Напомним, 19 января текущего года прокурор «приблизил» его и сделал своим первым заместителем. Ранее этот пост занимал Анатолий Богданчиков, который в октябре 2016 года возглавил прокуратуру Ставропольского края.

Добавим также, что осенью прошлого года Яков Хорошев лишился еще одного из своих заместителей. Сергей Шухин проработал на данном посту немногим более двух месяцев — его перевели в Алтайский край из Республики Алтай приказом Генпрокурора России от 22 июня, а 8 сентября на 59-м году жизни он скончался в Барнауле в результате болезни. Простым жителям Алтайского края он запомнится в частности тем, что утвердил обвинительное заключение по делу бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева.