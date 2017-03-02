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Главная Лента новостей Край обетованный: новосибирские археологи нашли свидетельства «родства» древних жителей Алтая и Израиля

Край обетованный: новосибирские археологи нашли свидетельства «родства» древних жителей Алтая и Израиля

13.03.2017 10:56

Новосибирские ученые сделали предварительные выводы о возможной миграции людей с Ближнего Востока — с территории современного Израиля — на территорию Республики Алтай. Такое предположение родилось после исследований орудий труда, найденных на месте раскопок на Алтае и в Киргизии, которые оказались практически идентичны тем, которыми пользовались древние жители Израиля. Об этом сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН.

Ученые обнаружили идеальное сходство каменных топоров, молотков, наконечников и технологий их изготовления эпохи раннего палеолита во время визита в Еврейский университет в Иерусалиме и Департамент древностей Израиля. Это привело к развитию превалирующей в научных кругах гипотезы о серии миграций человечества с Ближнего Востока. «Многие артефакты раннего этапа среднего палеолита в Киргизии идентичны предметам с синхронных израильских памятников. Причем речь идет не только о форме, но и о технологии изготовления. Скорее всего, здесь можно даже говорить о прямых контактах. Возможно, это была не одна, а целая серия миграций, поскольку подобные сходства фиксируются на материалах других этапов каменного века», — приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой археологии и этнографии НГУ Андрея Кривошапкина.

Объяснений идентичности орудий может быть несколько. В ряде случаев прямое наследование или контакты вовсе не обязательны. Возможно, внешне похожие каменные артефакты производились древними людьми, которые находились в близких палеоэкологических условиях: похожий климат и окружающие природные материалы, похожие жизненные потребности древних людей диктовали сходные технологии производств каменных орудий. Либо же имела место «культурная диффузия», заимствование, которое происходило при контакте древних племен и передаче новых идей и изобретений по принципу эстафетной палочки. Возможно, контакт происходил не непосредственно. Нельзя исключать сценарий, при котором со значительной разницей во времени на одних и тех же стоянках древние люди обнаруживали незнакомые предметы друг друга, и потом пытались их копировать с помощью своих технологий.

Израильтяне не спешат признавать неоспоримость родства. Израильские специалисты согласились, что экспонаты коллекций Центральной Азии и Ближнего Востока очень похожи, но необходим анализ артефактов и совместные полевые работы. Специалисты изучат две схожие по возрасту стоянки древних людей на Алтае и в Израиле. «В идеале мы хотим выбрать две схожие по материалу и возрасту стоянки — одну в Израиле, другую у нас, на Алтае — и изучать их параллельно единой командой. В ближайшее время у нас появятся один-два совместных проекта, в которых сибирские студенты-археологи будут работать в Израиле, а израильских мы примем у себя на Алтае», — сказал г-н Кривошапкин.

Стоит отметить, что нельзя проводить прямую генеалогическую линию от древних жителей Израиля до современных евреев и от древних жителей Алтая до современных алтайцев. Описываемые события имели место в мезолите — более 10 тысяч лет назад, когда современных этносов просто не существовало. За прошедшие тысячелетия народы на двух территориях столь сильно перемешались, что даже минимальный вклад этих древних популяций в генофонд современных народов, живущих на той же территории, представляется сомнительным. Таким образом, о родстве евреев и алтайцев говорить не приходится.


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Комментарий

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Комментариев 7
ПЭНСИОНЭР

13.03.2017 12:19

Ну вот таки и нашли землю обетованную, и ни чем не хужее Полистины и гоев (лохов) не меряно. А шо касается нефти таки в тюмении покапоем глядишь и тама еврейский каменный топор найдём времён первого храма
дед

13.03.2017 13:05

ученые с нации гавна жидов по любому , они и не такое могут найти
Коренной житель АК

13.03.2017 13:50

Край обетованный
=========
Ни кто им Алтайскую землю не обещал,так что ни надо здесь искать свои потерянные колена,или что там у них вечно потерянно.
ПЭНСИОНЭР

13.03.2017 14:03

Коренному жителю АК.Голубь мой ты съезди в Уймон да посмотри на участи которые выкупил богом избранный народ
Горыныч

13.03.2017 14:23

В Уймоне богом избранный народ - это кержацки
Коренной житель АК

13.03.2017 15:26

ПЭНСИОНЭР Я думаю такая тенденция уже во многих частях рф, но на Алтае им зачем такие угодья? Не спроста это всё.
Анатолий

13.03.2017 17:06

Я об этом давно говорю, только наоборот, это иврит с Алтая пререкачевал в Израиль