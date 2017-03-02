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Главная Лента новостей «Газ не догонят»: жители барнаульского поселка остались без денег после спецобслуживания

«Газ не догонят»: жители барнаульского поселка остались без денег после спецобслуживания

14.03.2017 10:32

Жители барнаульского поселка Новосиликатный рассказали «Нашим новостям», что многих из них за последние несколько дней посетили неизвестные мужчины под видом газовщиков. Они утверждали, что горожанам необходимо заменить газовое оборудование, и брали с них крупные суммы за незначительный ремонт шлангов и некачественную установку счетчиков. Однако позже оказалось, что поставить новое оборудование на учет невозможно.

По словам одной из пострадавших от действий мошенников Людмилы Полянской, за несколько дней до прихода «специалистов» на дверях подъездов появились объявления подобного содержания: «В вашем доме проходят плановые работы по замене газового оборудования», с просьбой по всем вопросам обращаться к некоему Юрию, телефон которого был указан ниже. А позже на пороге ее квартиры появились и желающие поработать «газовщики». «Они пришли и заявили, что мне нужно менять шланги, хотя у меня плита новая и газовая колонка новая. Я отказалась. Тогда они предложили установить новый счетчик, который у меня был куплен и лежал. Я говорю: «Ну, давайте установим», - рассказала женщина. За оказанную услугу мужчины взяли с горожанки 1800 рублей, которые она отдала им без каких-либо подозрений. Женщина утверждает, что ее подкупили расклеенные ранее объявления и договор с печатью, который ее предоставили. Однако позже выяснилось, что поставщик газа не может его опломбировать, поскольку он установлен неправильно.

Другая жительница поселка заплатила тем же мужчинам 2 тысячи рублей за замену шлангов, которые и до этого были новыми. Пенсионерка доверилась мужчинам в спецформе и согласилась на их условия. Оказалось, что подобные случаи были зафиксированы не только в Новосиликатном, но и в других районах города. «Они могут поставить вместо газового крана водопроводный кран, вместо гибкой подводки - обыкновенный водопроводный шланг. Они просто ходят и собирают деньги. Называют себя то газовой службой, то организацией, связанной с газом, а на самом деле это жулики и обманщики», - заявил на услышанное начальник барнаульского участка управления эксплуатации ОАО «Газпром газораспределение Барнаул» Игорь Булкин. Он посоветовал горожанам прежде, чем запускать неизвестных людей в дом, обязательно проверять, с какой организацией у них заключен договор, и не вестись на провокации мошенников.

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Комментарий

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Комментариев 1
Ю

14.03.2017 12:53

Каждый день такие объявления с подъезда срываю. Ладно у меня еще все дома и я понимаю, что это развод, а бабки в доме уже на радостях чуть все себе счетчиков не наставили, еле удалось переубедить