Путь к сердцу: алтайские власти готовы потратить почти 1 млн рублей на фуршеты для VIP-гостей

Минэкономразвития Республики Алтай готовится подвести итоги аукциона, победитель которого получит право организовывать фуршеты и выездные мероприятия для официальных делегаций, посещающих регион. На эти цели планируется потратить до 900 тысяч рублей, сказано на сайте Госзакупок. Эксперты сходятся в том, что подобные траты оправданы, если помогают привлечь инвесторов и продвигать проекты, пишут «Известия».

Согласно аукционной документации, исполнитель должен организовать фуршет в течение двух часов после получения заявки от заказчика. Помимо выездных мероприятий планируется проводить банкеты в административном здании правительства РА по улице Чаптынова, 24, в музее им. А. В. Анохина по улице Чорос-Гуркина, 46 и в театре им. П. В. Кучияк по проспекту Коммунистическому, 16 в Горно-Алтайске.

От исполнителя требуется владеть навыками приготовления блюд кухонь разных народов мира. Указано и примерное меню. Например, победитель аукциона должен иметь возможность поставить на столы домашнее сало с корнишоном и зеленым луком на ломтике черного хлеба, рыбные (сельдь, рулетики из слабосоленой семги и т. п.), мясные (ростбиф, язык отварной, мясо марала копченое и т. п.) и сырные нарезки, тарелки с фруктами и овощами, разные виды салатов, солянку, уху, шурпу, жареную баранину, тушеное мясо марала с картофелем и овощами, утиную грудку с апельсиновым соусом, стейк из марала с брусничным соусом, блинные мешочки с муссом из куриной печени и многое другое. Алкоголь не содержится в меню совсем — пить гости будут минералку или чай с сахаром.

Всего исполнитель должен организовать два фуршета, по три обеда и ужина, а также обеспечить два «сеанса» буфетного обслуживания. Заявки на участие подаются до 15 марта, итоги подведут 20 марта.

Регион является едва ли не единственным, кто выносит обеспечение проведения фуршетов в отдельную закупку. Однако в будущем ситуация может измениться: уже скоро Россельхознадзору разрешат тратить государственные деньги на вечеринки для иностранных делегаций, пишут «Известия». Обосновывается это работой над приоритетным проектом «Экспорт продукции АПК» — фактически через фуршеты ведомство планирует зайти на новые рынки.

В 2017 году Россельхознадзор планирует потратить на приемы около 17 млн рублей. На эти деньги ведомство вправе обеспечить теплый прием «аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих Российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции».

Эксперты считают, что на один вложенный в фуршет рубль чиновники должны приносить пять в экономику страны. И советуют не злоупотреблять застольями, а сместить акцент в неформальных переговорах с иностранцами к посещению выставок и спектаклей.

Кирилл Кабанов из Национального антикоррупционного комитета предостерегает Россельхознадзор от возможных, по его мнению, злоупотреблений при исполнении полномочий по приему делегаций. Подобные приемы можно воспринять и как скрытую форму подкупа, говорит эксперт. Кроме того, надо учитывать национальную специфику. По словам Кирилла Кабанова, также излишне гостеприимны, как русские, только китайцы. И при покорении китайского рынка метод фуршетов вполне может быть оправдан.

С другой стороны, эксперт признает, что в России практически нет госкомпаний, которые занимаются продвижением сельхозпродукции на внешних рынках. Возможно, неформальное общение поможет решению этой задачи. «В советское время подобные траты позволяли фирмам, которые входили во Внешторг, которые как раз продвигали ряд экспортных проектов. Риск злоупотреблений высок. Но тогда была отчетность по результатам. Такая же норма должна быть прописана и сейчас. Давайте, ребят, если вы тратите на фуршеты, то на каждый вложенный рубль вы должны вернуть 5 или 10 рублей. И при этом должна быть предусмотрена ответственность для тех лиц, кто принимает решения о том, сколько и куда тратить деньги», — считает г-н Кабанов.

Отметим, что в конце 2016 года глава Республики Алтай Александр Бердников принял в регионе делегацию из ОАЭ, где он сам гостил ранее. В рамках визита обсуждалась идея создания в регионе совместного с ОАЭ санаторно-курортного туристического кластера.

Глава региона кратко сообщил «Интерфаксу» о параметрах возможного объекта. «Я встречался с министром туризма этой (Объединенные Арабские Эмираты — прим. ИФ) страны, <...> объем инвестиций (планируемых сторонами на реализацию проекта составит — прим. ИФ) — около 2 млрд рублей», — сказал Александр Бердников. Он добавил, что помимо этого руководство региона ведет переговоры с властями Чехии, «чтобы наложить их опыт на наши возможности». Вполне вероятно, что встреча с высокими гостями не обошлась без фуршета и именно он помог найти подход к предполагаемым инвесторам.