Штаба не случилось: Республика Алтай обойдется без «представительства» Алексея Навального

13.03.2017 09:53
Известный оппозиционный политик Алексей Навальный, заявивший о намерении побороться в 2018 году за пост президента, не намерен открывать штаб в столице Республики Алтай. Это объясняется тем, что борьба за голоса «республиканцев» стоит дороже, чем за поддержку жителей мегаполисов и средних городов. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая» (НГА) со ссылкой на представителей «Партии прогресса» и политтехнологов.
Отвечая на вопрос НГА, руководитель отделения незарегистрированной «Партии прогресса» в Алтайском крае Ольга Фотиева сказала, что «ближайший к вам штаб будет в Бийске». Эту же информацию подтвердил один из ближайших соратников г-на Навального Леонид Волков. «В Горно-Алтайске пока не планируется, так что да, ближайший будет в Бийске», — приводит издание его слова.
Один из политтехнологов, сотрудничающий с «Партией прогресса», назвал решение не открывать штаб в Республике Алтай «логичным». «Ничего личного, просто математика. Число избирателей в Республике Алтай незначительно, и к тому же местный избиратель не склонен к протестному голосованию, голосует за власть. Куда логичней сосредоточиться на «сердитых горожанах», их голоса «стоят» на порядок меньше, чем голоса алтайских фермеров, которые все равно в итоге проголосуют за Путина», — сказал собеседник. Впрочем, он не исключил, что в период активной фазы президентской кампании какое-то подразделение штаба в Горно-Алтайске все же появится. «Но сейчас этот регион не входит в число приоритетных», — резюмировал он.
Отметим, что таким образом Республика Алтай вошла в число нескольких регионов России, где не будет представительств оппозиционера. В этом списке ей составили «компанию» Крым и Чечня, сообщал «Интерфакс». Подробных объяснений от оппозиционера о причинах такого решения не приводится. На открытии штаба в Новосибирске в середине февраля он лишь заявил, что в Крыму прогнозирует «большое полицейское давление».
Напомним, что ориентировочно 20-21 марта Алексей Навальный откроет свои очередные предвыборные штабы в Барнауле и Бийске. Помимо Алтайского края, штабы запустят в Томске (17 марта) и Кемерово (18 марта). В начале апреля площадки могут заработать в Омске и Иркутске. Также штаб должен открыться в Красноярске, там уже определились с координатором, однако все еще идет поиск помещения.
13.03.2017 10:08
13.03.2017 10:33
Хм... И вы знаете этих людей? Уж не навальный ли? Ваша реплика сама из той же опера про "надо"...
13.03.2017 10:35
13.03.2017 11:01
13.03.2017 12:12
13.03.2017 12:43
13.03.2017 12:49
13.03.2017 12:57
13.03.2017 12:57
рассказывают о фактах деятельности этих штабистов непредвзято и
на коком буе твая безглазая-сенсорная уловила за поддержку этого Сидора этим Эваларом ?
13.03.2017 13:02
Да, Жень, тебе бы ещё на "Запорожец" и движок от "мессершмитта" ...
13.03.2017 13:32
13.03.2017 14:21
13.03.2017 14:54
13.03.2017 15:08
Почему радуются? Скорбят....
13.03.2017 17:13
13.03.2017 23:56