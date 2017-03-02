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Главная Лента новостей Алтайского электромонтера оштрафовали за травмы девочки, которая «приняла на грудь» 10 киловольт

Алтайского электромонтера оштрафовали за травмы девочки, которая «приняла на грудь» 10 киловольт

14.03.2017 11:30

Павловский районный суд признал виновным 40-летнего мастера участка производственного отделения Центральных электрических сетей Павловский РЭС, который оставил незапертой трансформаторную подстанцию. В нее пробралась 11-летняя девочка, которую «тряхнуло» разрядом на 10 кВ. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что 20 июня 2016 года мастер первой группы производственного отделения Центральных электрических сетей Павловский РЭС, Штабской УЭС филиала ПАО «МРСК» — «Алтайэнерго» ремонтировал трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВ*А в поселке Новые Зори. В процессе он сорвал с дверей запоры и повторно их не установил. Этим он нарушил правила технической эксплуатации.

С момента окончания ремонта и до 3 августа, когда произошел едва не закончившийся трагедией инцидент, двери оставались открытыми. Мужчина не только «забыл» про замки, но и не оградил токоведущие части и не уведомил о нарушениях диспетчера, своего руководителя и население поселка.

3 августа в будку забралась 11-летняя девочка. Она подошла на небезопасное расстояние к силовому кабелю, находящемуся под напряжением 10 кВ и вызвала замыкание. В результате удара вольтовой дуги малолетняя получила телесные повреждения в виде термического ожога 1-2-3 степени общей площадью 35 % поверхности тела, сопровождавшегося развитием ожоговой болезни. Избежать более тяжких последствий удалось благодаря действиям местного жителя, который высвободил девочку из «электрического плена», оказал первую помощь и доставил ее в медицинское учреждение.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд, изучив собранные доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 40 тысяч рублей.

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Комментарий

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Комментариев 9
электромантер в прошлом

14.03.2017 11:45

Ну зачем 11 летней девочке лезть в эту проклятую будку, зачем то ли лазать больше не куда?
Завсегдатай

14.03.2017 12:34

"ремонтировал трансформаторную подстанцию напряжением 400 кВ" Может быть мощностью 400 кВА?
гость

14.03.2017 12:48

Измените дурацкий заголовок. Что значит "приняла на грудь"?
Гость

14.03.2017 12:52

Заголовок надо бы заменить...некорректный он....ну, совсем. Если это претензия на остроумие, то не получилось.
Гостю 12.52

14.03.2017 13:25

Тупые, но с претензией на остроумие и афористичность, заголовки - это "фирменный стиль" Банфакса. И всей жёлтой прессы. Им не первый раз делают замечания по поводу нелепых заголовков, но они не обращают внимания и тиражируют своё "остроумие" с ещё бОльшим упоением собственной "находчивостью".
Алтаец

14.03.2017 17:30

Очень жаль, что у нас в Банкфаксе нет умных людей! По заголовку видно, что к девочке ни жалости, ни сочуствия! Позорники!
мама

14.03.2017 19:06

Смените заголовок...идиоты.Про ребенка пишете!!
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

14.03.2017 20:01

То, что главвред и ее "команда" ПОДЛЕЦЫ!!! бесконечно пишущие про трагические случаи с юмором ФАКТ!!! Недавно тут один из подневольных журналистов про нравственность заикался... АУ! нравственность Банкфакса, они уже давно доказали, что не только желтые, но и черные, играют в смертельноопасные игры разума, выдумывают заголовки "прикольные" смеются над смертью, горем, бедой... уродуют СМИ, засоряют Эфир вирусами и вредоносными программами...продаст их хозяин депутат госудумы ЕР миллионер Слуга Народа Прокопьев Эвалар... Вот интересно, если Совести нет у главвреда, есть ли она у его хозяина??? позор госдуме! так издеваться, смеяться над смертью, гибелью ребенка, тряхнуть бы этот сайт как следует...по лезвию бритвы могут ходить только тантрики, а эти самозванцы наглецы, ЭГОисмты, они точно не успеют в ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН, их жареный Петух обязательно клюнет за подобные не этичные, безнравственные выходки...слепой слепого не выведет, нужен зрячий. Наглые, циничные, амбициозные умники, интеллектуалы ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты, их мозг забит вирусами и вредоносными программами, не достаточно Любви, равнодушны, атрафировались, нарываются на грубость, впереди, в будущем таких ждет отрицательный Бумеранг, негативная карма, даже здесь обратная связь, замечания на желтизну и чернуху мимо, это говорит о наглости главвреда и его "команды", о посредственности, не компетентности, ребята не на своем месте...Есть такие персонажи, которые только физическое воздействие понимают и так как время сжато...подскользнулся, упал, очнулся гипс... если не в этом году, так в следующем... Предупреждение получено уже не однажды... а сейчас так SOS!!! очумевшие... Не гневите Бога(Высшее Сознание). Берегите себя, Земляки!
Serg 1

14.03.2017 21:19

Жаль,что эту дуру насмерть не прибило!
Дибилка,мля!