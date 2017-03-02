Трио алтайских вузов «освежит» ректоров перед новым учебным годом

Большую кампанию по выборам ректоров трех ведущих вузов Алтайского края открывает педуниверситет. С 13 по 22 марта принимаются документы от кандидатов, желающих побороться за кресло главы вуза. Выборы ректора АлтГПУ пройдут в июне, после того как кандидатуры согласуют с краевым правительством и Минобрнауки.

Как следует из данных офсайта университета, 10 марта сформирован состав комиссии по выборам ректора. Уже 23 марта на заседании Ученого совета будет утвержден список кандидатов. Далее, до 10 апреля документ согласуют с региональным правительством и Советом ректоров Алтайского края и Республики Алтай. 12 апреля список будет передан в аттестационную комиссию Минобрнауки. После этого министерство должно окончательно утвердить кандидатуры, в том числе после личного собеседования с соискателями.

В июне будет созвана конференция по выборам ректора. До этого кандидаты проведут традиционные встречи с коллективом университета, рассказывая в том числе о программе по дальнейшему развитию вуза. Точная дата конференции пока неизвестна, вероятнее всего, это произойдет во второй половине июня. Так как не позднее 26-го числа в Минобр должны быть направлены документы на избранного ректора. Добавим, возраст нынешнего ректора Ирины Лазаренко (55 лет исполнилось в конце ноябре 2016 года) позволяет занимать кресло еще два срока. В 2012 году, когда она впервые заняла эту должность, победа досталась ей нелегко. С перевесом в 12 голосов г-жа Лазаренко одолела в ту пору первого проректора АлтГПУ Сергея Каракозова: 81 против 69.

В ближайшие недели документ о старте процедуры по выборам ректора ожидают в «политехе». Пока и. о. главы вуза является Андрей Максименко. Он занимает эту должность с конца мая 2016 года, после того как прежний министр образования Дмитрий Ливанов прямо на совещании отправил в отставку Александра Ситникова. Если документ из Минобра поступит в АлтГТУ до конца марта, скорее всего, выборы ректора пройдут не позднее июля.

Наконец, еще одна интрига заключается в том, кто возглавит классический университет с середины августа. В марте 2016 года действующий ректор АлтГУ Сергей Землюков одержал прогнозируемую победу на очередных выборах, продлив свой мандат во главе вуза. Однако полномочия г-на Землюкова истекут не через пять лет, а уже 20 августа 2017 года — в день, когда ему исполнится 65 лет. Согласно действующему законодательству, это отметка является предельным возрастом для пребывания на данном посту. По представлению Ученого совета вуза его учредитель может продлить этот возраст до 70 лет.

По данным истчоников ИА «Банкфакс», существует вероятность, что Ученый совет АлтГУ примет решение обратиться в Минобрнауки с просьбой пролонгировать полномочия г-на Землюкова. Сделать это возможно на год, а сама процедура может повторяться пять лет подряд. В случае отказа со стороны федерального министерства г-н Землюков может спокойно переместиться в кресло президента, пустующего с весны 2016 года после ухода Юрия Кирюшина. В таком случае АлтГУ все-таки получит нового ректора, чьи полномочия истекут осенью 2022 года.