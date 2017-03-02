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Главная Лента новостей Барнаульского школьника увезли в больницу после аварии на пешеходном переходе

Барнаульского школьника увезли в больницу после аварии на пешеходном переходе

13.03.2017 09:09

11 марта в Барнауле на улице Антона Петрова произошла авария с участием автоледи и пешехода. В результате многочисленные травмы получил 10-летний мальчик, которого пришлось госпитализировать, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 31-летняя горожанка, управляя пикапом Mitsubishi L200 допустила наезд на малолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь, после чего мальчика госпитализировали в городскую больницу № 12. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Комментарий

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Комментариев 1
!!!!!

13.03.2017 17:17

Забрать права. Они всегда едут либо с телефоном в руке , или с губной помадой , твари.