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Главная Лента новостей Дума золотая: алтайский депутат предложил поднять среднюю стоимость пачки сигарет до 250 рублей

Дума золотая: алтайский депутат предложил поднять среднюю стоимость пачки сигарет до 250 рублей

13.03.2017 13:30

Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко уверен, что повышение акцизов на сигареты и вытекающий из этого рост средней цены за пачку способны «убить» в россиянах тягу к курению. Это поможет выполнить план Минздрава по снижению числа курящих с нынешних 33 % до 25 % к 2022 году. К тому времени средняя стоимость пачки должна составить 250 рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета» по итогам «круглого стола» в Госдуме.

Министерство подготовило концепцию по борьбе с курением до 2022 года и последующий период. Действие предыдущей, на 2010-2015 годы, позволило снизить число курящих россиян с 39 % до 33 %. Новая цель Минздрава — понизить потребление табака до 25 % к 2022 году. Предлагается поэтапно повышать табачные акцизы до среднеевропейского уровня, снизить потребление табака на рабочем месте, запретить курение на всех видах транспорта, подземных переходах, остановках, в 3 м от входа в торговые центры и в личных авто в присутствии детей. А также — лечить табачную зависимость в рамках ОМС, приравнять электронные сигареты к обычным со всеми вытекающими из этого запретами и больше пропагандировать вред курения.

То, что предлагается в концепции, вызвало возражения Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга и некоторых общественных организаций. «Эти возражения могут ослабить концепцию», — опасается член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Почему ведомства против и не стоят ли за этим табачные лоббисты, не сообщается.

Основные разногласия, по словам депутата, связаны с повышением акцизов. «Минфин предлагает, чтобы в 2020 году ставка акциза составляла всего 35 евро на 1 тысячу сигарет, но это даже ниже, чем существующий акциз в Европе», — возмущен депутат. Он считает, что согласно предложениям антитабачной концепции ставку акциза к 2022 году надо довести до $2 на пачку сигарет, что позволит повысить ее среднюю стоимость до 250 рублей.

Повышение акцизов на табачные изделия поможет снизить общую смертность и заболеваемость населения от потребления табака, полагают эксперты. Минфин и ФАС возражают против этой меры, ссылаясь на то, что рост акцизов приведет к контрабанде табачной продукции из стран ЕАЭС. Николай Герасименко считает этот аргумент необоснованным. «Контрабанда из Белоруссии и Казахстана не превышает 2 %, у нас больше нелегальных табачных изделий производится на наших же фабриках», — обращает внимание парламентарий.

Те меры против курения, которые действуют сегодня, не могут не вызывать беспокойства табачных компаний, считает г-н Герасименко. «С 2009 года число курильщиков снизилось с 39 до 33 %, то есть почти на 10 млн человек. Падают продажи сигарет, закрываются табачные фабрики. Табачные компании ищут пути влияния на органы власти, чтобы смягчить действующие законы, ведут разработки электронных сигарет», — уверен алтайский думец.

Всем этим попыткам надо противодействовать, считает Николай Герасименко. В том числе потому, что табак наносит экономический ущерб государству и приносит прибыль лишь компаниям-производителям. «Прямые и непрямые потери от курения в нашей стране составляют 8,7 % от ВВП — то есть более 3,143 трлн рублей, что значительно больше, чем все затраты бюджета на здравоохранение», — привел свои данные депутат.

Также участники встречи рассмотрели проблему роста использования электронных сигарет или вейпов. Этот рынок сейчас фактически не регулируется, точные объемы рынка неизвестны, а вейпы продаются на каждом углу, в том числе несовершеннолетним. В настоящее время в комитете Госдумы по охране здоровья находятся пять законопроектов, так или иначе направленных на регулирование обращения «электронных сигарет». «Мной в Госдуму внесен законопроект, вводящий ограничения по продаже, потреблению и продвижению электронных сигарет, вейпов, кальянов и иных нетабачных курительных изделий по аналогии с обычными сигаретами. Похожий проект внесен депутатами Мосгордумы. В ближайшее время комитет ГД их рассмотрит», — приводятся слова Николая Герасименко на сайте реготделения «Единой России».


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Комментарий

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Комментариев 29
курящий

13.03.2017 15:24

КОЗЕЛ!!!!!!!!!!!!!!! А пенсия у меня всего 10 000 руб. "Заботится" зараза!!!!!!!!!!!!
гость

13.03.2017 15:26

во даёт ! а как быть с остальной едой ? соя с пальмой дали чудовищный рост
онкологии , астмы , инфарктов , но они везде ! надо запрещать . да и обеденные
перерывы отнимают у рабов много времени , позволяют дотянуть до пенсии многим ,
что накладно для бюджета . герр герасименко , запретите вы эту еду к чёртовой матери .
в освенциме такой эксперимент дал отличные результаты , производительность труда
дала фантастический рост . и не перекуров тебе , не пенсий , да и на обед - вода с брюквой ,
тс диетическое питание . а мы давно казашку перешли . и водка , и сигареты ихние .
или вы просто отстаиваете интересы силовиков , крышующих этот бизнес ?
курящему

13.03.2017 15:32

а заработная плата у Герасименко - ОКОЛО 400 тысяч рублей + командировочные, бесплатное лечение и профилактика здоровья за рубежем + пенсия до 50% от оклада депутата + откаты за рассмотрение или не рассмотрение законов))))
Суслик-Агроном

13.03.2017 15:36

На кол такого депутата.
Взял бы лучше да предложил государственную монополию на сигареты ввести. И деньги бы шли в казну.
Только и горазды единороссы цены поднимать, больше ничего не умеют.
вредный

13.03.2017 16:00

Предлагаю такие изменения только для тех, кто эту сволочь выбирал!
на мыло его!

13.03.2017 16:07

А самого, гада, посадить на среднюю зарплату по региону. Да и вообще посадить.
еть план по заставить бросить курение у руководства ?

13.03.2017 16:28

какова тогда цель этого плана ?
штобы горбатились на олигархов при условии пенсионного возраста 60 и 65 для Ж и М ?
хитро обставлено - мы заботимся о Вас , трудитесь больше и дольше, штобы мы стали богаче !
кто скажет , што Хер-асименко идиот ?
дедушка очень грамотный и добряк !
Фреза

13.03.2017 17:25

Герасименко,что бы ты сдох гад.сам Цука курил 40 лет,а здесь взялся бороться вдруг.лучше бы зарплаты и пенсии подняли и сделали их такими же как у себя.уроды.
кенг

13.03.2017 17:34

Увеличение цены до 2500 за пачку позволит снизить потребление табака до 0,25 % к 2022 году, а заодно выявить всех богатеев поименно
Мистер Вульф

13.03.2017 18:01

Что за жизнь? ни покурить, ни выпить, ни вдуть чему-нибудь прекрасному
Wert

13.03.2017 18:16

А дальше комментов , что то будет ?)
дядя вася

13.03.2017 18:26

только дурак будет курить при то кой стоимости, конечно за кайф люди способны платить любые деньги!
кость

13.03.2017 18:34

Я б за Герасименку и 250 руб не дал. Не стоит он того.
585

13.03.2017 18:41

а давайте думу по одному перестреляем
Андрей

13.03.2017 18:43

А может быть, какую-нибудь петицию организовать по сбору подписей за отзыв депутата Герасименко?
вульфу

13.03.2017 18:43

вдуй мене, только я страшная..
Трезвый взгляд

13.03.2017 18:51

Идея правильная. Будут меньше курить. Поддерживаю.
Трезвый взгляд

13.03.2017 19:05

Поясняю. Если на алкоголь цену поднять, то начнут больше самогона гнать и делать паленку. А табак чем заменишь? Так что, действительно, никотинозависимые будут перед выбором: хлеба купить или папиросы?
Вообще, надо ужесточать наказание за курение в неположенных местах. Вот вроде бы запрещено курить в подъездах, а до сих пор продолжают курить. Хоть кол им на голове теши.
Ирэна

13.03.2017 19:50

А депутаты не желают наказать тех, кто приобщил население страны к этой наркоте? Может быть начать с причин, а не с последствий, господа избранники? Вы хотите наказать уже наказанных людей! Ума палата!
*******

13.03.2017 20:04

наверное какой-то бизнес замутил. Ну, а народ, на махорку перейдет.
Гонец из Пензы

13.03.2017 20:26

Трезвому,у каждого пятого россиянина есть дача,на которой весьма плодотворно даже в условиях Пензы отлично колоситься табак!
Гость

13.03.2017 20:34

Этого чёкнутого пора уже в дурдом поместить. Изолировать от общества.
Курящему

13.03.2017 21:00

Он не козёл , а осёл настоящий. Как у Эзопа: "ОСЁЛ ОСТАНЕТСЯ ОСЛОМ , ХОТЬ ТЫ ОСЫПЬ ЕГО ЗВЕЗДАМИ! ОН НЕ ЖИВЁТ СВОИМ УМОМ , А ТОЛЬКО ХЛОПАЕТ УШАМИ!.."
Гость

13.03.2017 21:09

Я согласен! Он заботится как раз о тех сволочах, хоторые его грязью поливают!! По 500 руб надо за пачку Брать тогда точно ещё процентов 60% курить бросят и будут здоровее!
гость

13.03.2017 21:09

вооо козел...от жира бесится ...
Гость 2

13.03.2017 21:11

Курите наверное бумагу в ароматизаторы табака это вредно! По 1000 за пачку если сами не можете этот г -но бросить!
Очевидец

13.03.2017 21:28

Тема курения для Герасименко единственное направление, в котором он может демонстрировать депутатскую активность. Я вот не против того, чтобы поднять акцизы на табак до европейского уровня, но с одним условием: одновременно до европейского уровня должны подняться заработная плата и пенсии! Кстати, нет достоверно подтвержденной зависимости между курением и онкологическими заболеваниями, и господин Герасименко прекрасно это знает. Но для него сейчас важно - хоть в чем-то проявлять активность. Что же касается снижения количества курильщиков из-за высокой стоимости сигарет - это вот сомнительно. Когда в восьмидесятые годы прошлого века курево было в большущем дефиците, его вообще никакого на прилавках не было, понаехали казахи и из мешков стаканами, как семечки, продавали прекрасный самосад! Герасименко не знает об этом! Прекрасно знает! И прекрасно понимает, чем аукнется его затея для экономики. А здоровье здесь ни причем! Другое дело, что для тех, кто не курит, запах табачного дыма не приятен, ну так об этом и надо говорить, и решать эту проблему цивилизованно, как это делают в той же Европе, не ущемляя право человека на потребление свободно продаваемого товара. У нас в автокатострофах людей гибнет больше, чем от никотина - давайте запретим автомобили! Степень дебилизма некоторых депутатских инициатив просто зашкаливает! И чего стоит партия, набравшая в свои ряды подобных законотворцев?!
Андрей - Андрею

13.03.2017 22:09

Какая нафиг петиция за отзыв. Проще не киллера скинутся. Быстрее и эффективней. p.s. не курю.
Трезвому невзгляду

13.03.2017 23:01

нешутка -
снести памятник Пятру Вяликому в Питере - это он насильно с топором в руке принуждал картоху колупать-содить , кофий курить и табак запивать абсэнтом.
и всё будет ловко и чотко.