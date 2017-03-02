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Главная Лента новостей Алтайский «папаша-уклонист» лишился земли за безразличие к детям

Алтайский «папаша-уклонист» лишился земли за безразличие к детям

13.03.2017 17:28

Судебные приставы в Республике Алтай передали получателю алиментов земельный участок общей площадью 600 кв. м, расположенный в черте Горно-Алтайска. Ранее он принадлежал отцу двоих детей, который не мог обеспечить их деньгами и поэтому решил «поддержать» отпрысков натурой. Об этом сообщается на сайте УФССП по Республике Алтай.

Мужчина должен был обеспечивать алиментами детей от первого брака, но на деле оставил их на «голодном пайке» и не перечислял денег. Он объяснил судебному приставу-исполнителю, что не помогает родным из-за затруднительного материального положения, ведь официально он нигде не работает.

Приставы исследовали состав имущества отца-должника и обнаружили, что он владеет земельным участком площадью 600 кв. м в Горно-Алтайске. Землю сразу же арестовали и впоследствии выставили на торги. Но продать участок не удалось из-за отсутствия спроса. Тогда получателю алиментов предложили забрать участок в счет определенной суммы. Взыскатель — вероятно, бывшая супруга должника — согласилась и написала соответствующее заявление.

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Комментарий

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Комментариев 1
Редакции

13.03.2017 18:40

Редакция, подумайте над форматом заголовков статей. Обилие кавычек говорит о скудном словарном запасе.