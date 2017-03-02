Путь к сердцу: алтайские власти готовы потратить почти 1 млн рублей на фуршеты для VIP-гостей

14.03.2017 13:31
Минэкономразвития Республики Алтай готовится подвести итоги аукциона, победитель которого получит право организовывать фуршеты и выездные мероприятия для официальных делегаций, посещающих регион. На эти цели планируется потратить до 900 тысяч рублей, сказано на сайте Госзакупок. Эксперты сходятся в том, что подобные траты оправданы, если помогают привлечь инвесторов и продвигать проекты, пишут «Известия».
Согласно аукционной документации, исполнитель должен организовать фуршет в течение двух часов после получения заявки от заказчика. Помимо выездных мероприятий планируется проводить банкеты в административном здании правительства РА по улице Чаптынова, 24, в музее им. А. В. Анохина по улице Чорос-Гуркина, 46 и в театре им. П. В. Кучияк по проспекту Коммунистическому, 16 в Горно-Алтайске.
От исполнителя требуется владеть навыками приготовления блюд кухонь разных народов мира. Указано и примерное меню. Например, победитель аукциона должен иметь возможность поставить на столы домашнее сало с корнишоном и зеленым луком на ломтике черного хлеба, рыбные (сельдь, рулетики из слабосоленой семги и т. п.), мясные (ростбиф, язык отварной, мясо марала копченое и т. п.) и сырные нарезки, тарелки с фруктами и овощами, разные виды салатов, солянку, уху, шурпу, жареную баранину, тушеное мясо марала с картофелем и овощами, утиную грудку с апельсиновым соусом, стейк из марала с брусничным соусом, блинные мешочки с муссом из куриной печени и многое другое. Алкоголь не содержится в меню совсем — пить гости будут минералку или чай с сахаром.
Всего исполнитель должен организовать два фуршета, по три обеда и ужина, а также обеспечить два «сеанса» буфетного обслуживания. Заявки на участие подаются до 15 марта, итоги подведут 20 марта.
Регион является едва ли не единственным, кто выносит обеспечение проведения фуршетов в отдельную закупку. Однако в будущем ситуация может измениться: уже скоро Россельхознадзору разрешат тратить государственные деньги на вечеринки для иностранных делегаций, пишут «Известия». Обосновывается это работой над приоритетным проектом «Экспорт продукции АПК» — фактически через фуршеты ведомство планирует зайти на новые рынки.
В 2017 году Россельхознадзор планирует потратить на приемы около 17 млн рублей. На эти деньги ведомство вправе обеспечить теплый прием «аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции».
Эксперты считают, что на один вложенный в фуршет рубль чиновники должны приносить пять в экономику страны. И советуют не злоупотреблять застольями, а сместить акцент в неформальных переговорах с иностранцами к посещению выставок и спектаклей.
Кирилл Кабанов из Национального антикоррупционного комитета предостерегает Россельхознадзор от возможных, по его мнению, злоупотреблений при исполнении полномочий по приему делегаций. Подобные приемы можно воспринять и как скрытую форму подкупа, говорит эксперт. Кроме того, надо учитывать национальную специфику. По словам Кирилла Кабанова, также излишне гостеприимны, как русские, только китайцы. И при покорении китайского рынка метод фуршетов вполне может быть оправдан.
С другой стороны, эксперт признает, что в России практически нет госкомпаний, которые занимаются продвижением сельхозпродукции на внешних рынках. Возможно, неформальное общение поможет решению этой задачи. «В советское время подобные траты позволяли фирмам, которые входили во Внешторг, которые как раз продвигали ряд экспортных проектов. Риск злоупотреблений высок. Но тогда была отчетность по результатам. Такая же норма должна быть прописана и сейчас. Давайте, ребят, если вы тратите на фуршеты, то на каждый вложенный рубль вы должны вернуть 5 или 10 рублей. И при этом должна быть предусмотрена ответственность для тех лиц, кто принимает решения о том, сколько и куда тратить деньги», — считает г-н Кабанов.
Отметим, что в конце 2016 года глава Республики Алтай Александр Бердников принял в регионе делегацию из ОАЭ, где он сам гостил ранее. В рамках визита обсуждалась идея создания в регионе совместного с ОАЭ санаторно-курортного туристического кластера.
Глава региона кратко сообщил «Интерфаксу» о параметрах возможного объекта. «Я встречался с министром туризма этой (Объединенные Арабские Эмираты — прим. ИФ) страны, <...> объем инвестиций (планируемых сторонами на реализацию проекта составит — прим. ИФ) — около 2 млрд рублей», — сказал Александр Бердников. Он добавил, что помимо этого руководство региона ведет переговоры с властями Чехии, «чтобы наложить их опыт на наши возможности». Вполне вероятно, что встреча с высокими гостями не обошлась без фуршета и именно он помог найти подход к предполагаемым инвесторам.
14.03.2017 13:39
14.03.2017 13:47
Во-первых, цена покупки оказалась слишком завышенный, помимо стоимости активов, Банных включил туда дополнительно, как он изящно выразился, менеджерские усилия. Ходящие слухи, что лоха развели, наверно, сильно били по самолюбию Прокопьева.
Во-вторых, финансовое содержание холдинга оказалось крайне высоким – десятки миллионов в год. Получалось, что краевая власть за его счет купила лояльность СМИ. Причем расходы Эвалара оказались сопоставимы с расходами краевого бюджета на поддержку государственной медийной системы.
В-третьих, система оказалась неэффективной как пропагандистская машина. То, что для продвижения БАДов она был не нужна, было понятно сразу. Весь потребитель за пределами края и группа провинциальных СМИ тут лишняя. Но холдинг не сильно помог Прокопьеву и в политическом плане. Имея такую медийную империю, он набрал во время выборов меньше голосов, чем Лоор и Бессарабов, которые скромно публиковались лишь в государственных СМИ. Банных это понял давно, все его политические проекты, двигаемые через свою медийку провалились.
Но при этом негатив при продаже оказался очень эффективным, СМИ стали заметны и полезны только тогда, когда развернули войну против краевой команды. Учитывая, что Прокопьева ведет та же команда от Митькина, что работала на Банных, они предложили ему продать краевой власти холдинг СМИ еще раз по той же
14.03.2017 13:52
Для этой комбинации было выбрано и соответственное время. Он не мог это сделать во время предыдущего цикла выборов. Во-первых, сам избирался и надеялся на медийное продвижение. Во-вторых, не менее важное. Во время выборов, все медийные СМИ, находящиеся в олигархической зависимости переводятся в режим социального благоприятствования. Общее требование по всей стране и войной во время выборов можно было лишиться вообще депутатского мандата. Но и дальше тянуть нельзя, в мае начинается новая выборная кампания местная. А дальше и вообще специальные периоды. Поэтому и журналисты кинулись на власть буквально на следующий день после дня голосования.
Однако, кампания по продаже холдинга развернулась не совсем по намеченному плану. Не удалось скрыть установки самого Прокопьева журналистам на конфликт. Все журналисты между собой это естественно активно переговаривали. Кроме того, после нескольких федеральных публикаций про Эвалар, Прокопьев сам не сдержался и обозначил свое участие. Поэтому сейчас прокопьевские пиарщики в буквальном смысле заставляют журналистов бросаться на баррикады. Выходить с оскорблениями в сторону первых лиц, устраивать скандалы на мероприятиях и в публикациях переходить грани достоверности. Да и краевые чиновники не сильно замечают журналистов, сразу сконцентрировавшись на самом Прокопьеве и его бизнесе. В последние дни прокопьевская пропаганда буквально на грани истерики ведет информационный поток. Время уходит, май точка предвыборного переформатирования, но краевые уперлись.
Их тоже можно понять, у них своя логика понимания ситуации. Взять на бюджет невозможно, слишком большой объем.
14.03.2017 13:55
Данная патовая ситуация фактически превратилась в игру нервов и выдержки. Для краевых чиновников неприятен текущий период наездов. Однако и Прокопьев в цейтноте. Впереди не только важнейшая предвыборная кампания, в которой за свои выходки в СМИ он может жестоко пострадать. Сам лояльный режим работы СМИ несет ему огромные издержки. Цена содержания холдинга после марта следующего года резко возрастет. Это связано и с переформатированием все системы, и с особенностями законодательства. Кроме того, фактически прекратит в нынешнем виде функционировать местное телевидение, в связи с цифровой проблематикой. Такого слона как говорится уже не продашь. Поэтому он так обрадовался отзыву критических материалов по Эвалару из официальных СМИ. Думал, краевые сдаются, торг пошел. Надо полагать апрель все покажет. Если наезд со стороны прокопьевских СМИ усилится, значит пытается дожать, если остановятся, значит договорились. Если начнут еще и хвалить краевые власти, то значит нашли какую-то другую управу.
14.03.2017 14:03
Нет не так. Карлин просто взял и предал все свои обещания.
14.03.2017 14:04
14.03.2017 14:06
14.03.2017 14:16
Бедные, бедные подчинённые карлина. Должны нести вместе с ним эту грязь
14.03.2017 14:37
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14.03.2017 14:44
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14.03.2017 16:16
14.03.2017 16:41
Хоть Гавальному,хоть Медведеву, причмокивая на амике,бабки тока бы платили!
14.03.2017 16:51
14.03.2017 17:05
14.03.2017 19:03
- Ерунда. У региональных властей нет ни юридических оснований, ни ресурсов приобрести хоть оптом, хоть в розницу СМГ. Найти другого инвестора в крае невозможно. За пределами края местные СМИ никому неинтересны. Шантажировать власть покупкой прокопьевских медиа - глупость. Во всем этом конфликте главный мотив - борьба за власть в регионе. Банных собирал свою медиаимперию с далеко идущими политическими целями. Под это весь его холдинг и был заточен. Прокопьев купил хорошо смазанное и пристрелянное ружье. Видимо, для красоты. Но сразу было понятно, что рано или поздно оно выстрелит. Вот оно и выстрелило в самый нужный момент. Когда встал вопрос о транзите власти в Алтайском крае. Региональные элиты обозначили свою субъектность и намерения принять более деятельное, нежели прежде, участие в формировании политического будущего края. Мол, есть в крае и люди, и ресурсы, и желания, и возможности. И Прокопьев в этом раскладе - не главный персонаж.
14.03.2017 20:27
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