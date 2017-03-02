Алтайского электромонтера оштрафовали за травмы девочки, которая «приняла на грудь» 10 киловольт

Павловский районный суд признал виновным 40-летнего мастера участка производственного отделения Центральных электрических сетей Павловский РЭС, который оставил незапертой трансформаторную подстанцию. В нее пробралась 11-летняя девочка, которую «тряхнуло» разрядом на 10 кВ. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что 20 июня 2016 года мастер первой группы производственного отделения Центральных электрических сетей Павловский РЭС, Штабской УЭС филиала ПАО «МРСК» — «Алтайэнерго» ремонтировал трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВ*А в поселке Новые Зори. В процессе он сорвал с дверей запоры и повторно их не установил. Этим он нарушил правила технической эксплуатации.

С момента окончания ремонта и до 3 августа, когда произошел едва не закончившийся трагедией инцидент, двери оставались открытыми. Мужчина не только «забыл» про замки, но и не оградил токоведущие части и не уведомил о нарушениях диспетчера, своего руководителя и население поселка.

3 августа в будку забралась 11-летняя девочка. Она подошла на небезопасное расстояние к силовому кабелю, находящемуся под напряжением 10 кВ и вызвала замыкание. В результате удара вольтовой дуги малолетняя получила телесные повреждения в виде термического ожога 1-2-3 степени общей площадью 35 % поверхности тела, сопровождавшегося развитием ожоговой болезни. Избежать более тяжких последствий удалось благодаря действиям местного жителя, который высвободил девочку из «электрического плена», оказал первую помощь и доставил ее в медицинское учреждение.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд, изучив собранные доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 40 тысяч рублей.