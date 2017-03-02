Весенняя распутица не дала алтайскому угонщику скрыться на государственном внедорожнике

Полицейские Благовещенского района Алтайского края задержали местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля. Известно, что внедорожник принадлежал Шимолинской сельской администрации, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители уточняют, что инцидент произошел 12 марта. Мужчина сорвал навесной замок с гаража, в котором находился автомобиль Chevrolet Niva. Злоумышленник угнал машину, но далеко уехать на ней не смог из-за погодных условий. Транспортное средство нашли в соседней деревне в технически исправном состоянии и возвратили владельцам. По данному факту возбудили дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.