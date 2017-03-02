Соседи погибшего в пожаре бийчанина уверены, что он пошел на суицид

Жители села Мальцева Курья Бийского района, где 11 марта произошел сильный пожар, уверяют, что причиной стал поджог. По их словам, погибший хозяин дома не раз заявлял им о намерении покончить жизнь самоубийством, информирует «Бийский рабочий».

По данным источника, во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили около бани обгоревшие останки хозяина дома. Рядом с сараем спасатели также нашли десяти- и двадцатилитровые канистры. В настоящее время основной версией возникновения пожара является поджог. Дело в том, что 58-летний мужчина проживал в доме один и не раз говорил знакомым, что собирается совершить суицид и сжечь собственное жилье. Не исключено, что в ночь трагедии он сам мог облить деревянные постройки горючим веществом.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.