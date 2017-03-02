Алтайский бизнес-омбудсмен «забанил» онлайн-кассы для мелких предпринимателей

14.03.2017 10:55
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров раскритиковал идею перехода малого бизнеса к так называемым онлайн-кассам. Руководитель региональной рабочей группы «Народного фронта» «Честная и эффективная экономика» полагает, что необходимо отложить нововведение как минимум на несколько лет, сказано на сайте «фронтовиков».
Предпринимательское сообщество в Алтайском крае обеспокоено необходимостью обязательного применения онлайн-касс для передачи в налоговую инспекцию информации о каждом платеже. Расходы на покупку оборудования и его обслуживание окажутся непосильными для представителей малого бизнеса. Кроме того, в сельских территориях ограничен доступ в Интернет, перечисляют основные факторы риска в ОНФ. По мнению Павла Нестерова, нужно минимизировать расходы на введение онлайн-касс и обеспечить возможности для нормальной работы системы, чтобы не допустить массовой ликвидации или ухода «в тень» предприятий малого бизнеса.
«Расходы на приобретение нового оборудования и ежемесячную оплату его обслуживания, плата за доступ в Интернет и необходимость заключения договора с оператором фискальных данных поставят большинство субъектов предпринимательской деятельности в тяжелое материальное положение. Мало того, ситуация чревата привлечением предпринимателей к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ в случае неприменения контрольно-кассовой техники», – пояснил бизнес-омбудсмен. Особую обеспокоенность вызывает судьба сельских предпринимателей. Важно понимать, отметил представитель ОНФ, что в малых селах годами сложилась практика расчетов «в долг» по записям в «амбарной книге» из-за низких и нестабильных доходов местного населения.
Эксперт отмечает, что в Алтайском крае в феврале 2017 года утвержден перечень из более чем 1,5 тысяч населенных пунктов, удаленных от сетей связи, где допускается использование контрольно-кассовой техники без передачи сведений в электронной форме. Обязанность передавать в налоговые органы фискальную информацию в режиме онлайн сохраняется для пользователей контрольно-кассовой техники в городах и других населенных пунктах Алтайского края с численностью населения более 10 тысяч человек. Но эта мера снимает лишь часть возможного напряжения.
«Чтобы предотвратить увеличение нагрузки на малый бизнес и избежать вытекающих последствий, стоит продлить срок неприменения контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями на патентной системе налогообложения и плательщиками единого налога на вмененный доход как минимум до 2021 года», –полагает г-н Нестеров. По его мнению, к этому времени правительство РФ может минимизировать финансовые затраты предпринимателей, разработав программу утилизации старых кассовых аппаратов. Другой мерой могло бы стать субсидирование банковской процентной ставки предприятиям малого бизнеса или льготное кредитование на приобретение новой контрольно-кассовой техники.
Между тем ранее в интервью ИА «Банкфакс» руководитель УФНС России по Алтайскому краю Валерий Тарада, комментируя процесс установки онлайн-касс, отметил, что пока слишком рано говорить о том, удался ли эксперимент. При этом собеседник подчеркнул, что главная задача ноу-хау — вывести из тени мелких налогоплательщиков, в частности всю уличную торговлю. По оценке налоговика, на 15 февраля в Алтайском крае зарегистрировано порядка 900 онлайн-касс.
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю:
В течение второй половины прошлого года у предпринимателей была возможность добровольно попробовать работу в новом режиме. Не могу сказать, что это было массово. Конечно, в первую очередь в эксперимент включились крупные торговые сети, у которых большой парк ККТ. У них составлены планы модернизации техники, много аппаратов уже работает. Что касается среднего и мелкого бизнеса, он пока в основном занимает выжидательную позицию, откладывая покупку новой техники на последние дни, возможно, многие надеются, что вступление закона будет отложено, хотя для этого нет никаких оснований. В настоящее время ведется плановая работа по замене ККТ, срок действия ЭКЛЗ у которой истек, потому что с 1 февраля зарегистрировать можно только аппарат нового поколения. Также ведется информационная работа с налогоплательщиками, семинары с участием органов региональной и местной власти, представителей изготовителей ККТ и операторов фискальных данных.
Думаю, переход на новый порядок работы оправдает себя, то есть позволит создать систему учета выручки, снизить объем «теневого» оборота наличных средств. И самое главное – позволит обеспечить интересы граждан и организаций, защиту прав потребителей. Покупатель в дополнение к привычному бумажному чеку сможет получить электронный — на мобильный телефон или e-mail. На всех чеках будет адрес сайта ОФД, где можно найти чек по уникальным реквизитам, распечатать или отправить на электронную почту. Если чек не найдется или не будет соответствовать печатному, об этом можно будет тут же сообщить в ФНС. Такие жалобы могут стать основанием для налоговой проверки торговой точки.
Полностью на эту систему мы должны перейти к 1 июля 2018 года – все уличная торговля, ЕНВД. Пока идет отладка контроля над онлайн-кассами, о точных суммах поступлений говорить не приходится. Нам интересно в этом плане вывести из тени прежде всего мелких налогоплательщиков, определенная надежда на онлайн-кассы, конечно, присутствует. Кстати, государство стимулирует их установку. Например, предусмотрена компенсация до 18 тысяч рублей при покупке онлайн-касс.
14.03.2017 11:30
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14.03.2017 19:50
В стране примерно 5 миллионов торговых точек с кассами. Цена фискального регистратора от 20 тысяч руб. Компенсация в 100 миллиардов рублей. Не смешите. ДЕНЕГ НЕТ-ВЫ КРЕПИТЕСЬ.