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Главная Лента новостей Соседи погибшего в пожаре бийчанина уверены, что он пошел на суицид

Соседи погибшего в пожаре бийчанина уверены, что он пошел на суицид

14.03.2017 14:26

Жители села Мальцева Курья Бийского района, где 11 марта произошел сильный пожар, уверяют, что причиной стал поджог. По их словам, погибший хозяин дома не раз заявлял им о намерении покончить жизнь самоубийством, информирует «Бийский рабочий».

По данным источника, во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили около бани обгоревшие останки хозяина дома. Рядом с сараем спасатели также нашли десяти- и двадцатилитровые канистры. В настоящее время основной версией возникновения пожара является поджог. Дело в том, что 58-летний мужчина проживал в доме один и не раз говорил знакомым, что собирается совершить суицид и сжечь собственное жилье. Не исключено, что в ночь трагедии он сам мог облить деревянные постройки горючим веществом.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.

Фото: «Бийское телевидение»

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