×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кома в «Райском месте»

1 | |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
52
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

120

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Собственников покинутых бийских дач призвали рассчитаться по долгам
Грядущее половодье в России будет крупнейшим за последние сто лет
Что бы съесть, чтобы похудеть. Часть II
Жители барнаульских новостроек боятся, что талая вода вновь зальет подвалы их домов


Резонанс
Темы недели
Главой Камня-на-Оби с «подачи» эсеров стал единоросс Трофимов
25
Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»
52
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

57
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

20
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

16
Loading...
Главная Лента новостей Барнаульское общежитие лишилось целого этажа после перекура одного из жильцов

Барнаульское общежитие лишилось целого этажа после перекура одного из жильцов

14.03.2017 08:28

13 марта вечером в общежитии Барнаульского шинного комбината случился пожар. Как рассказали в Сети жильцы здания, им экстренно пришлось покинуть помещения, однако многие в результате остались без документов, одежды и других необходимых вещей, поскольку целый этаж выгорел.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что сообщение о возгорании административно-бытового здания в Ленинском районе Барнаула поступило в 19:33, а полностью ликвидировать огонь удалось спустя 45 минут. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 36 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 32 человека личного состава и 12 единиц техники.

Со слов горожан, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем одного из жильцов - мужчина не затушил сигарету. В результате третий этаж здания по адресу 9-й Заводской проезд сгорел полностью. Барнаульцы поясняют, что пострадавший ярус был мансардным. «Он сделан из гипсокартона и находящихся на маленьком расстоянии пластиковых окон. Поэтому и сгорело все. С пластика на пластик», - рассказали жильцы. Они заявили, что многие семьи с маленькими детьми остались без необходимых вещей, и теперь просят о помощи. Части жителей пришлось покинуть квартиры и отправиться к родственникам. Другие ночевали в свободных пустых комнатах на голом полу. Кроме того, по утверждению соседей, многие успели отравиться ядовитым дымом от горевшего пластика.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 11
Тот самый Бийчанин

14.03.2017 09:13

То падают общаги, то горят.... А не пора ли нашим властям задуматься о сносе подобных домов?
ПЭНСИОНЭР

14.03.2017 10:00

Бийчанину. Родной,пора задуматься о сносе слуг народа, благо год подходящий.
Тот самый Бийчанин - ПЭНСИОНЭРУ

14.03.2017 10:33

Вот с этим согласен. В Бийске 25 марта в 12-00 будет большой митинг, на который дали разрешение. Пора начинать.
Гонец из Пензы

14.03.2017 11:32

Бухать надо меньше,и окурки об постель не гасить,всё будет в норме!
Татьяна

14.03.2017 12:26

Зато, у нас высокий забор с колючей проволокой, на входе в территорию сидит в "будке" охранник, на каждом входе в общежитие (их 3) имеются вертушки как будто входишь на территорию завода - отпикиваешься чтобы попасть домой. Бабульки сумками застревают ,пакеты рвутся, детей лишний раз не выпускают на улицу -а вдруг потеряет пропуск ДОМОЙ . Это хорошо ещё пожар случился вечером, а вот ночью???? как бы люди по одному отпикивались и выбегали через турникет . Да и курят они в комнатах потому что, бегать на улицу через эту амбразуру есть много причин .. Вроде кто то из жильцов и обращался за помощью но увы.... Мы ни кому не нужны.
***

14.03.2017 13:54

Курильщик, гадёныш не сгорел. В рабство его и близких продать или на органы, чтобы падло хоть как-то материальный ущерб покрыл.
Пеныонэру

14.03.2017 13:57

У тебя при_дур_ка Альцгеймер в мозгах полощется. Захотелось под старость адреналинчику, кидайся в реку молча. А молодёжь спокойной жизни хочет, без вашей революционной матросни и майдонутых выродков.
Предыдущему

14.03.2017 14:00

Курильщика обнаружили на месте происшествия мертвым.
***

14.03.2017 15:02

Жалко, надо было чтобы эта тварь мучилась, больше чем люди лишившиеся жилья и документов.
социальная язва

14.03.2017 15:17

меньше народу, больше кислороду! Наша власть - губернатор и мэр города Бийска помогут... ну вот так как то, хи хи))
да уж!

14.03.2017 16:06

если добрые люди, то жалко...если рожа пьянчужная, то ... вообще там кроме странного руководства работает много странных рож...