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Главная Лента новостей Весенняя распутица не дала алтайскому угонщику скрыться на государственном внедорожнике

Весенняя распутица не дала алтайскому угонщику скрыться на государственном внедорожнике

13.03.2017 14:29

Полицейские Благовещенского района Алтайского края задержали местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля. Известно, что внедорожник принадлежал Шимолинской сельской администрации, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители уточняют, что инцидент произошел 12 марта. Мужчина сорвал навесной замок с гаража, в котором находился автомобиль Chevrolet Niva. Злоумышленник угнал машину, но далеко уехать на ней не смог из-за погодных условий. Транспортное средство нашли в соседней деревне в технически исправном состоянии и возвратили владельцам. По данному факту возбудили дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

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Комментарий

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Комментариев 3
Владимир

13.03.2017 16:49

как Фамилия угонщика ( в Шимолино много "облученных")
свой

13.03.2017 17:48

То, что принадлежит сельской администрации является муниципальным, а не государственным имуществом...
Сема

13.03.2017 18:40

Ради красного словца Банкфакс огурец в жопу засунет!!!!