Александр Карлин вслед за президентом пообещал рекордно «накачать» зарплаты врачей

13.03.2017 12:30
Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что намерен довести зарплату врачей в регионе до уровня в 200 % от средней зарплаты по субъекту. В настоящее время она составляет 189 %, признался г-н Карлин на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым. «Рандеву» прошло в Москве в минувшие выходные, сказано на сайте регионального правительства.
В ходе рабочей встречи собеседники обсудили вопросы исполнения бюджетов и эффективности использования бюджетных средств, а также принятые федеральным центром решения о поддержке регионов, реализующих ответственную бюджетную политику. Александр Карлин поблагодарил министра финансов за поддержку Алтайского края. Ранее правительство РФ увеличило объем межбюджетных трансфертов региону на 2017 год на 7,5 млрд рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в текущем году составит 34 млрд рублей.
«У нас в 2017 году складывается неплохая ситуация по наполнению доходами нашего регионального бюджета, и это дает нам основание надеяться, что в связи с принятыми бюджетными корректировками мы обеспечим выполнение наших социальных обязательств, а также наше участие в федеральных и региональных инвестиционных программах. Более того, у нас формируется определенный задел для расширения наших инвестиционных проектов», - прокомментировал итоги встречи губернатор Карлин. Известно, что была достигнута договоренность о выделении Министерством финансов бюджетного кредита для Алтайского края в размере 300 млн рублей.
Александр Карлин, губернатор Алтайского края:
Мы планируем эти средства направить главным образом на выполнение пакета «майских» указов президента России, чтобы обеспечить темп роста заработной платы работников бюджетной сферы, в первую очередь образования, здравоохранения. Средства будут, в том числе, использованы для выполнения конкретной установки президента страны по повышению заработной платы врачей до уровня 200 % от средней зарплаты в регионе. Сегодня в Алтайском крае зарплата врача составляет 189 % от средней зарплаты в регионе. Также мы будем более активно помогать муниципальным бюджетам. Там есть проблемы, в том числе по зарплатам работникам культуры. Это сфера муниципальной ответственности, тем не менее мы будем помогать муниципалитетам в решении этого вопроса.
К слову, средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2016 года составила 21 185 рублей. Таким образом согласно оценке Александра Карлина, врачи в прошлом году получали в регионе около 40 тысяч рублей.
Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин пообещал, что к 2018 году уровень зарплаты врачей должен достичь 200 % от средней по региону, а у младшего и среднего персонала — 100 %. Об этом глава государства заявил во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске.
Фото: сайт правительства Алтайского края
13.03.2017 13:30
Следует учитывать информацию из Администрации президента. Источник сообщил, что вопрос от отставке губернатора Карлина в связи с тяжелым экономическим положением края уже решен и сегодня-завтра будут подготовлены соответствующие документы. «Губернатор стал не командным», и искали только повод, чтобы его снять, сообщают нам источники. Однако как именно сменят губернатора — пока не решено: то ли сразу отправят в отставку, то ли сначала отправят на повышение, а затем «спишут», - пишет в этой связи издание, поясняя обстоятельства появления у него такой информации.Сообщения о том, что в Кремле готовят недобровольный уход руководящего Алтайским краем с 2005 г. Карлина, публиковали ранее и другие СМИ. Так, информацию о планах АП на то, что после отставки его могут передвинуть в правительство России на аграрную тематику , сообщало ИА Полит.Ру.
13.03.2017 13:34
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13.03.2017 15:26
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Ну, и пельмень, перед тем как проглотить, тоже вкуснятинкой обмазывают...
13.03.2017 15:30
А ведь не врет, потому, что чиновники от медицины плюс главные врачи их замы, плюс гл. бух, бухгалтера, (чтобы молчали), зарплата - сотни и десятки тысяч рублей, остальное размазано по тем кто действительно пашет, это врачи и медсестры. В итоге сумма заработной платы делиться на количество всех работающих и получается 40 тыс.
13.03.2017 16:45
13.03.2017 17:05
13.03.2017 17:09
13.03.2017 17:12
То есть, в эту сумму включена зарплата всех работников мед учреждений, включая главных врачей, замов, и т.д. Какой процент достался врачам, можно только догадываться. Но, в этой таблице зарплата разбита по формам собственности – федеральная, субъекта РФ и муниципальная.
Данные из таблицы:
Федеральная = 41342 руб., субъекта РФ = 37260 руб., муниципальная = 10096 руб.
Средняя муниципальная зарплата врачей с высшим образованием, включая руководителей, составляет 10 096 рублей, это 50% от уровня средней зарплаты по региону!
Средняя муниципальная заработная плата среднего медицинского персонала в регионе составляет 8 138 рублей, или 41% от уровня средней зарплаты по региону!
13.03.2017 17:32
"В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной политики постановляю:
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить:
- увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза;
- доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе;
- доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;
- доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе;
- повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе"
Интересно, когда губернатор собирается исполнять майские Указы Президента, если на дворе уже 2017 год, а зарплата у педагогических работников, ниже средней по региону?
Но самое обидное, что зарплата у педагогических работников в Алтайском крае самая низкая по России!
13.03.2017 17:39
13.03.2017 17:58
13.03.2017 18:22
13.03.2017 18:49
Любезный компостномозглый правбздун, если вы в этих словах видите мое "прислуживание власти", то вопрос кто из нас ИДИОТ отпадает сам собой))) Вы не забудьте по весне на свою дачную грядочку содержимое своей трухлявой головенки вытряхнуть, хоть урожай у вас хороший будет, с таким то "удобрением")) Ну вот так как то, хи хи))
13.03.2017 19:59
Ну-ка, сифилоид, научи их классовой борьбе, да с булыжником - как-никак очередной 17-й год на носу, в помощь тебе отмороженный марксист Трезвый взгляд, осталось найти холостой орудийный патрон для Авроры и забронировать билет на пароход до Костантинополя (ты же первый и сбежишь, как с Алтая надысь)....
13.03.2017 20:26
Вот и включился в разговор департамент правды из голубого дома. Прям как пожарный, тушить пожар. Главное с темы увести
13.03.2017 20:51
13.03.2017 21:08
Обращаю внимание всех, что это сифилитичное ничтожество кто-то научил, как "мартышку и очко", накручивать лайки - дешевый пиар даже на форуме себе делает, ублюдочное создание! Сифилоид, мы-то не пальцем деланные, в отличие от тебя, это раскусили и так что жди ответку!
13.03.2017 21:08
Ну надо же, впопуgayка в позу "поручика Голицина" нынче встала))) Безмозглое животное, вы не переживайте так за меня, когда "заготовители" холостых патронов начнут дергаться, я то уж точно на защиту своей страны встану, в отличие от вас, канализационных животных, которым любые революции нипочем, потому как в канализации их (революций) не бывает и там вам подобным можно спокойно отсидеться, благо "еды" для вас там всегда навалом, да и зимой наверняка не шибко мерзнете, потому как не замерзает она никогда)) Вам то убегать из такой комфортной "среды обитания" точно незачем)) Ну вот так как то, хи хи))
В последнее время я смотрю в местной "Запердухе" соревнование устроили под девизом "Кто глупее впопуgayки", вы пытайтесь интенсивнее, может у вас и получится в конце концов стать глупее безмозглой птички)) Пока правбздун и простопрохожанин ноздря в ноздрю с ней идут, но вы уж постарайтесь, вдруг у вас получится одержать победу и превзойти жопоклювое отродье в ее безмозглости)) Я хоть поржу от души))
13.03.2017 21:16
Вау ну все, впопруgayка весь запердухинский гомосячий куток решил против меня выставить))) Ну вперед, гузноголовая птичка, милости просим, так сказать, пока есть время с удовольствием постебаю весь ваш "петушатник" вместе с вам "сочувствующими" заодно)) Ну вот так как то, хи хи))
13.03.2017 21:24
Да ты прямо диванный вояка, в World of Warcraft всех уже победил, или успел сохраниться перед смертью? Ну понятно не с боевыми же патронами тебе воевать, там и отдача, и иногда "вот пуля пролетела и ага..." Не смеши форум, сифилоид, сражение с клавой - предел твоей отваги, сифилитичное чмо!
13.03.2017 21:40
Ну там и посмотрим кто и где победил, с боевыми патронами я, правда, давно уже дел не имел, но вы не переживайте, мастерство не ржавеет, стреляю по прежнему хорошо))) Пока я побеждаю вас, пердуханскую плесень всех политических оттенков, так всегда будет и впредь, а вы то, "сероводородные бизнесмены", как раз народ (не без моей помощи правда) и смешите)) Вам только по канализации и выгребным ямам ховаться, да попердывать оттуда про вашу "несчастну жизть и пайку скудную", на большее у вас мозгов или того, что вместо них у вас есть, не хватает)) Ну вот так как то, хи хи))
13.03.2017 22:12
Да мы даже не сомневаемся, что ты глубоко законспирированный и отошедший от дел коммандос, который при случае в одиночку спасет не только всю Россию, а но и весь мир от бомбистов-террористов, и даже отважно отразит нашествие свирепых инопланетян-марсиан. Ну практически как в фильмах про "пупсика" Арни Шварца... Я даже где-то уже испугался тебя, и наверно срочно прикупаю себе участок на Луне, дабы не рисковать встретится с таким отважным ЧМОм на матушке-Земле! Ну вот так как то, хи хи))
13.03.2017 22:50
Слава АБК !
14.03.2017 00:17
Ну вы, врач, обнаглели, всё вам мало, сами-то считайте: Ваша з/п+ заработок главврачей+ доходы дармоедов-чиновников министерства здравоохранения при "правительстве" края= да там больше 40 000р. будет! Сейчас денег добавят главврачам и министерству вот и будет средняя все 300%. А вы поди рты разинули, что вам добавят? Ага, щас!