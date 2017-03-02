×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кома в «Райском месте»

0 | |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
51
Журналист «Банкфакса» Наталья Рудакова о том, кому под силу борьба с «группами смерти»: «Место экспертов заняли обычные люди»
30
Журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов о баталиях между учеником и учителем: «Все стороны забыли о нравственном облике»
31
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

120

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Проблем с подтоплением в нашем городе ждут там, где вовремя не вывозили снег, то есть везде
Пенсионеров больше, чем работающих. «Ведомости» поставили диагноз Алтайскому краю
Константин Яковлев и Татьяна Столбовская: «Мы не ожидали такого профессионализма участников «Большой сцены»»
Жители поселка Центральный жалуются на сугробы, хотя согласно документам снег там чистят регулярно


Резонанс
Темы недели
Дважды в один деканат: Виталий Сорокин собрался вернуться в кресло руководителя?
77 |
Алтайский думец открестился от губернаторских амбиций на ближайшую пятилетку
65
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

56
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

20
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

16
Loading...
Главная Лента новостей Барнаул получит платную парковку «нового поколения» у стен вокзала

Барнаул получит платную парковку «нового поколения» у стен вокзала

10.03.2017 16:33

В 2017 году в Барнауле организуют первый парковочный комплекс «нового поколения» на Привокзальной площади, рядом с железнодорожным вокзалом. Вместимость парковки составит 140 машино-мест, она будет работать круглосуточно, сказано на сайте горадминистрации. Ситуация, когда прилегающая территория была занята таксистами, а встречающим и провожающим негде припарковаться, больше не повторится, уверяют в мэрии.

Известно, что здесь появятся бесплатные места для инвалидов. С помощью аппаратуры будет фиксироваться въезд машины, расчет стоимости услуг станет производиться согласно тарифам. Прибыль потратят на благоустройство площади и прилегающего сквера. Уже есть договоренность с «Горзеленхозом» о высадке там черемухи, рябины и других культур. Весной, после схода снега, площадку заасфальтируют, нанесут разметку, установят шлагбаум и дорожные знаки. Работы будут выполнены в соответствии с антитеррористическим законодательством, которое регламентирует обустройство прилегающих территорий к таким стратегическим объектам, как вокзалы (с наличием видеофиксации и т. п.).

Стоимость парковки еще в стадии обсуждения, однако по примеру парковочных комплексов других городов первые несколько минут будут бесплатными: водитель сможет спокойно высадить либо посадить пассажира. В разработке находится и система абонементов: на сутки, месяц или год. Можно будет приобрести абонемент, по которому час парковки станет дешевле. Как отметил глава администрации Барнаула Сергей Дугин, при разработке проекта был учтен опыт других городов.

Проблема парковок особенно актуальна именно для центральной части города. Зачастую автовладельцы паркуют свои машины в неположенных местах или на тротуарах, что мешает пешеходам, проезду специальных служб и других автомобилей, а зимой создает помехи для уборки снега. Чиновники уверяют, что давно пробуют бороться с этой проблемой. В частности, в ход были пущены новые дорожные знаки. Сити-менеджер предложил в качестве одного из вариантов организовать в городе современные парковки. Комплекс на Привокзальной площади, похоже, станет в этом смысле пробным камнем. Организация парковки у вокзала – только первый проект в городе по упорядочиванию стихийных парковок, заключают чиновники, не конкретизируя, где еще в ближайшее время стоит ждать «наведения порядка».

Напомним, проект модернизации площади перед железнодорожным вокзалом в краевом центре в начале года представил градоначальнику руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин. Сама концепция оказалась куда шире, чем обустройство современной парковки. Предполагалось сменить наружное освещение на более современное, обновить асфальт, установить ограждение с использованием перил и бордюрного камня, смонтировать систему видеонаблюдения, обустроить пешеходные переходы и пандусы и т. д. При этом расходы полностью лягут на муниципальный бюджет, РЖД в проект вкладываться не будет.

Фото: сайт администрации Барнаула

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
ФигВам

10.03.2017 17:55

Хм... А почему не подумать о подземке? Вокруг вокзала уже стоко торговых центров... 140 машиномест малова-то будет
катя

10.03.2017 21:12

Езжу в Москву - смотрю - куда не плюнь - платные парковки. Думаю, до нас не дойдет - в нищем регионе с копеечными зарплатами - совесть чиновникам не позволит. А вот глядишь - ошиблась!!!!
Сама живу в районе вокзала. Что таксисты - они все к нам во дворы заедут. Теперь надо активно переходить к созданию платных парковок во дворах.... Я человек политически инертный, но если будет проявлено такое хамство к жителям города действием поддержу любые акции протеста!
гость

10.03.2017 21:56

Многонеуважаемый Дугин и иже с ним клоака чинуш! Прибывает на вокзал бабушка-инвалид в краевую больницу( или убывает из столицы),или не инвалид,а просто немощный человек( с костылями,на коляске и т.д.) и шо вы имеете предложить? Геть из машины на парковке и шкандыбай до вокзала, как тебе заблагорассудится?!Легче всего воткнуть знак стоянка-остановка запрещена и все фиолетово. Дай Бог, чтобы вас и ваших родных не коснулась участь тяжелопередвигающихся преодолевать расстояние до парковки и там искать-ждать такси. А будет ли таксист платить деньги за ожидание на парковке дожидаясь пока мамочка с огромными баулами и парой малолетних детишек добираться до парковки.Неужели нельзя установить знак,разрешающий остановку-пятиминутку? Такси подъехало,пассажир сел-вышел и все! Не о людях вы думаете,бюджетобабкоделители!
мнение

10.03.2017 22:05

Рядом с автовокзалом тоже есть платная парковка! Но там все продумано! Она рядом с выходом из вокзала и первые десять минут нахождения на парковке- бесплатно. За эти минуты таксисты успевают подъехать забрать-высадить пассажиров.Все чинно и благородно! Но железнодорожный вокзал -более особо охранная зона,чем автовокзал. Там ездят другие люди- более охраняемые. Антитеррористическое законодательство!ЭвакуатороГибддэшно бабкозашибалово!