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Главная Лента новостей После гибели барнаульской пенсионерки на улице осталась свора ее собак

После гибели барнаульской пенсионерки на улице осталась свора ее собак

14.03.2017 11:53

Жители барнаульского поселка Ягодное обратились к волонтерам с просьбой спасти 17 бездомных собак, которые остались одни после гибели своей пожилой хозяйки. На данный момент новых хозяев удалось найти только для части животных, сообщает «Алтайская правда».

По некоторым данным, пожилая женщина, погибшая под колесами городского автобуса месяц назад, жила в поселке Ягодном в старом доме, где содержала около 17 собак. Дом находился в непригодном состоянии - отсутствовали отопление и электричество, были разбиты окна. Пенсионерка спала на кровати в окружении собак, которые грели ее. К слову, животные всегда были накормлены, так как погибшая работала санитаркой в больнице и имела возможность приносить отходы из столовой для собак. После смерти кормилицы животные остались одни. Местные жители разделились на два лагеря: тех, кто старался подкармливать животных и тех, кто пытался их истребить. В результате люди кинули клич в Сети с призывом о помощи в спасении собак. На просьбу откликнулись волонтеры и просто неравнодушные. Часть животных привезли на передержку, и они уже нашли свои дома. Некоторые из спасенных собак еще ждут новых хозяев.

Напомним, 6 февраля в 9:00 в дежурную часть ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажироперевозящего транспорта. Оказалось, что в аварии погибла пенсионерка. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Центральная в районе дома № 222. Водитель пассажирского автобуса высаживал горожан на остановке общественного транспорта и допустил падение 67-летней женщины. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи».

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Комментарий

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Комментариев 5
Горыныч

14.03.2017 12:52

Все взявшие собачек - большие молодцы
Гость

14.03.2017 13:09

В таких условиях жила в неотапливаемом доме вокруг собак и работала санитаркой в больнице??? Или я или мир сошёл с ума!!!
Завсегдатай

14.03.2017 14:54

Дело в том, что как правило если человек испытывает сострадание к людям, то он испытывает сострадание и к животным. Поэтому меня не удивляет, что у женщины которая работала санитаркой были подобранные собаки. Вот совсем другое дело как так получилось, что работающая пенсионерка жила в доме без отопления и электричества?
Читатель

14.03.2017 17:52

Но в Барнауле же есть приют "Ласка". Почему бы им не забрать оставшихся собак? Какие люди злые. Им бы всех животных истребить. Не забывайте, что собаки и кошки даны тоже богом людям. Зачем же так жестоко с ними обращаться? В Рубцовске отравили бездомного щенка, которого подкармливала женщина. Это был кавказец. никого не обижал, ни кусал. Как рука поднялась? Лучше бы отсохла после этого.
Марта

14.03.2017 22:46

Бедняжка бабулька, отмучилась. Царствие небесное! Что же стало с людьми, не то что к собакам - к людям равнодушны. Жила без отопления и электричества! И это нормально?!!