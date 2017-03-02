Барнаул получит платную парковку «нового поколения» у стен вокзала

В 2017 году в Барнауле организуют первый парковочный комплекс «нового поколения» на Привокзальной площади, рядом с железнодорожным вокзалом. Вместимость парковки составит 140 машино-мест, она будет работать круглосуточно, сказано на сайте горадминистрации. Ситуация, когда прилегающая территория была занята таксистами, а встречающим и провожающим негде припарковаться, больше не повторится, уверяют в мэрии.

Известно, что здесь появятся бесплатные места для инвалидов. С помощью аппаратуры будет фиксироваться въезд машины, расчет стоимости услуг станет производиться согласно тарифам. Прибыль потратят на благоустройство площади и прилегающего сквера. Уже есть договоренность с «Горзеленхозом» о высадке там черемухи, рябины и других культур. Весной, после схода снега, площадку заасфальтируют, нанесут разметку, установят шлагбаум и дорожные знаки. Работы будут выполнены в соответствии с антитеррористическим законодательством, которое регламентирует обустройство прилегающих территорий к таким стратегическим объектам, как вокзалы (с наличием видеофиксации и т. п.).

Стоимость парковки еще в стадии обсуждения, однако по примеру парковочных комплексов других городов первые несколько минут будут бесплатными: водитель сможет спокойно высадить либо посадить пассажира. В разработке находится и система абонементов: на сутки, месяц или год. Можно будет приобрести абонемент, по которому час парковки станет дешевле. Как отметил глава администрации Барнаула Сергей Дугин, при разработке проекта был учтен опыт других городов.

Проблема парковок особенно актуальна именно для центральной части города. Зачастую автовладельцы паркуют свои машины в неположенных местах или на тротуарах, что мешает пешеходам, проезду специальных служб и других автомобилей, а зимой создает помехи для уборки снега. Чиновники уверяют, что давно пробуют бороться с этой проблемой. В частности, в ход были пущены новые дорожные знаки. Сити-менеджер предложил в качестве одного из вариантов организовать в городе современные парковки. Комплекс на Привокзальной площади, похоже, станет в этом смысле пробным камнем. Организация парковки у вокзала – только первый проект в городе по упорядочиванию стихийных парковок, заключают чиновники, не конкретизируя, где еще в ближайшее время стоит ждать «наведения порядка».

Напомним, проект модернизации площади перед железнодорожным вокзалом в краевом центре в начале года представил градоначальнику руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин. Сама концепция оказалась куда шире, чем обустройство современной парковки. Предполагалось сменить наружное освещение на более современное, обновить асфальт, установить ограждение с использованием перил и бордюрного камня, смонтировать систему видеонаблюдения, обустроить пешеходные переходы и пандусы и т. д. При этом расходы полностью лягут на муниципальный бюджет, РЖД в проект вкладываться не будет.