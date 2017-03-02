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Главная Лента новостей Александр Карлин решил помочь МЧС «доукомплектоваться» алтайским

Александр Карлин решил помочь МЧС «доукомплектоваться» алтайским

10.03.2017 15:30

Губернатор Алтайского края Александр Карлин предложил главе МЧС России рассмотреть возможность комплектования спецподразделений страны материально-техническими средствами алтайского производства. Информация размешена на сайте правительства региона.

В адрес министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова г-н Карлин направил письмо с соответствующим предложением. Губернатор отметил, что в Алтайском крае промышленные предприятия производят широкий спектр продукции, которую можно использовать для предупреждения и ликвидации происшествий, аварий и чрезвычайных ситуаций, в том числе в ожидаемом сложном паводковом сезоне этого года.

«Промышленность региона обладает серьезным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом в области серийного выпуска конкурентоспособной продукции, зарекомендовавшей себя на российском рынке и имеющей все необходимые сертификаты качества. На основании вышеизложенного прошу вас, уважаемый Владимир Андреевич, рассмотреть возможность комплектования подразделений МЧС России материально-техническими средствами, производимыми промышленными предприятиями Алтайского края», - подчеркнул Александр Карлин.

Главе МЧС России также направлен перечень продукции, производимой Алтайским шинным комбинатом, Барнаульским заводом резиновых технических изделий, группой компаний «Тонар», Алтайским моторным заводом, Алтайским заводом дизельных агрегатов, Алтайским филиалом компании «Президент-Нева», машиностроительном заводод «ЭнергоТехСервис», «Барнаултрансмашом», комбинатом «Меланжист Алтая», заводом «Алтайские лесные машины», компаниями «Алсэн», «Элькон», «Рукав», «Сибирь-Техника», «Спецобъединение-Алтай», «Спецавтоматика», «Источник плюс».

Сам ассортимент продукции в сообщении не уточняется. Между тем месяц назад Александр Карлин имел личную беседу с главой ведомства, во время визита Владимира Пучкова в Алтайский край. Г-н Пучков прибыл в регион 1 февраля специально, чтобы проинспектировать готовность спасательных формирований к реагированию на угрозы. Для борьбы с грядущим наводнением, которое рискует стать едва ли не самым сильным за последние годы, в край дополнительно будет переброшена спецтехника, в том числе суда на воздушных подушках. «Мы обсудили с Александром Богдановичем конкретную программу совместных действий по поставке в регион новой современной техники, экипировки и оснащения, а также технологий организации управления спасательными формированиями», - комментировал итоги визита на Алтай федеральный министр. Кстати, регион-производитель оборудования, которое достанется Алтайскому краю в канун паводка-2017, не уточняется.

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Комментарий

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Комментариев 4
Барнаулец

10.03.2017 16:25

А как же конкуренция?
Где антимонопольная служба?
Такие высказывания от юриста уши режут...
пено

10.03.2017 16:53

все уже развалилось, какой там широкий ассортимент
Гость

10.03.2017 20:34

Он наивный чтоли? Там своя мафия и чужих в те мутные дела, не пускают. В конце концов есть "тендер".
И победители тендеров

10.03.2017 22:47

известны еще до начала торгов ....знаем , проходил ....