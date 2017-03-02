Владимир Золотарь вернется в Барнаул с «драматическим» стриптизом «Только для женщин»

Постановку экс-главрежа Алтайского драмтеатра Владимира Золотаря покажут барнаульским зрителям 20-21 марта. Одиозный театральный деятель подготовил 2,5 часовое действие в основе которого - мужской стриптиз. Спектакль «Только для женщин» имеет привычные для г-на Золотаря возрастные рамки — «18 +».

Как сказано на сайте правительства Алтайского края, Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина и новосибирский театр «Красный факел» устроили обменные гастроли. Жители городов увидят самые кассовые спектакли из репертуаров театров. Так, в прошлые выходные в Новосибирске шла комедия «Два ангела, четыре человека» по пьесе Виктора Шендеровича. А 20 и 21 марта на сцене Алтайского краевого театра покажут спектакль «Только для женщин» в постановке Владимира Золотаря.

Стоит отметить, что отношение к сугубо «женскому» спектаклю в самой столице СФО весьма неоднозначное. Несмотря на ряд хвалебных отзывов, часть театральных критиков считают, что в своем творчестве Золотарь в очередной раз переступил «опасную черту». В основе сюжета — история шести сталеваров, чья жизнь не удалась. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею — сделать собственное стрип-шоу. Именно ее воплощению и посвящен весь последующий сюжет.

Между тем Владимир Золотарь, три года пробывший худруком Омского театра юных зрителей, подал заявление об уходе по собственному желанию две недели назад, 27 февраля. «Мы долго разговаривали с Владимиром Александровичем, рассматривали разные варианты дальнейшей работы. Но, в итоге он все же принял окончательное решение и покидает Омск. За время работы Владимир Золотарь показал себя ярким, неординарным режиссером, реализованные им проекты открыли театр для молодежи. Постановки «Отелло», «1984», «Маленькие трагедии» стали яркими событиями в театральной жизни Омска. Думаю, что и в дальнейшем Владимир Александрович будет желанным гостем в омских театрах как приглашенный режиссер», - заявил министр культуры Омской области Виктор Лапухин.

Любопытно, что еще в середине ноября в Сети появилась петиция с требованием снять с занимаемой должности художественного руководителя омского ТЮЗа. Владимир Золотарь подвергся критике не только за «сомнительный репертуар», но и за техническое состояние вверенного ему госучреждения. Как утверждалось в документе, за время нахождения г-на Золотаря в должности худрука ТЮЗа, театр накопил миллионные долги, ухудшилось техническое состояние здания. Руководством не выделялись средства на то, чтобы исправить эту ситуацию. Кроме того, резко упала посещаемость театра.

Примечательно, что в конце прошлой недели ряд омских СМИ указывали, что г-н Золотарь может быть причастен к нецелевому расходованию бюджетных средств. В частности об этом писал портал «СуперОмск». Журналисты утверждают, что в их распоряжении оказались документы, доказывающие нарушения законодательства со стороны уже бывшего руководителя Омского ТЮЗа. Внеплановую проверку учреждения провело Главное управление финансового контроля Омской области. Известно, что был выявлен ряд нарушений. Копия акта проверки будет направлена в прокуратуру Омской области для принятия соответствующих мер.

По версии издания, проблемы у ТЮЗа начались с приходом заместителя худрука - его супруги Екатерины Скобель (Золотарь). Инсайдеры сообщали о многочисленных нарушениях, незаконных увольнениях и выстроенных финансовых системах, выгодных отдельным лицам театра. В частности, большие нарекания вызывал спектакль «Гамлет», постановщики которого (согласно опубликованным контрактам) получили свои гонорары, но к работе над постановкой в Омске не приступали. Напомним, речь идет о видных именах – Денис Солнцев (художник по свету) и Олег Головко (сценография). Оба считаются близкими друзьями г-на Золотаря. Кстати, по данным инсайдеров, Владимир Золотарь получил за детище Шекспира шестизначный гонорар.

Обращает на себя внимание и странная позиция омского Минкульта, неизменно поддерживающего «реформаторский курс» Владимира Золотаря. Сам режиссер в настоящее время уехал из Омска ставить спектакль в Минусинск. Режиссер отметил, что это лишь разовая постановка, перебираться в Красноярский край он не намерен, уточняет gtrk-omsk.

Владимир Золотарь, театральный режиссер: То, что начинают упоминать Минусинск, это уже на уровне сплетен, которых вокруг меня и вокруг театра просто миллиард, и это одна из них. Минусинск никакого отношения не имеет и иметь не может. Я не уезжаю в Минусинск жить, работать и так далее. Я люблю омского зрителя, наш зритель прекрасен, не зря все-таки Омск считается одной из театральных столиц не только Сибири, но и всей страны. Я надеюсь, что наша попытка диалога была не напрасна и мы в чем-то услышали друг друга, я имею ввиду сейчас театр и зрителя. Я очень надеюсь и верю, что молодежь, которая стала приходить, пойдет в него все смелее и смелее. И что несмотря на мой уход для молодежи будет интересный материал. Я надеюсь, что это расставание для каких-то новых, еще более интересных встреч. И спасибо, что эти три года вы были с нами.