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Главная Лента новостей «Снежная ловушка» обернулась показательной «поркой» для алтайских автоперевозчиков

«Снежная ловушка» обернулась показательной «поркой» для алтайских автоперевозчиков

13.03.2017 15:33

«Снежный плен», в который угодило несколько пассажирских автобусов на алтайских трассах в конце января 2017 года, обернулся для ряда из них разорванными договорами, а в некоторых случаях — и отзывом лицензии, следует из информации с офсайта региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство завершило проверку обстоятельств, из-за которых 25 января в снежном заторе оказались пять пассажирских автобусов, осуществлявших перевозки по регулярным маршрутам, на автодороге Поспелиха-Курья (трасса К-09). В деятельности всех четырех перевозчиков, чьи автобусы оказались в «снежном плену», выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Так, прокуратура вскрыла факт незаконного заключения договоров на перевозки по межмуниципальным маршрутам администрацией Краснощековского района. По результатам рассмотрения представления местные чиновники расторгли договоры на перевозку пассажиров за пределы района с ИП Бондаревым и ООО «Автоколонна 2044». Кроме того, внесено представление руководителю ОАО «Змеиногорское АТП» в связи с отсутствием на предприятии аттестованного в установленном законом порядке лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. Представление удовлетворено, виновному должностному лицу сделано замечание, работник направлен на обучение по указанной дисциплине.

Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай привлечен к ответственности ИП Половинкин по ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ (осуществление перевозки пассажиров в отсутствие карты маршрута регулярных перевозок). Одновременно Ространснадзор принял решение об аннулировании лицензии на перевозку пассажиров ООО «Лидер», учредителем которого является все тот же г-н Половинкин. Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края расторгнут договор на перевозку пассажиров по маршруту Барнаул - Староалейское.

Очевидно, что санкции, принятые в отношении автоперевозчиков, стали прямым следствием высказываний главы региона Александра Карлина. Губернатор по горячим следам тогда раскритиковал автоперевозчиков, рискнувших выйти на маршрут вопреки предупреждению МЧС. Напомним, 25 января жители Алтайского края в Сети начали бить тревогу о судьбе своих родственников, которые ехали междугородними автобусными рейсами и на несколько часов пропали. Пассажиры не выходили на связь, а диспетчеры автовокзалов лишь разводили руками, поясняя, что автобусы выехали и, по всей видимости, стали заложниками метели. Особенно сложной оказалась ситуация на участке трассы Поспелиха - Курья, где пленниками снежных заносов стало большое количество транспортных средств.

К вечеру 26 января автомобильные скопления на трассах в Алтайском крае все же удалось полностью ликвидировать. В одной из автомобильных «пробок» оказались три пассажирских автобуса, а общая численность застрявших в заносах людей составила 121 человек. В другом автомобильном заторе были пять автобусов и 168 человек, нуждавшихся в помощи. После того, как спасатели благополучно вызволили людей из власти стихии, губернатор пообещал проанализировать обстоятельства, при которых около 300 человек попало в снежный плен на разных участках краевых трасс.

По словам г-на Карлина, специалисты должны были выяснить, почему непогода «захватила» такое количество транспортных средств, в том числе пассажирских автобусов. В частности, устанавливалось, когда именно водители получили информацию о том, что выезд на трассу запрещен. Как утверждал глава региона, информационная кампания о введении в регионе режима ЧС из-за сильного ветра и снегопада была массированной. Сообщения транслировались по телевидению и радио, в социальных сетях и с помощью sms-рассылок. По мнению Александра Карлина, в данном случае речь шла об элементарной безответственности граждан, которые выехали на трассу вопреки официальным предупреждениям. Более того, впредь спасательные работы по «извлечению» путешественников, пострадавших из-за собственной халатности, будут проводиться за их счет, предупредил губернатор.

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Комментарий

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Комментариев 10
местный

13.03.2017 16:21

А х..и толку от этой порки
Горыныч

13.03.2017 17:31

А может, надо было наказывать дорожников и администрации районов, которые не могут побеспечить пропускную способность в метель? Люди ведь едут в такую погоду не потому, что им больше делать нечего, а по важным для них мотивам. А получается: заметило, МЧС и ГИБДД быстренько дороги "закрывают", тем самым прикрывая свой зад: "Мы же предупреждали, они сами поехали" А заодно и помогают дорожникам и местным властям не суетиться: раз "сами поехали и сами виноваты", то какие могут претензии к дорожникам, которые не в состоянии снег на обочину сдвинуть. И все довольны, кроме граждан, которым очень нужно было попасть из точка "а" в точку "б", например, в больницу, к определенному времени, но они туда не попали, только зря потратили деньги на билет.
Переживающий

13.03.2017 17:49

"Более того, впредь спасательные работы по «извлечению» путешественников, пострадавших из-за собственной халатности, будут проводиться за их счет, предупредил губернатор."
- - - - - - - - - - - -

Как ни странно, но в нашем регионе всегда и во всем виновато "народонаселение".
Многие жители края работают в Барнауле. На работе нет возможности смотреть телевизор, слушать радио, да и SMS-ки почему-то Билайн не рассылает…
Интересно, и в чем их халатность?
Да, господин губернатор, далеки вы от народа и от федеральных законов, а ведь МЧС и создавалось для оказания помощи "народонаселению", причем бесплатной…
Гость

13.03.2017 17:56

В той ситуации мело так, что в 5 метрах ничего не видно было. Шнекоротором или бульдозером в таких условиях работать нереально, потому что впереди может быть занесенная снегом машина с людьми. Да и в разгар метели толку от очистки ноль, потому что через 5-10 минут снова дорога становится непроезжей. По большому счету виноватых в такой засадной ситуации не найти, силы техники и людей имеют некоторый предел. Лучше тупо сидеть и никуда не ехать, чем жизнью рисковать и здоровьем на трассе.
Завсегдатай

13.03.2017 18:21

А почему перевозчиков не наказывают за выезд в метель, а докапываются до того, что нет карты маршрута ( ч. 4 ст. 11.33 КоАП)? Может потому что вся власть в нашем государстве полностью сгнила?
колесо

13.03.2017 18:53

Уважаемый председатель правителства,если органы местного самоуправления не знают элементарных простых законов причем сдесь перевозчики.5 лет назад под давлением были заключены договора на перевоку и срок действия их закончен дальше то что
гость

13.03.2017 20:32


Молодец Карлин - работает. Порет. А вы!!!
Гость

13.03.2017 21:06

Точно, точно, перевозчиков надо лишить лицензий, водителей, нечаянно оказавшихся в такую бурю на дороге, всех лишить прав, руководителей районных администраций и лиц, ответственных за содержание автодорог, срочно наградить и премировать.
Евгений

13.03.2017 22:26

С больной головы на здоровую. А у главы муниципалитета ща гемор образуется кто людей возить будет. Этим карателям то ваще пох кто кого и куда возит , галочку , палку , поставил и сидит спокойно в кабинете в носу ковыряется , а вы там на месте "" ДЕРЖИТЕСЬ"".
Роман

13.03.2017 23:50

Стрелочник виноват! А дороги кто закрывал и когда? Водителям кто сообщил и когда? Радио и пресса? Но это же смешно? Под роспись нужно сообщать! Диспетчерам на вокзале кто сообщил? Их то же нужно гнать! Администрация не причем! Ура товарищи!