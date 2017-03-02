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Главная Лента новостей Ограда нашла героя: «СтройГАЗу» указали на «неконтролируемую» долевку в Барнауле

Ограда нашла героя: «СтройГАЗу» указали на «неконтролируемую» долевку в Барнауле

13.03.2017 11:51

Прокуратура Ленинского района Барнаула выявила нарушения градостроительного законодательства на недостроенном многоквартирном доме по улице Антона Петрова, 254, который пытается завершить компания «СтройГАЗ» на средства дольщиков. Выяснилось, что любой желающий мог попасть на стройку и даже занять квартиру. Об этом указано на сайте надзорного ведомства.

Как выяснила прокуратура в рамках проверки, застройщик не контролировал объект. Так, территория строительной площадки не была огорожена, доступ в недостроенные помещения осуществлялся свободно. Такой «бардак» на объекте, впрочем, вполне объясним текущей финансовой ситуацией на предприятии.

По фактам нарушений градостроительного законодательства и законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов руководителю СПП ОАО «СтройГАЗ» внесено представление. По результатам нарушения устранены. Строительная площадка огорожена, доступ в объект ограничен. Виновное должностное лицо застройщика привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, подрядчиком «СтройГАЗа» на строительстве 14-этажного жилого дома, согласно документам арбитража, является компания «Эксперт». Несмотря на серьезную задержку сроков сдачи (объект, который возводят на средства дольщиков, должны были построить еще в конце 2015 года), по заявлениям Госинспекции Алтайского края, здание почти готово. Его ориентировочно планируют закончить в сентябре 2017 года.

Сам «СтройГАЗ» сейчас находится в стадии банкротства, его долги, по предварительной оценке состава подавших иски кредиторов, могут исчисляться миллиардами рублей. На середину марта банкротное производство приостановлено. Причиной стало судебное разбирательство между кредиторами, которые борются за то, кто должен встать первым в списке требований и иметь возможность представить своего арбитражного управляющего.

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