После гибели барнаульской пенсионерки на улице осталась свора ее собак

Жители барнаульского поселка Ягодное обратились к волонтерам с просьбой спасти 17 бездомных собак, которые остались одни после гибели своей пожилой хозяйки. На данный момент новых хозяев удалось найти только для части животных, сообщает «Алтайская правда».

По некоторым данным, пожилая женщина, погибшая под колесами городского автобуса месяц назад, жила в поселке Ягодном в старом доме, где содержала около 17 собак. Дом находился в непригодном состоянии - отсутствовали отопление и электричество, были разбиты окна. Пенсионерка спала на кровати в окружении собак, которые грели ее. К слову, животные всегда были накормлены, так как погибшая работала санитаркой в больнице и имела возможность приносить отходы из столовой для собак. После смерти кормилицы животные остались одни. Местные жители разделились на два лагеря: тех, кто старался подкармливать животных и тех, кто пытался их истребить. В результате люди кинули клич в Сети с призывом о помощи в спасении собак. На просьбу откликнулись волонтеры и просто неравнодушные. Часть животных привезли на передержку, и они уже нашли свои дома. Некоторые из спасенных собак еще ждут новых хозяев.

Напомним, 6 февраля в 9:00 в дежурную часть ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажироперевозящего транспорта. Оказалось, что в аварии погибла пенсионерка. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Центральная в районе дома № 222. Водитель пассажирского автобуса высаживал горожан на остановке общественного транспорта и допустил падение 67-летней женщины. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи».