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Главная Лента новостей Крупного бизнесмена подозревают в многомиллионной контрабанде леса на Алтае

Крупного бизнесмена подозревают в многомиллионной контрабанде леса на Алтае

13.03.2017 16:35

Следователи Алтайского ЛУ МВД России возбудили уголовное дело в отношении омского предпринимателя. Его подозревают в незаконном перемещении за границу лесоматериалов на общую сумму в 180 млн рублей, сказано на сайте УТ МВД России по СФО.

Установлено, что руководитель коммерческой структуры, являющийся субъектом внешнеэкономической деятельности, по подложным документам вывез более 61 тысячи куб. м леса. Факт контрабанды выявили сотрудники транспортной полиции, Алтайской таможни и УФСБ РФ по Алтайскому краю. В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции уже обнаружили 31 эпизод противоправной деятельности руководства компании, которая занималась экспортом леса. Расследование дела продолжается. Санкция ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Комментарий

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Комментариев 3
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

13.03.2017 19:23

Звезда в Шоке, ЕБЖ.
...в отношении омского предпринимателя...
уж не Ярцев ли Виктор Юриьевич вместе с ворошиловским стрелком Ванющей из АКЗС, с МУП благоустройство?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

13.03.2017 19:36

Товарищ Узник ! Ярцев Юрий был в Омске зам министра , только какого профиля не писали на БФ.
Житель Хохотуево

13.03.2017 20:30


Чужой затесался. Своим уж делянок не хватает..