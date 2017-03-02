Барнаульское общежитие лишилось целого этажа после перекура одного из жильцов

13 марта вечером в общежитии Барнаульского шинного комбината случился пожар. Как рассказали в Сети жильцы здания, им экстренно пришлось покинуть помещения, однако многие в результате остались без документов, одежды и других необходимых вещей, поскольку целый этаж выгорел.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что сообщение о возгорании административно-бытового здания в Ленинском районе Барнаула поступило в 19:33, а полностью ликвидировать огонь удалось спустя 45 минут. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 36 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 32 человека личного состава и 12 единиц техники.

Со слов горожан, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем одного из жильцов - мужчина не затушил сигарету. В результате третий этаж здания по адресу 9-й Заводской проезд сгорел полностью. Барнаульцы поясняют, что пострадавший ярус был мансардным. «Он сделан из гипсокартона и находящихся на маленьком расстоянии пластиковых окон. Поэтому и сгорело все. С пластика на пластик», - рассказали жильцы. Они заявили, что многие семьи с маленькими детьми остались без необходимых вещей, и теперь просят о помощи. Части жителей пришлось покинуть квартиры и отправиться к родственникам. Другие ночевали в свободных пустых комнатах на голом полу. Кроме того, по утверждению соседей, многие успели отравиться ядовитым дымом от горевшего пластика.