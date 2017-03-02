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Главная Лента новостей Штаба не случилось: Республика Алтай обойдется без «представительства» Алексея Навального

Штаба не случилось: Республика Алтай обойдется без «представительства» Алексея Навального

13.03.2017 09:53

Известный оппозиционный политик Алексей Навальный, заявивший о намерении побороться в 2018 году за пост президента, не намерен открывать штаб в столице Республики Алтай. Это объясняется тем, что борьба за голоса «республиканцев» стоит дороже, чем за поддержку жителей мегаполисов и средних городов. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая» (НГА) со ссылкой на представителей «Партии прогресса» и политтехнологов.

Отвечая на вопрос НГА, руководитель отделения незарегистрированной «Партии прогресса» в Алтайском крае Ольга Фотиева сказала, что «ближайший к вам штаб будет в Бийске». Эту же информацию подтвердил один из ближайших соратников г-на Навального Леонид Волков. «В Горно-Алтайске пока не планируется, так что да, ближайший будет в Бийске», — приводит издание его слова.

Один из политтехнологов, сотрудничающий с «Партией прогресса», назвал решение не открывать штаб в Республике Алтай «логичным». «Ничего личного, просто математика. Число избирателей в Республике Алтай незначительно, и к тому же местный избиратель не склонен к протестному голосованию, голосует за власть. Куда логичней сосредоточиться на «сердитых горожанах», их голоса «стоят» на порядок меньше, чем голоса алтайских фермеров, которые все равно в итоге проголосуют за Путина», — сказал собеседник. Впрочем, он не исключил, что в период активной фазы президентской кампании какое-то подразделение штаба в Горно-Алтайске все же появится. «Но сейчас этот регион не входит в число приоритетных», — резюмировал он.

Отметим, что таким образом Республика Алтай вошла в число нескольких регионов России, где не будет представительств оппозиционера. В этом списке ей составили «компанию» Крым и Чечня, сообщал «Интерфакс». Подробных объяснений от оппозиционера о причинах такого решения не приводится. На открытии штаба в Новосибирске в середине февраля он лишь заявил, что в Крыму прогнозирует «большое полицейское давление».

Напомним, что ориентировочно 20-21 марта Алексей Навальный откроет свои очередные предвыборные штабы в Барнауле и Бийске. Помимо Алтайского края, штабы запустят в Томске (17 марта) и Кемерово (18 марта). В начале апреля площадки могут заработать в Омске и Иркутске. Также штаб должен открыться в Красноярске, там уже определились с координатором, однако все еще идет поиск помещения.


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Комментарий

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Комментариев 16
К сожалению

13.03.2017 10:08

за 20 лет сегодняшняя власть кроме слов "надо" мало что изменила в экономики страны. Пришло время новых людей. Кредит доверия закончился.
ФигВам

13.03.2017 10:33

К сожалению писал(а):
Пришло время новых людей

Хм... И вы знаете этих людей? Уж не навальный ли? Ваша реплика сама из той же опера про "надо"...
К СЧАСТЬЮ

13.03.2017 10:35

Жители этого субъекта Федерации могут назвать кто такая МАРИ ЛЕ ПЕН. Кто такой НАВАЛЬНЫЙ, им НАС РАТЬ. Лёха знает это.
поскока денех давать будут подписантам ?

13.03.2017 11:01

ничего личного , просто матиматика - за сто тыщщ паставлю ему крестик на лбу.
Виктор

13.03.2017 12:12

Единственный кандидат который быстро создает свою команду и много работает над разоблачением коррупционеров в высших эшелонах власти. Один Димон чего стоит, да и про Путина не забывает и его воровскую бригаду.
торпеда

13.03.2017 12:43

Думаю вопрос еще и в другом. В Алтайском крае есть Прокопьев и его СМИ, которые открыто поддерживают навального и дают ему возможность вести кампании по собственному продвижению. Навальный - это чисто информационный проект и без присутствия в медийки ему не спозиционироваться. Наличие конфликта в крае у Прокопьева с краевой властью ведет к тому, что он активно движется со всеми. кто также против власти в регионе. навального бригада сегодня самая заметна и понятно что получает трибуну в прокопьевских изданиях.
Медиатор

13.03.2017 12:49

"Кум" из Горно-Алтайска, а ты пошто вожачком штаба Навального не стал. Тебе пиндосия за что транши шлёт?
Евгений Корчагин

13.03.2017 12:57

Мы с Навальным всех порвем!
у тебя , торпеда-дурочка , винты на реверс крутятся

13.03.2017 12:57


рассказывают о фактах деятельности этих штабистов непредвзято и
на коком буе твая безглазая-сенсорная уловила за поддержку этого Сидора этим Эваларом ?
Клин зелёный.

13.03.2017 13:02

Евгений Корчагин писал(а):
всех порвем!


Да, Жень, тебе бы ещё на "Запорожец" и движок от "мессершмитта" ...
Завсегдатай

13.03.2017 13:32

"Один из политтехнологов, сотрудничающий с «Партией прогресса»..." Это из разряда одна бабка на улице сказала? Имя и фамилия у этого "политтехнолога" есть?
Гонец из Пензы

13.03.2017 14:21

В вашем,ущербном регионе,только радуються поражениям моих друзей в Украине!
Ru.банок

13.03.2017 14:54

Не любят пидорасов у нас,в Сибири!
ФигВам

13.03.2017 15:08

Гонец из Пензы писал(а):
радуются поражениям

Почему радуются? Скорбят....
Житель

13.03.2017 17:13

НАДО ЯЙЦА ЗАГОТАВЛИВАТЬ, навального угостить по полной
ССГ

13.03.2017 23:56

«В этом списке ей составили «компанию» Крым и Чечня, сообщал «Интерфакс». Подробных объяснений от оппозиционера о причинах такого решения не приводится.» А что тут объяснять, и так все понятно – кураторы Навального вполне правильное решение приняли. Чечня, в свое время, благодаря дерьмократам умылась кровью, Крым чуть было не окунулся в ту же карусель, опять же благодаря майданутым дерьмократам-либерастам, типа болотных навальнутых, а значит рассчитывать на поддержку их либерастического проекта, направленного на развал России, в этих регионах не приходится, следовательно тратить силы и средства там тоже не стоит. Ставка делается на то, что «развести лохов» удастся в других регионах.