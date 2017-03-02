Крупного бизнесмена подозревают в многомиллионной контрабанде леса на Алтае

Следователи Алтайского ЛУ МВД России возбудили уголовное дело в отношении омского предпринимателя. Его подозревают в незаконном перемещении за границу лесоматериалов на общую сумму в 180 млн рублей, сказано на сайте УТ МВД России по СФО.

Установлено, что руководитель коммерческой структуры, являющийся субъектом внешнеэкономической деятельности, по подложным документам вывез более 61 тысячи куб. м леса. Факт контрабанды выявили сотрудники транспортной полиции, Алтайской таможни и УФСБ РФ по Алтайскому краю. В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции уже обнаружили 31 эпизод противоправной деятельности руководства компании, которая занималась экспортом леса. Расследование дела продолжается. Санкция ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.