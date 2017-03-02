Команда «Билайн» выиграла турнир по гольфу на льду Байкала

Команда «Билайн» заняла первое место в международном тринадцатом турнире Baikal Ice Golf 2017. Сотовый оператор принял участие в соревновании в рамках поддержки экологического проекта #Живи_на_Байкале.

Турнир прошел 11 и 12 марта в поселке Листвянка. Его главная особенность была в том, что полем для игры выступает лед самого глубокого озера в мире. Участникам турнира при движении к победе нужно было учитывать естественные неровности на льду, наличие снега и нагромождения обломков льда.

Команда «Билайн» победила с отрывом в девять очков. Ее участники прошли поле из девяти лунок за 61 удар. Команда, занявшая второе место, прошла поле за 70 ударов. Капитаном команды сотового оператора был региональный директор Восточного региона Владимир Шилин.

Участие в турнире стало следующим шагом в серии мероприятий, посвященных привлечению внимания к экологическим вопросам Байкала. Ранее в этом году «Билайн» стал партнером проекта #Живи_на_Байкале. Сотовый оператор обеспечил волонтеров общественного движения связью и принял участие в строительстве ледового городка на льду «Байкала». Скульптуры самых уникальных видов водных животных дополнила ледяная фигура популярного тарифа #ВСЁ. Вместе с названием проекта эта скульптура образовала фразу «ВСЁ Живи на Байкале».

Кроме поддержки этого проекта, в программу «ВымпелКома» по ответственному потреблению ресурсов входит комплекс мер по сокращению энергопотребления, повышение эффективности эксплуатации офисных зданий в рамках проекта «Зеленый офис» и сотрудничество с природоохранными организациями. Ранее «Билайн» стал партнером Всемирного фонда дикой природы (WWF), поддержав первый в мире проект по реинтродукции переднеазиатского леопарда, завершившийся летом 2016 года. Другой проект, всероссийская общественная акция «Блогеры против мусора», объединил более 50 тысяч человек. Эта экологическая акция стала одной из наиболее массовых в России.