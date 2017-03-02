Дума золотая: алтайский депутат предложил поднять среднюю стоимость пачки сигарет до 250 рублей

Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко уверен, что повышение акцизов на сигареты и вытекающий из этого рост средней цены за пачку способны «убить» в россиянах тягу к курению. Это поможет выполнить план Минздрава по снижению числа курящих с нынешних 33 % до 25 % к 2022 году. К тому времени средняя стоимость пачки должна составить 250 рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета» по итогам «круглого стола» в Госдуме.

Министерство подготовило концепцию по борьбе с курением до 2022 года и последующий период. Действие предыдущей, на 2010-2015 годы, позволило снизить число курящих россиян с 39 % до 33 %. Новая цель Минздрава — понизить потребление табака до 25 % к 2022 году. Предлагается поэтапно повышать табачные акцизы до среднеевропейского уровня, снизить потребление табака на рабочем месте, запретить курение на всех видах транспорта, подземных переходах, остановках, в 3 м от входа в торговые центры и в личных авто в присутствии детей. А также — лечить табачную зависимость в рамках ОМС, приравнять электронные сигареты к обычным со всеми вытекающими из этого запретами и больше пропагандировать вред курения.

То, что предлагается в концепции, вызвало возражения Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга и некоторых общественных организаций. «Эти возражения могут ослабить концепцию», — опасается член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Почему ведомства против и не стоят ли за этим табачные лоббисты, не сообщается.

Основные разногласия, по словам депутата, связаны с повышением акцизов. «Минфин предлагает, чтобы в 2020 году ставка акциза составляла всего 35 евро на 1 тысячу сигарет, но это даже ниже, чем существующий акциз в Европе», — возмущен депутат. Он считает, что согласно предложениям антитабачной концепции ставку акциза к 2022 году надо довести до $2 на пачку сигарет, что позволит повысить ее среднюю стоимость до 250 рублей.

Повышение акцизов на табачные изделия поможет снизить общую смертность и заболеваемость населения от потребления табака, полагают эксперты. Минфин и ФАС возражают против этой меры, ссылаясь на то, что рост акцизов приведет к контрабанде табачной продукции из стран ЕАЭС. Николай Герасименко считает этот аргумент необоснованным. «Контрабанда из Белоруссии и Казахстана не превышает 2 %, у нас больше нелегальных табачных изделий производится на наших же фабриках», — обращает внимание парламентарий.

Те меры против курения, которые действуют сегодня, не могут не вызывать беспокойства табачных компаний, считает г-н Герасименко. «С 2009 года число курильщиков снизилось с 39 до 33 %, то есть почти на 10 млн человек. Падают продажи сигарет, закрываются табачные фабрики. Табачные компании ищут пути влияния на органы власти, чтобы смягчить действующие законы, ведут разработки электронных сигарет», — уверен алтайский думец.

Всем этим попыткам надо противодействовать, считает Николай Герасименко. В том числе потому, что табак наносит экономический ущерб государству и приносит прибыль лишь компаниям-производителям. «Прямые и непрямые потери от курения в нашей стране составляют 8,7 % от ВВП — то есть более 3,143 трлн рублей, что значительно больше, чем все затраты бюджета на здравоохранение», — привел свои данные депутат.

Также участники встречи рассмотрели проблему роста использования электронных сигарет или вейпов. Этот рынок сейчас фактически не регулируется, точные объемы рынка неизвестны, а вейпы продаются на каждом углу, в том числе несовершеннолетним. В настоящее время в комитете Госдумы по охране здоровья находятся пять законопроектов, так или иначе направленных на регулирование обращения «электронных сигарет». «Мной в Госдуму внесен законопроект, вводящий ограничения по продаже, потреблению и продвижению электронных сигарет, вейпов, кальянов и иных нетабачных курительных изделий по аналогии с обычными сигаретами. Похожий проект внесен депутатами Мосгордумы. В ближайшее время комитет ГД их рассмотрит», — приводятся слова Николая Герасименко на сайте реготделения «Единой России».