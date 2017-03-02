×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кома в «Райском месте»

1 | |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
52
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

120

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Собственников покинутых бийских дач призвали рассчитаться по долгам
Грядущее половодье в России будет крупнейшим за последние сто лет
Что бы съесть, чтобы похудеть. Часть II
Жители барнаульских новостроек боятся, что талая вода вновь зальет подвалы их домов


Резонанс
Темы недели
Главой Камня-на-Оби с «подачи» эсеров стал единоросс Трофимов
25
Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»
52
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

57
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

20
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

16
Loading...
Главная Лента новостей Путь к сердцу: алтайские власти готовы потратить почти 1 млн рублей на фуршеты для VIP-гостей

Путь к сердцу: алтайские власти готовы потратить почти 1 млн рублей на фуршеты для VIP-гостей

14.03.2017 13:31

Минэкономразвития Республики Алтай готовится подвести итоги аукциона, победитель которого получит право организовывать фуршеты и выездные мероприятия для официальных делегаций, посещающих регион. На эти цели планируется потратить до 900 тысяч рублей, сказано на сайте Госзакупок. Эксперты сходятся в том, что подобные траты оправданы, если помогают привлечь инвесторов и продвигать проекты, пишут «Известия».

Согласно аукционной документации, исполнитель должен организовать фуршет в течение двух часов после получения заявки от заказчика. Помимо выездных мероприятий планируется проводить банкеты в административном здании правительства РА по улице Чаптынова, 24, в музее им. А. В. Анохина по улице Чорос-Гуркина, 46 и в театре им. П. В. Кучияк по проспекту Коммунистическому, 16 в Горно-Алтайске.

От исполнителя требуется владеть навыками приготовления блюд кухонь разных народов мира. Указано и примерное меню. Например, победитель аукциона должен иметь возможность поставить на столы домашнее сало с корнишоном и зеленым луком на ломтике черного хлеба, рыбные (сельдь, рулетики из слабосоленой семги и т. п.), мясные (ростбиф, язык отварной, мясо марала копченое и т. п.) и сырные нарезки, тарелки с фруктами и овощами, разные виды салатов, солянку, уху, шурпу, жареную баранину, тушеное мясо марала с картофелем и овощами, утиную грудку с апельсиновым соусом, стейк из марала с брусничным соусом, блинные мешочки с муссом из куриной печени и многое другое. Алкоголь не содержится в меню совсем — пить гости будут минералку или чай с сахаром.

Всего исполнитель должен организовать два фуршета, по три обеда и ужина, а также обеспечить два «сеанса» буфетного обслуживания. Заявки на участие подаются до 15 марта, итоги подведут 20 марта.

Регион является едва ли не единственным, кто выносит обеспечение проведения фуршетов в отдельную закупку. Однако в будущем ситуация может измениться: уже скоро Россельхознадзору разрешат тратить государственные деньги на вечеринки для иностранных делегаций, пишут «Известия». Обосновывается это работой над приоритетным проектом «Экспорт продукции АПК» — фактически через фуршеты ведомство планирует зайти на новые рынки.

В 2017 году Россельхознадзор планирует потратить на приемы около 17 млн рублей. На эти деньги ведомство вправе обеспечить теплый прием «аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции».

Эксперты считают, что на один вложенный в фуршет рубль чиновники должны приносить пять в экономику страны. И советуют не злоупотреблять застольями, а сместить акцент в неформальных переговорах с иностранцами к посещению выставок и спектаклей.

Кирилл Кабанов из Национального антикоррупционного комитета предостерегает Россельхознадзор от возможных, по его мнению, злоупотреблений при исполнении полномочий по приему делегаций. Подобные приемы можно воспринять и как скрытую форму подкупа, говорит эксперт. Кроме того, надо учитывать национальную специфику. По словам Кирилла Кабанова, также излишне гостеприимны, как русские, только китайцы. И при покорении китайского рынка метод фуршетов вполне может быть оправдан.

С другой стороны, эксперт признает, что в России практически нет госкомпаний, которые занимаются продвижением сельхозпродукции на внешних рынках. Возможно, неформальное общение поможет решению этой задачи. «В советское время подобные траты позволяли фирмам, которые входили во Внешторг, которые как раз продвигали ряд экспортных проектов. Риск злоупотреблений высок. Но тогда была отчетность по результатам. Такая же норма должна быть прописана и сейчас. Давайте, ребят, если вы тратите на фуршеты, то на каждый вложенный рубль вы должны вернуть 5 или 10 рублей. И при этом должна быть предусмотрена ответственность для тех лиц, кто принимает решения о том, сколько и куда тратить деньги», — считает г-н Кабанов.

Отметим, что в конце 2016 года глава Республики Алтай Александр Бердников принял в регионе делегацию из ОАЭ, где он сам гостил ранее. В рамках визита обсуждалась идея создания в регионе совместного с ОАЭ санаторно-курортного туристического кластера.

Глава региона кратко сообщил «Интерфаксу» о параметрах возможного объекта. «Я встречался с министром туризма этой (Объединенные Арабские Эмираты — прим. ИФ) страны, <...> объем инвестиций (планируемых сторонами на реализацию проекта составит — прим. ИФ) — около 2 млрд рублей», — сказал Александр Бердников. Он добавил, что помимо этого руководство региона ведет переговоры с властями Чехии, «чтобы наложить их опыт на наши возможности». Вполне вероятно, что встреча с высокими гостями не обошлась без фуршета и именно он помог найти подход к предполагаемым инвесторам.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 25
1

14.03.2017 13:39

а как будет выглядеть отчет? нормы положености на 1 чел свой\иностранец???
торпеда

14.03.2017 13:47

Понятным стала ситуация с конфликтом Прокопьева с краевой властью. В принципе остался один мотив его поведения – стремление продать Правительству края свои медийные активы. Как известно Прокопьев приобрел СМИ, входящие в Сибирскую медиагруппу у Банных на пике его конфликта с краевыми чиновниками. Последние, кстати, и оказали косвенное содействие этой сделки. Смена собственника для краевых решила главную задачу – вывод медийки из состояния войны с командой Карлина и позволила Банных без финансовых потерь выйти из игры вокруг Колгановской команды. Однако надо признать, что Прокопьев быстро понял, что сделка для него оказалась крайне неудачной.
Во-первых, цена покупки оказалась слишком завышенный, помимо стоимости активов, Банных включил туда дополнительно, как он изящно выразился, менеджерские усилия. Ходящие слухи, что лоха развели, наверно, сильно били по самолюбию Прокопьева.
Во-вторых, финансовое содержание холдинга оказалось крайне высоким – десятки миллионов в год. Получалось, что краевая власть за его счет купила лояльность СМИ. Причем расходы Эвалара оказались сопоставимы с расходами краевого бюджета на поддержку государственной медийной системы.
В-третьих, система оказалась неэффективной как пропагандистская машина. То, что для продвижения БАДов она был не нужна, было понятно сразу. Весь потребитель за пределами края и группа провинциальных СМИ тут лишняя. Но холдинг не сильно помог Прокопьеву и в политическом плане. Имея такую медийную империю, он набрал во время выборов меньше голосов, чем Лоор и Бессарабов, которые скромно публиковались лишь в государственных СМИ. Банных это понял давно, все его политические проекты, двигаемые через свою медийку провалились.
Но при этом негатив при продаже оказался очень эффективным, СМИ стали заметны и полезны только тогда, когда развернули войну против краевой команды. Учитывая, что Прокопьева ведет та же команда от Митькина, что работала на Банных, они предложили ему продать краевой власти холдинг СМИ еще раз по той же
торпеда

14.03.2017 13:52

схеме. Журналисты начинают кампанию критики, власть отвечает. Прокопьев в стороне, но на пике конфликта предлагает филигранный ход, оплаты через субсидирование Эвалара как промышленного предприятия. Краевая власть принимает решение на несколько сот миллионов, край забирает СМИ и ставит их на текущее содержание в рамках краевой целевой программы.
Для этой комбинации было выбрано и соответственное время. Он не мог это сделать во время предыдущего цикла выборов. Во-первых, сам избирался и надеялся на медийное продвижение. Во-вторых, не менее важное. Во время выборов, все медийные СМИ, находящиеся в олигархической зависимости переводятся в режим социального благоприятствования. Общее требование по всей стране и войной во время выборов можно было лишиться вообще депутатского мандата. Но и дальше тянуть нельзя, в мае начинается новая выборная кампания местная. А дальше и вообще специальные периоды. Поэтому и журналисты кинулись на власть буквально на следующий день после дня голосования.
Однако, кампания по продаже холдинга развернулась не совсем по намеченному плану. Не удалось скрыть установки самого Прокопьева журналистам на конфликт. Все журналисты между собой это естественно активно переговаривали. Кроме того, после нескольких федеральных публикаций про Эвалар, Прокопьев сам не сдержался и обозначил свое участие. Поэтому сейчас прокопьевские пиарщики в буквальном смысле заставляют журналистов бросаться на баррикады. Выходить с оскорблениями в сторону первых лиц, устраивать скандалы на мероприятиях и в публикациях переходить грани достоверности. Да и краевые чиновники не сильно замечают журналистов, сразу сконцентрировавшись на самом Прокопьеве и его бизнесе. В последние дни прокопьевская пропаганда буквально на грани истерики ведет информационный поток. Время уходит, май точка предвыборного переформатирования, но краевые уперлись.
Их тоже можно понять, у них своя логика понимания ситуации. Взять на бюджет невозможно, слишком большой объем.
торпеда

14.03.2017 13:55

Найти другого такого же лоха вряд ли получится. Сегодня у всех людей с деньгами есть понимание, концентрация СМИ – это прежде всего проблема самого концентратора. Краевым удобней было бы расформировать холдинг руками Прокопьева, чтобы он на себя взял за определенные отступные негатив выброшенных на улицу журналистов.
Данная патовая ситуация фактически превратилась в игру нервов и выдержки. Для краевых чиновников неприятен текущий период наездов. Однако и Прокопьев в цейтноте. Впереди не только важнейшая предвыборная кампания, в которой за свои выходки в СМИ он может жестоко пострадать. Сам лояльный режим работы СМИ несет ему огромные издержки. Цена содержания холдинга после марта следующего года резко возрастет. Это связано и с переформатированием все системы, и с особенностями законодательства. Кроме того, фактически прекратит в нынешнем виде функционировать местное телевидение, в связи с цифровой проблематикой. Такого слона как говорится уже не продашь. Поэтому он так обрадовался отзыву критических материалов по Эвалару из официальных СМИ. Думал, краевые сдаются, торг пошел. Надо полагать апрель все покажет. Если наезд со стороны прокопьевских СМИ усилится, значит пытается дожать, если остановятся, значит договорились. Если начнут еще и хвалить краевые власти, то значит нашли какую-то другую управу.

Торпеде

14.03.2017 14:03

Как интересно, то есть Карлинские ничего не обещали, ничего давая просто взяли и попросили. А те кто построили вполне себе бизнес империю , вложили много денег просто так, без ожидания отчёта. Так случайно.

Нет не так. Карлин просто взял и предал все свои обещания.
Медиатор

14.03.2017 14:04

А где эта дурочка с мыслями из жопоместа?
Котик

14.03.2017 14:06

Хаха правда Карлинские правда топят себя. Писать то, что предали и обманули, и конечно же ненавидят журналистов.
Рассомаха

14.03.2017 14:16

Это всё. Карлин прижат к стенке. Начинать истерить такими большими текстами, пытаясь отвести внимание что этот человек выстроил единоличное управление и за всё несёт ответственность сам.

Бедные, бедные подчинённые карлина. Должны нести вместе с ним эту грязь
Торпеда взорвалась

14.03.2017 14:37

Капец, предсмертные конвульсии какие-то из администрации повалили...
гость

14.03.2017 14:40

Надо же так привлечь внимание к статье про Бердникова. Так можно ссорится во всеми. Эксцесс исполнителя или так они сами хотят всех унизить и Губернаторов и полпредство. Может губернатору пора к психиатору
Не понял

14.03.2017 14:44

Так теперь Карлин что ли решил стать медиамагнатом? Только за чей счет банкет будет? Или под это дело еще один федеральный кредит попросит?
Гостю

14.03.2017 14:47

Вот именно! Так писали бы свои романы на своих ресурсах, хоть не прочитал бы никто.
Торпеде

14.03.2017 14:59

Я постараюсь тебе помочь в беде. Вот здесь, говорят, неплохо лечат... http://barnaul-narcology.ru/lechenie-alkogolizma/
социальная язва

14.03.2017 15:13

Верной дорогой идете товарищи!!!! при нашем губернаторе и ЕР ФУРШЕТЫ нужны) ну вот так как то, хи хи))
торпеда

14.03.2017 15:20

Прекрасно. Учитывая характер комментариев, надеюсь материал дошел до нужных товарищей.
Торпеде

14.03.2017 15:48

Ууууууу, какие вы хитрые и продуманные!!!
Политолог

14.03.2017 16:16

Меня больше всего поражает цинизм Прокопьева, или , может быть, виртуозность его пиарщиков. Заставить своих журналистов продавать самих себя тем, кого они же сами сейчас и мочат. Я понимаю, что журналист не понимает, что наезжая на чиновника и озлобляя его против себя, он тем самым приближает момент, когда этот чиновник будет им управлять. Ну просто красавцы. Стоя аплодирую.
Serg 1

14.03.2017 16:41

Я готов сосать член любому,кто,заплатит много!
Хоть Гавальному,хоть Медведеву, причмокивая на амике,бабки тока бы платили!
Политологу

14.03.2017 16:51

А чиновники у нас что, небожители, что всем жителям Алтайского края нужно за их пульсом следить? Вы бы слова-то подбирали... А на правду обижаться не надо, нужно или работать нормально или идти заниматься по своему назначению - полы мыть... если уж привести жизнь в крае в порядок не могут.
Торпеда

14.03.2017 17:05

Может они и великие, но не факт что карлинские купят. Вернее, скорее всего купят, но не все. Главная проблема - телевидение. При мизерной доле в эфире, сопоставимая с Катунью и ГТРК Алтай цена содержания. Кроме того, есть и другая составляющая. С лета следующего года в аналоге остаются только переферийные каналы. ГТРК в своем цифровом канале, Катунь далее в новом своем цифровом формате. Только Наши Новости со скромной сферой распространения и с просто резко возросшими затратами. Учитывая как краевые носятся с переводом катуни в цифру, они прекрасно в курсе ситуации с нашими новостями. Ну уж наверно хватит соображения не лохануться, как нынешний собственник. Поэтому франшизы и интернет проекты заберут, но с ТВ оставят проблему Прокопьеву. Пусть суетится. Должен же он как то компенсировать моральные издержки кампании против властей региона.
Напильник

14.03.2017 19:03

торпеда писал(а):
В принципе остался один мотив его поведения – стремление продать Правительству края свои медийные активы.

- Ерунда. У региональных властей нет ни юридических оснований, ни ресурсов приобрести хоть оптом, хоть в розницу СМГ. Найти другого инвестора в крае невозможно. За пределами края местные СМИ никому неинтересны. Шантажировать власть покупкой прокопьевских медиа - глупость. Во всем этом конфликте главный мотив - борьба за власть в регионе. Банных собирал свою медиаимперию с далеко идущими политическими целями. Под это весь его холдинг и был заточен. Прокопьев купил хорошо смазанное и пристрелянное ружье. Видимо, для красоты. Но сразу было понятно, что рано или поздно оно выстрелит. Вот оно и выстрелило в самый нужный момент. Когда встал вопрос о транзите власти в Алтайском крае. Региональные элиты обозначили свою субъектность и намерения принять более деятельное, нежели прежде, участие в формировании политического будущего края. Мол, есть в крае и люди, и ресурсы, и желания, и возможности. И Прокопьев в этом раскладе - не главный персонаж.
Мистер Вульф

14.03.2017 20:27

Забаньте торпеду, надоел с прокопьевым
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

14.03.2017 20:42

ШАНТАж- это сфера психическая, политическая, а АЛТАЙ(золотой, Святой, высокодуховный), Бог(Высшее Сознание)- это сфера ДУХОВНАЯ, куда политикам в Духовный ряд, для этого сначало нужно с психофизического состояния сознания в психоДуховное переместиться, научиться различать что такое хорошо, а что такое плохо, не нарушать Принципы Гармоничного Поведения, Принципы Гуманного Поведения знать, Духовная энергия в тысячи раз сильнее психической, нужно соответствовать территории Россия(Святая Русь), Алтай(золотой, Святой, высокодуховный), стать Святым и Деловым одновременно. Этим ребятам чтобы трансформироваться, перестроиться, перезагрузиться, Эволюционировать, вначале необходимо покаяться, ПОКАЯНИЕ- это отправная точка к переменам, а тут какая- то партизанская война, партизаны в тылу врага... какая- то мышиная возня. Ой, Напильник, как всегда прав... если из 10 остаются в живых трое в упавшем вертолете, у этих трех должна была произойти переоценка ценностей, в одну реку дважды не войдешь, Бог(Высшее Сознание) не потерпит второго места, колбасить будет до бесконечности...человека нет, а дело его живет... Кстати, элита- это Святые, а эти ребята отстали в развитии, им еще только предстоит НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ...Золотой Век будет наступать на пятки, ему уже 3 года 7 месяцев 1 день, да и год Огненного Петуха, ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН...а Петух- Священная Птица, даже жареный клюет. Тут вообще нет ни одного главного персонажа, главные, как я уже сказала- Святые и Бог(Высшее Сознание),все остальные второстепенные,временные и это пройдет,психическая энергия временная, переменчивая...политика сфера психическая,ни одного Святого,а значит главного.3 стадии развития проходит человек,1-животное в человеческом теле,2-человек в человеческом теле у которого СОВЕСТЬ ЕСТЬ, 3-Бог в человеческом теле.Политика и Совесть-это исключение, поэтому какая же это элита?временные трудности, состояние сознания,карма,Игры разума...не достаточно Любви...политики отстали в развитии,МАСТЕР.Берегите себя, Земляки!
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

14.03.2017 21:41

Недавно была на юбилее Масленицы, шикарный праздник с яркими недостатками, VIP- зона, как раз для VIP- персон, Слуг Народа, чиновников и политиков, места VIP охраняла охрана, кафе для VIP фуршета тоже охранялись, а все это на деньги НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДА РФ...подальше от народа тусоваться, покомфортнее...привилегии для Слуг Народа, чиновников, политиков выглядят прикольно, нелепо, глупо, ЭГОистично, все лучшее для Слуг, а НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДА РФ все по скромнее и попроще...а должно- то быть наоборот...искаженная реальность, двойные стандарты, плутовство...один маленький блин на воде стоил 30 рублей, а цена его на самом деле 1-2-3 рубля... не масленица, а бочка меда с ложкой дегтя, а могло бы быть идеально, условия не равные, искаженная реальность, двойные стандарты...одна из явных причин карьеры- привилегии. Скромнее надо быть, скромнее, Слуги Народа, иметь СОВЕСТЬ. Берегите себя, Земляки!
Гостья

14.03.2017 22:35

Торпеда, вы так хорошо свой заказ отрабатываете. Сколько вы стоите? Может быть, вас перекупить? Или вы идейный? За идею быть при кормушке?