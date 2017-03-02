Митингующие алтайские сельчане не верят, что депутаты на самом деле спасают их автостанцию

11 марта в селе Новоегорьевское Егорьевского района состоялся митинг в защиту прав местных жителей на пассажирские перевозки. По информации депутата АКЗС Вероники Лапиной, опубликованной в группе «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска» в «Одноклассниках», участие в протестном собрании приняло около сотни человек. Они требовали вернуть части отдаленных сел маршруты, которые связывали их с райцентром и Рубцовском, а также оставить людям автостанцию.

По сведениям источника, автостанцию в Новоегорьевском закрыли 1 марта. Она осуществляла продажу билетов, предоставляла информацию о движении автобусов. В ней находится и зал ожидания, где можно переждать плохую погоду. Причиной закрытия стало решение собственника в лице Рубцовского ПАТП продать здание автостанции. Однако после подачи новоегорьевскими коммунистами уведомления о проведении митинга, власть все же пошла навстречу жителям и нашла механизм, благодаря которому автостанция заработала: районная администрация взяла на себя затраты по содержанию здания, а Рубцовское ПАТП – затраты по хозяйственной деятельности.

К слову, поспешили отчитаться о решении проблемы алтайские единороссы. Так, на сайте реготделения накануне митинга появилась информация, согласно которой тему автостанции разрешил лично алтайский думец Виктор Зобнев, к которому обратились жители Егорьевского района. По данным единороссов, не допустить закрытия автостанции в райцентре его просила инициативная группа учителей Новоегорьевской СОШ. Интересно, что к просьбе педагогов присоединился и местный коммунист, депутат Новоегорьевского сельсовета Алексей Кононенко. Получить у него комментарий по данному поводу на момент публикации не удалось. Однако по словам Вероники Лапиной, коммунист таким образом хотел напомнить г-ну Зобневу о его предвыборном обещании любой ценой сохранить автостанцию, а после выборов благополучно об этом забыл. Между тем пресс-служба реготделения ЕР сообщает, что Виктор Зобнев связался с главой администрации Егорьевского района Максимом Нуйкиным, главой администрации Рубцовска Дмитрием Фельдманом и руководством ПАТП. В итоге они совместно достигли компромиссного решения.

Как бы там ни было, сельчане уверены, что проблему нельзя считать решенной. Кроме того, не стоит забывать, что с осени прошлого года остаются закрыты автобусные маршруты из сел Титовка, Сросты, Малая Шелковка до Рубцовска. Они позволяли жителям всех отдаленных сел района ездить в удобное для них время в районную больницу, органы власти, аптеку. Теперь после закрытия маршрута Рубцовск-Шубинка, жители сел Малая Шелковка, Долино, Кругло-Семенцы, Борисовка, Шубинка лишены такой возможности. В связи с этим митингующие приняли резолюцию с требованиями: восстановить стабильную работу автостанции в селе Новоегорьевском, организовать пассажирские перевозки по маршруту Кругло-Семенцы – Малая Шелковка – Шубинка – Новоегоревское, а также навести порядок в работе пассажирских перевозок, организовать действенную борьбу с нелегальными перевозчиками.

Секретарь егорьевской средней школы в телефонном разговоре с корреспондентом БФ подтвердила, что митинг действительно имел место, среди его участников, с ее слов, были практически одни пенсионеры. Она не смогла ответить, какое отношение к организации митинга имели представители учебного заведения. Однако собеседница отметила, что тоже поддерживает идею сохранения автостанции, которая необходима всем жителям. В приемной главы администрации района вовсе отказались общаться на данную тему и просто повесили трубку.