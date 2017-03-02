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Главная Лента новостей В Республике Алтай суд опротестовал избрание главы муниципалитета

В Республике Алтай суд опротестовал избрание главы муниципалитета

14.03.2017 09:25

13 марта Чемальский суд частично удовлетворил исковые требования депутата Юрия Корнеева к районному совету депутатов, признав незаконным решение об избрании Александры Механошиной главой района. Об этом пишут «Новости Горного Алтая».

Как рассказал официальный представитель суда, совет обязан отменить решение об избрании г-жи Механошиной в месячный срок после вступления решения в законную силу. Если стороны не будут обжаловать решение суда, оно вступит в силу через месяц, уточнили в суде.

Мотивировочная часть пока не изготовлена, поэтому говорить о том, почему суд согласился с доводами истца, преждевременно. По некоторым данным, в ходе выборов главы района были допущены процедурные нарушения. При этом источники в районной администрации утверждают, что ответчики решение планируют обжаловать.

Напомним, Александра Механошина, занимавшая на тот момент должность председателя райсовета, в сентябре 2016 года была избрана главой района. Это произошло после того, как Родиона Букачакова выбрали депутатом Госдумы. Главой районной администрации (сити-менеджером) был назначен бывший министр экономики и туризма Республики Алтай Евгений Ларин.

Впрочем, по одной из версий, все объясняется гораздо проще. Поскольку Родион Букачаков являлся всенародно избранным главой, должны были назначить новые выборы депутатского корпуса. Затем из числа депутатов выбирается глава района и назначается сити-менеджер. А в Чемальском районе этого сделано не было, глава муниципалитета был отобран из прежнего состава депутатов.

В соответствии с новым законодательством, глава района избирается из числа депутатов и одновременно возглавляет районный совет. Глава администрации назначается по результатам конкурса. Новая схема формирования районной власти в Республике Алтай уже применялась в Турочакском, Шебалинском и Чемальском районах.

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Комментарий

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Комментариев 2
сосед

14.03.2017 10:35

господи, как же хорошо, что товарищ Корнеев свалил из Барнаула и Новоалтайска. Кошмарит теперь Чемал.
Bazilio

14.03.2017 20:37

в этой ситуации он никого не кошмарит, а потребовал соблюсти закон. Что и произошло...