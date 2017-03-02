Алтайский бизнес-омбудсмен «забанил» онлайн-кассы для мелких предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров раскритиковал идею перехода малого бизнеса к так называемым онлайн-кассам. Руководитель региональной рабочей группы «Народного фронта» «Честная и эффективная экономика» полагает, что необходимо отложить нововведение как минимум на несколько лет, сказано на сайте «фронтовиков».

Предпринимательское сообщество в Алтайском крае обеспокоено необходимостью обязательного применения онлайн-касс для передачи в налоговую инспекцию информации о каждом платеже. Расходы на покупку оборудования и его обслуживание окажутся непосильными для представителей малого бизнеса. Кроме того, в сельских территориях ограничен доступ в Интернет, перечисляют основные факторы риска в ОНФ. По мнению Павла Нестерова, нужно минимизировать расходы на введение онлайн-касс и обеспечить возможности для нормальной работы системы, чтобы не допустить массовой ликвидации или ухода «в тень» предприятий малого бизнеса.

«Расходы на приобретение нового оборудования и ежемесячную оплату его обслуживания, плата за доступ в Интернет и необходимость заключения договора с оператором фискальных данных поставят большинство субъектов предпринимательской деятельности в тяжелое материальное положение. Мало того, ситуация чревата привлечением предпринимателей к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ в случае неприменения контрольно-кассовой техники», – пояснил бизнес-омбудсмен. Особую обеспокоенность вызывает судьба сельских предпринимателей. Важно понимать, отметил представитель ОНФ, что в малых селах годами сложилась практика расчетов «в долг» по записям в «амбарной книге» из-за низких и нестабильных доходов местного населения.

Эксперт отмечает, что в Алтайском крае в феврале 2017 года утвержден перечень из более чем 1,5 тысяч населенных пунктов, удаленных от сетей связи, где допускается использование контрольно-кассовой техники без передачи сведений в электронной форме. Обязанность передавать в налоговые органы фискальную информацию в режиме онлайн сохраняется для пользователей контрольно-кассовой техники в городах и других населенных пунктах Алтайского края с численностью населения более 10 тысяч человек. Но эта мера снимает лишь часть возможного напряжения.

«Чтобы предотвратить увеличение нагрузки на малый бизнес и избежать вытекающих последствий, стоит продлить срок неприменения контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями на патентной системе налогообложения и плательщиками единого налога на вмененный доход как минимум до 2021 года», –полагает г-н Нестеров. По его мнению, к этому времени правительство РФ может минимизировать финансовые затраты предпринимателей, разработав программу утилизации старых кассовых аппаратов. Другой мерой могло бы стать субсидирование банковской процентной ставки предприятиям малого бизнеса или льготное кредитование на приобретение новой контрольно-кассовой техники.

Между тем ранее в интервью ИА «Банкфакс» руководитель УФНС России по Алтайскому краю Валерий Тарада, комментируя процесс установки онлайн-касс, отметил, что пока слишком рано говорить о том, удался ли эксперимент. При этом собеседник подчеркнул, что главная задача ноу-хау — вывести из тени мелких налогоплательщиков, в частности всю уличную торговлю. По оценке налоговика, на 15 февраля в Алтайском крае зарегистрировано порядка 900 онлайн-касс.