Алтайских единороссов «нанесли» на федеральную карту праймериз

13 марта «Единая Россия» запустила обновленный сайт предварительного голосования - pg.er.ru. На одном ресурсе собраны данные об основных избирательных кампаниях текущего года. Представлены на карте Барнаул и Горно-Алтайск, где пройдут выборы в гордуму и горсовет соответственно.

По данным портала видно, что на праймериз по отбору кандидатов от «партии власти» в Барнаульскую гордуму уже подали заявки около 40 человек. Интересно, что действующих депутатов среди них — подавляюшее меньшинство. Добавим, алтайское реготделение ЕР пока не балует СМИ информацией о кандидатах. На данный момент от пресс-службы известно только о трех заявившихся на праймериз.

Что касается профессионального состава кандидатов, здесь по большому счету представлен стандартный набор: как всегда, много педагогов (например, учитель русского языка и литературы Арсен Григорян из гимназии № 42), директоров школ и детсадов, главврачей, представителей ТОСов и ТСЖ. Есть и представители коммунальной сферы, например, директор ООО «Управляющая компания «Город» Дмитрий Ильиных. В списке присутствует и его однофамилец Владимир, представленный как директор в ООО «Жилищная Коммунальная Инициатива». Кстати, в числе кандидатов есть еще двое однофамильцев, на этот раз Щербаковых. Одна из них является заведующей детсадом, другая - главврачом детской стоматологической поликлиники.

Из других кандидатов, обладающих наибольшей «медийностью», стоит назвать зампредседателя крайсовпрофа Ивана Панова и председателя Молодежного парламента Алтайского края Артема Сингача. Обращает внимание, что большинство обозначены на сайте как беспартийные, число членов ЕР можно пересчитать буквально по пальцам одной руки.

Кроме того, удивляет не только низкая активность действующих депутатов БГД, у которых, впрочем, еще есть время до 27 апреля, но и отсутствие среди кандидатов оппозиционеров. Кампания-2016 напомним, такие примеры демонстрировала неоднократно, запомнившись «ренегатством» Констанина Емешина, Алексея Разина, Дмитрия Аганова, Антона Васильева, Андрея Нагайцева. Предварительное голосование на этот раз пройдет 28 мая.

Кстати, теперь офсайт праймериз будет использоваться для сбора информации по предварительному голосованию в органы государственной власти и в органы местного самоуправления, а также на должности руководителей регионов и городов. Также «Единая Россия» определила даты дебатов, которые проведут участники предварительного голосования, утверждены темы дискуссий. Дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям, с 8 апреля по 21 мая. Всего определено восемь тем для дебатов, регионы вправе самостоятельно расставлять приоритеты. Среди них - противодействие коррупции и эффективность госрасходов; экономика и промышленность; доступность и качество образования; здравоохранение и демография; инфраструктура и ЖКХ; АПК и развитие села; экология и защита окружающей среды; поддержка социально незащищенных слоев населения.

Каждый кандидат должен принять участие не менее, чем в двух дебатах. На одной площадке одновременно могут присутствовать от двух до шести зарегистрированных участников.

Также ЕР намерена изготовить около 3,7 млн бюллетеней для проведения праймериз. Они имеют несколько степеней защиты и будут отпечатаны не позднее 21 мая. Информация о перечне мест голосования их адреса будет опубликована в Интернете до 5 апреля, а до 12 апреля будут сформированы составы счетных комиссий. Численность членов комиссии составит не более пяти человек. Все помещения для проведения предварительного голосования будут арендоваться партией в соответствии с требованиями законодательства на возмездной основе, информируют официальные лица ЕР.

Напомним, по открытой модели процедура предварительного голосования пройдет только в Барнауле. В день праймериз в краевом центре откроют 60 счетных участков. По другим муниципалитетам будет выбрана иная схема проведения голосования, единого дня голосования за кандидатов в этом случае не будет (голосование окажется внутрипартийным). В частности, это скажется на подборе делегатов от «партии власти» для выдвижения на выборы в Бийскую гордуму. Кстати, 3 марта на заседании местного политического совета в Рубцовске партийцы утвердили состав оргкомитета по проведению праймериз. Возглавил комитет секретарь Рубцовского отделения партии Сергей Черноиванов. С 6 марта по 27 апреля оргкомитет будет принимать заявления от желающих принять участие в предварительном голосовании. 28 мая жители Рубцовска определят, кто из участников представит «партию власти» на выборах в депутаты горсовета в сентябре.