«Снежная ловушка» обернулась показательной «поркой» для алтайских автоперевозчиков

«Снежный плен», в который угодило несколько пассажирских автобусов на алтайских трассах в конце января 2017 года, обернулся для ряда из них разорванными договорами, а в некоторых случаях — и отзывом лицензии, следует из информации с офсайта региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство завершило проверку обстоятельств, из-за которых 25 января в снежном заторе оказались пять пассажирских автобусов, осуществлявших перевозки по регулярным маршрутам, на автодороге Поспелиха-Курья (трасса К-09). В деятельности всех четырех перевозчиков, чьи автобусы оказались в «снежном плену», выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Так, прокуратура вскрыла факт незаконного заключения договоров на перевозки по межмуниципальным маршрутам администрацией Краснощековского района. По результатам рассмотрения представления местные чиновники расторгли договоры на перевозку пассажиров за пределы района с ИП Бондаревым и ООО «Автоколонна 2044». Кроме того, внесено представление руководителю ОАО «Змеиногорское АТП» в связи с отсутствием на предприятии аттестованного в установленном законом порядке лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. Представление удовлетворено, виновному должностному лицу сделано замечание, работник направлен на обучение по указанной дисциплине.

Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай привлечен к ответственности ИП Половинкин по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (осуществление перевозки пассажиров в отсутствие карты маршрута регулярных перевозок). Одновременно Ространснадзор принял решение об аннулировании лицензии на перевозку пассажиров ООО «Лидер», учредителем которого является все тот же г-н Половинкин. Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края расторгнут договор на перевозку пассажиров по маршруту Барнаул - Староалейское.

Очевидно, что санкции, принятые в отношении автоперевозчиков, стали прямым следствием высказываний главы региона Александра Карлина. Губернатор по горячим следам тогда раскритиковал автоперевозчиков, рискнувших выйти на маршрут вопреки предупреждению МЧС. Напомним, 25 января жители Алтайского края в Сети начали бить тревогу о судьбе своих родственников, которые ехали междугородними автобусными рейсами и на несколько часов пропали. Пассажиры не выходили на связь, а диспетчеры автовокзалов лишь разводили руками, поясняя, что автобусы выехали и, по всей видимости, стали заложниками метели. Особенно сложной оказалась ситуация на участке трассы Поспелиха - Курья, где пленниками снежных заносов стало большое количество транспортных средств.

К вечеру 26 января автомобильные скопления на трассах в Алтайском крае все же удалось полностью ликвидировать. В одной из автомобильных «пробок» оказались три пассажирских автобуса, а общая численность застрявших в заносах людей составила 121 человек. В другом автомобильном заторе были пять автобусов и 168 человек, нуждавшихся в помощи. После того, как спасатели благополучно вызволили людей из власти стихии, губернатор пообещал проанализировать обстоятельства, при которых около 300 человек попало в снежный плен на разных участках краевых трасс.

По словам г-на Карлина, специалисты должны были выяснить, почему непогода «захватила» такое количество транспортных средств, в том числе пассажирских автобусов. В частности, устанавливалось, когда именно водители получили информацию о том, что выезд на трассу запрещен. Как утверждал глава региона, информационная кампания о введении в регионе режима ЧС из-за сильного ветра и снегопада была массированной. Сообщения транслировались по телевидению и радио, в социальных сетях и с помощью sms-рассылок. По мнению Александра Карлина, в данном случае речь шла об элементарной безответственности граждан, которые выехали на трассу вопреки официальным предупреждениям. Более того, впредь спасательные работы по «извлечению» путешественников, пострадавших из-за собственной халатности, будут проводиться за их счет, предупредил губернатор.