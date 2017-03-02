Штаба не случилось: Республика Алтай обойдется без «представительства» Алексея Навального

Известный оппозиционный политик Алексей Навальный, заявивший о намерении побороться в 2018 году за пост президента, не намерен открывать штаб в столице Республики Алтай. Это объясняется тем, что борьба за голоса «республиканцев» стоит дороже, чем за поддержку жителей мегаполисов и средних городов. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая» (НГА) со ссылкой на представителей «Партии прогресса» и политтехнологов.

Отвечая на вопрос НГА, руководитель отделения незарегистрированной «Партии прогресса» в Алтайском крае Ольга Фотиева сказала, что «ближайший к вам штаб будет в Бийске». Эту же информацию подтвердил один из ближайших соратников г-на Навального Леонид Волков. «В Горно-Алтайске пока не планируется, так что да, ближайший будет в Бийске», — приводит издание его слова.

Один из политтехнологов, сотрудничающий с «Партией прогресса», назвал решение не открывать штаб в Республике Алтай «логичным». «Ничего личного, просто математика. Число избирателей в Республике Алтай незначительно, и к тому же местный избиратель не склонен к протестному голосованию, голосует за власть. Куда логичней сосредоточиться на «сердитых горожанах», их голоса «стоят» на порядок меньше, чем голоса алтайских фермеров, которые все равно в итоге проголосуют за Путина», — сказал собеседник. Впрочем, он не исключил, что в период активной фазы президентской кампании какое-то подразделение штаба в Горно-Алтайске все же появится. «Но сейчас этот регион не входит в число приоритетных», — резюмировал он.

Отметим, что таким образом Республика Алтай вошла в число нескольких регионов России, где не будет представительств оппозиционера. В этом списке ей составили «компанию» Крым и Чечня, сообщал «Интерфакс». Подробных объяснений от оппозиционера о причинах такого решения не приводится. На открытии штаба в Новосибирске в середине февраля он лишь заявил, что в Крыму прогнозирует «большое полицейское давление».

Напомним, что ориентировочно 20-21 марта Алексей Навальный откроет свои очередные предвыборные штабы в Барнауле и Бийске. Помимо Алтайского края, штабы запустят в Томске (17 марта) и Кемерово (18 марта). В начале апреля площадки могут заработать в Омске и Иркутске. Также штаб должен открыться в Красноярске, там уже определились с координатором, однако все еще идет поиск помещения.