Краевые эксперты оценят шансы бийских библиотек на выживание

Судьба шести бийских библиотек, а также ДК Сахарного завода будет решена в течение марта по итогам поездки специальной рабочей группы краевого уровня в наукоград. Ранее существовала угроза, что все без исключения объекты будут оптимизированы, так как оказались нерентабельными и слишком затратными для городского бюджета.

Под риском ликвидации оказались библиотеки №№ 2, 3, 4, 5, 9 и 10. Здесь обслуживается около 10 тысяч читателей. Впрочем, это число складывается за год. Если брать статистику по отдельным учреждениям, цифры выходят на порядок скромнее. Информацию о возможном закрытии учреждений ИА «Банкфакс» ранее подтверждали депутаты Бийской гордумы.

По данным «Народного фронта», власти Бийска в вопросе ликвидации ссылаются на нехватку в бюджете средств на их содержание, выплату зарплаты и пополнение книжных фондов, поскольку в 2017 году финансирование библиотечной сети Бийска сократилось по сравнению с предыдущим годом. Однако в реготделении ОНФ считают, что причиной напряженной ситуации во многом стала недальновидная бюджетная политика местных властей.

Зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин 9 марта провел рабочую встречу по вопросам оптимизации учреждений культуры в Бийске. Тема реформирования библиотек и Дома культуры Сахарного завода в последнее время получила широкий общественный резонанс. В связи с этим г-н Щукин принял решение обсудить с экспертами варианты решения проблемы. В дискуссии приняли участие глава регионального исполкома «Народного фронта» Сергей Войтюк, член регионального штаба ОНФ Лариса Зорина, начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова, ее заместитель Алексей Бочаров, глава администрации Бийска Николай Нонко.

На встрече рассмотрели предложения об организации работы шести библиотек-филиалов, а также текущую ситуацию с деятельностью Дома культуры Сахарного завода Бийска. Глава администрации города Николай Нонко заверил, что в рамках реформирования деятельности библиотечных учреждений все работники, не достигшие пенсионного возраста, будут трудоустроены. Администрация города рассматривает различные варианты решения вопроса о сохранении всех существующих ставок. Также Николай Нонко указал на то, что оптимизация учреждений вызвана сокращением бюджета города и снижением количества читателей.

Тем не менее решения будут принимать по каждой библиотеке с учетом сложившейся ситуации. На базе библиотек № 3, 4, 5 и 9 власти предлагают организовать работу пунктов выдачи книг. Окончательно не решена судьба библиотеки № 10, в том числе рассматривают варианты перераспределения книжных фондов. С учетом необходимости проведения капремонта здания библиотеки № 2 будет изучена возможность перевода фондов в другие учреждения, готовые к приему посетителей и обеспечивающие высокую транспортную доступность для населения.

Николай Нонко завил, что для сохранения Дома культуры сахарного завода рассматривают возможности привлечения средств из внебюджетных источников. Администрация города планирует в полном объеме сохранить деятельность коллективов, базирующихся в ДК. Их готовы принять культурные и спортивные центры города, в том числе СК «Заря» и КЦ «Родина». В общей сложности здесь занимается примерно 500 человек. Кстати, содержание ДК по некоторым данным, ежегодно обходится муниципальному бюджету в 4 млн рублей. Если ДК все-таки закроют, вероятно, власти займутся поиском новых арендаторов. Не исключено, что в дальнейшем имущество попробуют приватизировать через аукцион. Пока предполагаемая дата закрытия ДК - 15 апреля.