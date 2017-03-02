Два алтайских банка объединяются, чтобы не повторить судьбу «исчезающих» коллег

Руководство созданного в Алтайском крае «ФорБанка», головной офис которого с недавних пор расположен в Москве, и «Народного земельно-промышленного банка» из Бийска приняли решение о слиянии. Это вынужденная мера, которая должна позволить финансовым организациям сохранить устойчивость в период, когда ЦБ РФ взял курс на очищение банковского сектора от сомнительных и слабых структур. Об этом сообщают «Наши новости» со ссылкой на собственные источники.

Процедура слияния уже на финальной стадии: сделку и сопутствующую документацию сейчас изучает Центробанк. Одобрение регулятора — это обязательная процедура в таком случае. На сайте ЦБ РФ информации о принятом решении пока нет.

По мнению экспертов, слияние необходимо, чтобы объединить финансовые активы, а также укрепить свои позиции перед Центробанком и избежать отзыва лицензии и закрытия. Кстати, о том, что укрупнение финансовых структур — это мировой тренд, руководитель «ФорБанка» говорил телеканалу еще два месяца назад.

«ФорБанк» — один из старейших в регионе, он был создан еще в 1992 году. Его активы нетто по данным портала banki.ru превышают 6,1 млрд рублей (280-е место в России). Основными бенефициарами банка являются Елена Ваевская (9,91 %), председатель совета директоров, член правления Сергей Королев, член совета директоров Юрий Бобровский, Павел Корсунов (по 9,22 %), Мария Кирсанова (9,20 %), Евгений Якимов (9,10 %) и другие. «Эксперт РА» присвоил ему кредитный рейтинг «А» (высокий), но с негативным прогнозом.

«Народный земельно-промышленный банк» был создан в 1994 году. Активы нетто этого банка составляют более 758 млн рублей. Среди акционеров значится, например, научно-производственный концерн «Алтай». Самым же крупным бенефициаром являлся полный тезка гендиректора ФНПЦ «Алтай» Александра Жаркова (17,8 %), скончавшегося летом 2016 года. 7 марта 2017 года, по данным сайта раскрытия отчетности, эта доля перешла Любови Жарковой. Ядром клиентской базы, предположительно, являются компании, подконтрольные владельцам банка. Кредитные рейтинги ему не присвоены.

Напомним, что за годы кризиса ЦБ РФ отозвал лицензии у двух алтайских банков, причем в обоих случаях правоохранительные органы получали информацию, указывающую на возможные преступления со стороны руководства финорганизаций. Так, «Тальменка-банк» перестал обслуживать своих клиентов в начале января текущего года, хотя его проблемы выплыли на поверхность еще в конце 2016 года после проверки ЦБ. 23 января банк лишили лицензии, а уже 8 февраля ЦБ РФ подал иск о банкротстве «Тальменка-банка». Ряд сотрудников банка обратились к временной администрации с просьбой разобраться в неправомерных и недобросовестных, по их мнению, действиях руководства накануне отзыва лицензии. В частности, экс-руководителей обвиняли в выводе активов, сокрытии информации и действиях, ведущих к разрушению финорганизации. Кроме того, буквально за несколько дней до отзыва лицензии руководство банка выдало себе кредиты на сумму более 0,5 млрд рублей.

Более 30 уголовных дел возбуждены за последний год в связи с банкротством алтайского «Зернобанка», у которого ЦБ РФ отозвал лицензию в конце 2015 года. Основная часть уголовно наказуемых деяний связана с выводом активов, который имел место накануне банкротства. По ряду дел расследования уже завершены, обвиняемые знакомятся с материалами.

За последние годы Центробанк существенно ужесточил механизмы регуляции на финансовом рынке, из-за чего отзывы лицензий у небольших либо совершающих сомнительные операции банков стали довольно частым явлением. Например, только 13 марта ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций: «Торгового городского банка» и банка «Экономический союз». Обе финорганизации проводили высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. На практике эта формулировка означает в том числе то, что банки кредитовали структуры, которые в итоге оказались неспособны обслуживать долг.

В начале марта масштабный банковский кризис разгорелся в Татарстане. ЦБ отозвал лицензии у крупных банков — «Татфондбанка» и «Интехбанка». Проблемы первого возникли сразу же после дефолта «православного» банка «Пересвет», который связан с Русской православной церковью. Как сообщают эксперты, «Татфондбанк» был крупным держателем облигаций «Пересвета». «Когда «Пересвет» не исполнил обязательства по своим облигациям, ЦБ увеличил до 100% дисконт по облигациям «Пересвета» и потребовал от ТФБ внести дополнительное обеспечение на сумму около 4 млрд рублей», — комментировал «Газете.ru» начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. Накануне отзыва от услуг банка отказались крупные корпоративные клиенты, например, «Татнефть».

Решение регулятора вызвало волнения в регионе: 4 марта вкладчики попытались прорваться внутрь здания правительства и добились встречи с премьер-министром региона Ильдаром Халиковым. Они требуют возврата своих средств, а также опротестования решения ЦБ об отзыве лицензии. В противном случае активисты планируют выходить на пикеты и собирать подписи за импичмент президента Татарстана Рустама Минниханова.

Бывший замминистра энергетики Владимир Милов на своей странице в Facebook рассказал, что в дальнейшем отзыв лицензий и «чистка» финансового рынка могут стать еще более масштабными. «Насколько проблема затронет более крупные банки — вопрос. Однако проблема розданных неизвестно на что кредитов настолько серьезна и глубока (особенно в связи с плохой экономической ситуацией последних лет), что меня удивляет не происходящее с «Татфондбанком», а то, что это пока не приобрело более масштабного характера. Думаю, приобретет. Так что, на мой взгляд, это первые очертания вероятного банковского кризиса. «Татфондбанк» в этом плане — тревожный звонок, он входил в Топ-50 банков», — написал г-н Милов.