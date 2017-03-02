Александр Карлин вслед за президентом пообещал рекордно «накачать» зарплаты врачей

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что намерен довести зарплату врачей в регионе до уровня в 200 % от средней зарплаты по субъекту. В настоящее время она составляет 189 %, признался г-н Карлин на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым. «Рандеву» прошло в Москве в минувшие выходные, сказано на сайте регионального правительства.

В ходе рабочей встречи собеседники обсудили вопросы исполнения бюджетов и эффективности использования бюджетных средств, а также принятые федеральным центром решения о поддержке регионов, реализующих ответственную бюджетную политику. Александр Карлин поблагодарил министра финансов за поддержку Алтайского края. Ранее правительство РФ увеличило объем межбюджетных трансфертов региону на 2017 год на 7,5 млрд рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в текущем году составит 34 млрд рублей.

«У нас в 2017 году складывается неплохая ситуация по наполнению доходами нашего регионального бюджета, и это дает нам основание надеяться, что в связи с принятыми бюджетными корректировками мы обеспечим выполнение наших социальных обязательств, а также наше участие в федеральных и региональных инвестиционных программах. Более того, у нас формируется определенный задел для расширения наших инвестиционных проектов», - прокомментировал итоги встречи губернатор Карлин. Известно, что была достигнута договоренность о выделении Министерством финансов бюджетного кредита для Алтайского края в размере 300 млн рублей.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Мы планируем эти средства направить главным образом на выполнение пакета « майских » указов президента России, чтобы обеспечить темп роста заработной платы работников бюджетной сферы, в первую очередь образования, здравоохранения. Средства будут, в том числе, использованы для выполнения конкретной установки президента страны по повышению заработной платы врачей до уровня 200 % от средней зарплаты в регионе. Сегодня в Алтайском крае зарплата врача составляет 189 % от средней зарплаты в регионе. Также мы будем более активно помогать муниципальным бюджетам. Там есть проблемы, в том числе по зарплатам работникам культуры. Это сфера муниципальной ответственности, тем не менее мы будем помогать муниципалитетам в решении этого вопроса.

К слову, средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2016 года составила 21 185 рублей. Таким образом согласно оценке Александра Карлина, врачи в прошлом году получали в регионе около 40 тысяч рублей.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин пообещал, что к 2018 году уровень зарплаты врачей должен достичь 200 % от средней по региону, а у младшего и среднего персонала — 100 %. Об этом глава государства заявил во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске.