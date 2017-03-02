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Главная Лента новостей Митингующие алтайские сельчане не верят, что депутаты на самом деле спасают их автостанцию

Митингующие алтайские сельчане не верят, что депутаты на самом деле спасают их автостанцию

13.03.2017 12:55

11 марта в селе Новоегорьевское Егорьевского района состоялся митинг в защиту прав местных жителей на пассажирские перевозки. По информации депутата АКЗС Вероники Лапиной, опубликованной в группе «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска» в «Одноклассниках», участие в протестном собрании приняло около сотни человек. Они требовали вернуть части отдаленных сел маршруты, которые связывали их с райцентром и Рубцовском, а также оставить людям автостанцию.

По сведениям источника, автостанцию в Новоегорьевском закрыли 1 марта. Она осуществляла продажу билетов, предоставляла информацию о движении автобусов. В ней находится и зал ожидания, где можно переждать плохую погоду. Причиной закрытия стало решение собственника в лице Рубцовского ПАТП продать здание автостанции. Однако после подачи новоегорьевскими коммунистами уведомления о проведении митинга, власть все же пошла навстречу жителям и нашла механизм, благодаря которому автостанция заработала: районная администрация взяла на себя затраты по содержанию здания, а Рубцовское ПАТП – затраты по хозяйственной деятельности.

К слову, поспешили отчитаться о решении проблемы алтайские единороссы. Так, на сайте реготделения накануне митинга появилась информация, согласно которой тему автостанции  разрешил лично алтайский думец Виктор Зобнев, к которому обратились жители Егорьевского района. По данным единороссов, не допустить закрытия автостанции в райцентре его просила инициативная группа учителей Новоегорьевской СОШ. Интересно, что к просьбе педагогов присоединился и местный коммунист, депутат Новоегорьевского сельсовета Алексей Кононенко. Получить у него комментарий по данному поводу на момент публикации не удалось. Однако по словам Вероники Лапиной, коммунист таким образом хотел напомнить г-ну Зобневу о его предвыборном обещании любой ценой сохранить автостанцию, а после выборов благополучно об этом забыл. Между тем пресс-служба реготделения ЕР сообщает, что Виктор Зобнев связался с главой администрации Егорьевского района Максимом Нуйкиным, главой администрации Рубцовска Дмитрием Фельдманом и руководством ПАТП. В итоге они совместно достигли компромиссного решения.

Как бы там ни было, сельчане уверены, что проблему нельзя считать решенной. Кроме того, не стоит забывать, что с осени прошлого года остаются закрыты автобусные маршруты из сел Титовка, Сросты, Малая Шелковка до Рубцовска. Они позволяли жителям всех отдаленных сел района ездить в удобное для них время в районную больницу, органы власти, аптеку. Теперь после закрытия маршрута Рубцовск-Шубинка, жители сел Малая Шелковка, Долино, Кругло-Семенцы, Борисовка, Шубинка лишены такой возможности. В связи с этим митингующие приняли резолюцию с требованиями: восстановить стабильную работу автостанции в селе Новоегорьевском, организовать пассажирские перевозки по маршруту Кругло-Семенцы – Малая Шелковка – Шубинка – Новоегоревское, а также навести порядок в работе пассажирских перевозок, организовать действенную борьбу с нелегальными перевозчиками.

Секретарь егорьевской средней школы в телефонном разговоре с корреспондентом БФ подтвердила, что митинг действительно имел место, среди его участников, с ее слов, были практически одни пенсионеры. Она не смогла ответить, какое отношение к организации митинга имели представители учебного заведения. Однако собеседница отметила, что тоже поддерживает идею сохранения автостанции, которая необходима всем жителям. В приемной главы администрации района вовсе отказались общаться на данную тему и просто повесили трубку.

Фото: Вероника Лапина

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Комментарий

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Комментариев 7
Ха

13.03.2017 13:50

Витька Зобнев забыл, что коммунист у него родственник Юрченко, а он к КПРФ ни какого отношения не имеет.
А что про свои обещания он всегда забывает, так это все, кто с ним дело имел знают.
Гость

13.03.2017 13:54

Молодец В.Лапина. Взбодрила АДминистрации Рубцовска и Егорьевки. ))) И простым людям у которых другого транспорта, кроме общественного нет помогла. Вот это депутат. Побольше бы таких
Горбунов Валерий Владимирович

13.03.2017 15:07

Зобнев В.В. ПРИМАЗАЛСЯ! http://altai-ter.er.ru/news/2017/3/10/deputat-gosdumy-ne-dal-zakryt-avtostanciyu-v-s-novoegorevskoe/ Может тогда вопрос со скорой помощью в с. Титовка решит и предпринимателю Ю.Ю. Бородин поможет с лесом - ведь обещал!? МОНОПОЛИСТОВ ХОЛДИНГА АЛТАЙЛЕС ПРИВЛЕЧЁТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ! ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ЕГО ЗАСЛУГА!
рубцовчанин

13.03.2017 15:29

Ну примазаться- это Зобневская манера. Этот проныра всегда кусок масла на свою булку найдет
гость

13.03.2017 16:32

Заметьте современные методы работы администраций районных. Они вообще на народ плюют с этажа своего здания. Депутатов они тоже не празднуют. Они их тупо используют по черному в том случае когда надо проголосовать. Больше ничего. Власть на местах и выше обнаглела до неприличия.
Гость

13.03.2017 17:00

Интересные люди... Делает для людей депутат - плохой, не делает тоже плохой. складывается впечатление, что у комментаторов данного сайта градация человеческих отношений варьируется между унылой серостью и тупой агрессией. Судя по тексту проблема решена, станция работает, и все это сделано до митинга. Так кто к кому примазался?
Фрау Нина

14.03.2017 01:25

Ну, народ, зависть глаза так и застилает, не переносят у нас богатых и успешных; касательно Зобнева - что он делай, что ни делай, все равно не так все будет, с дивана то виднее.