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Главная Лента новостей Дольщикам придется доплатить за купленные квартиры в новоалтайском «Демидов парке»

Дольщикам придется доплатить за купленные квартиры в новоалтайском «Демидов парке»

14.03.2017 16:27

Дом на Прудской, 40 в Новоалтайске (скандально известный «Демидов парк») достроят, но квартиры в итоге обойдутся дольщикам дороже, чем они планировали. Причем людей изначально предупреждали о том, что вкладывать деньги в эту стройку — авантюра. Об этом рассказал руководитель Госинспекции Андрей Степанов, сообщает «Алтапресс».

Андрей Степанов сообщил, что когда в Алтайский край пришла неизвестная компания (строительством занимались ГК «Партнер» и ООО «Аспект» - прим. ред. БФ) и начала строить «Демидов Парк» исключительно на деньги дольщиков, инспекция предупреждала потенциальных граждан-инвесторов. «Это монозастройщик, который будет строить только на ваши деньги, другие финансовые ресурсы не предусмотрены. Но нас не хотели слышать», — приводит издание слова руководителя.

Г-н Степанов пояснил, что покупка долевки — это приобретение товара, которого еще нет, его гражданину пообещали. Могут случиться форс-мажоры. В случае с «Демидов Парком» — это кризис, который остановил продажи долевой недвижимости, из-за чего застройщик потерял единственный источник финансирования работ. «Сейчас администрация Новоалтайска создала рабочую группу, застройщик сотрудничает с ней и с госинспекцией, выполняет рекомендации. В крае есть опыт разрешения таких проблем, в частности, путем создания жилищно-строительных кооперативов. Дом так или иначе будет достроен. Но купить квартиры так дешево, как дольщики планировали, уже не получится», — сказал Андрей Степанов.

Стоит отметить, что представитель ГК «Партнер» Александр Данилов еще в середине 2016 года пытался убедить губернатора Александра Карлина, который всерьез занялся проблемой, в том, что строительство так или иначе будет завершено, а задержка случилась в том числе по вине самих дольщиков, которые неожиданно перестали платить. Однако глава региона жестко ответил г-ну Данилову. «Долевое строительство – это классический фьючерс. Вы не продаете жилье. Вы продаете обязательства по строительству жилья, а это другое дело. Если продается объект, покупатели смотрят на качества и свойства объекта. Вы же продаете кроме всего прочего свою репутацию. Если вы ответственны как компания, это позволяет вам быть востребованными на рынке. Кому вы сейчас претензии предъявляете, дольщикам? Человек последнее собирает – у кого маткапитал, у кого – наследство, кто-то занял у родственников – а потом видит, что стройка идет ни шатко, ни валко, а потом вовсе остановилась. Как же он внесет плату? А вы транслируете так, будто люди виноваты», — сказал губернатор.

Какую доплату придется внести будущим жильцам комплекса, не уточняется. Однако известно, что дом по улице Прудской, 40 в Новоалтайске — самый крупный долгострой Алтайского края. В нем спроектировано 765 квартир. По данным Госинспекции заключено 499 договоров долевого участия, дольщики заплатили 508,16 млн рублей.

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Комментарий

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Комментариев 11
Торпеда

14.03.2017 17:18

Размещаю только с целью, вдруг Прокопьев еще не прочитал данный материал.
Торпеда

14.03.2017 17:20

Понятным стала ситуация с конфликтом Прокопьева с краевой властью. В принципе остался один мотив его поведения – стремление продать Правительству края свои медийные активы. Как известно Прокопьев приобрел СМИ, входящие в Сибирскую медиагруппу у Банных на пике его конфликта с краевыми чиновниками. Последние, кстати, и оказали косвенное содействие этой сделки. Смена собственника для краевых решила главную задачу – вывод медийки из состояния войны с командой Карлина и позволила Банных без финансовых потерь выйти из игры вокруг Колгановской команды. Однако надо признать, что Прокопьев быстро понял, что сделка для него оказалась крайне неудачной.
Во-первых, цена покупки оказалась слишком завышенный, помимо стоимости активов, Банных включил туда дополнительно, как он изящно выразился, менеджерские усилия. Ходящие слухи, что лоха развели, наверно, сильно били по самолюбию Прокопьева.
Во-вторых, финансовое содержание холдинга оказалось крайне высоким – десятки миллионов в год. Получалось, что краевая власть за его счет купила лояльность СМИ. Причем расходы Эвалара оказались сопоставимы с расходами краевого бюджета на поддержку государственной медийной системы.
В-третьих, система оказалась неэффективной как пропагандистская машина. То, что для продвижения БАДов она был не нужна, было понятно сразу. Весь потребитель за пределами края и группа провинциальных СМИ тут лишняя. Но холдинг не сильно помог Прокопьеву и в политическом плане. Имея такую медийную империю, он набрал во время выборов меньше голосов, чем Лоор и Бессарабов, которые скромно публиковались лишь в государственных СМИ. Банных это понял давно, все его политические проекты, двигаемые через свою медийку провалились.
Но при этом негатив при продаже оказался очень эффективным, СМИ стали заметны и полезны только тогда, когда развернули войну против краевой команды. Учитывая, что Прокопьева ведет та же команда от Митькина, что работала на Банных, они предложили ему продать краевой власти холдинг СМИ еще раз по той же
торпеда

14.03.2017 17:23

схеме. Журналисты начинают кампанию критики, власть отвечает. Прокопьев в стороне, но на пике конфликта предлагает филигранный ход, оплаты через субсидирование Эвалара как промышленного предприятия. Краевая власть принимает решение на несколько сот миллионов, край забирает СМИ и ставит их на текущее содержание в рамках краевой целевой программы.
Для этой комбинации было выбрано и соответственное время. Он не мог это сделать во время предыдущего цикла выборов. Во-первых, сам избирался и надеялся на медийное продвижение. Во-вторых, не менее важное. Во время выборов, все медийные СМИ, находящиеся в олигархической зависимости переводятся в режим социального благоприятствования. Общее требование по всей стране и войной во время выборов можно было лишиться вообще депутатского мандата. Но и дальше тянуть нельзя, в мае начинается новая выборная кампания местная. А дальше и вообще специальные периоды. Поэтому и журналисты кинулись на власть буквально на следующий день после дня голосования.
Однако, кампания по продаже холдинга развернулась не совсем по намеченному плану. Не удалось скрыть установки самого Прокопьева журналистам на конфликт. Все журналисты между собой это естественно активно переговаривали. Кроме того, после нескольких федеральных публикаций про Эвалар, Прокопьев сам не сдержался и обозначил свое участие. Поэтому сейчас прокопьевские пиарщики в буквальном смысле заставляют журналистов бросаться на баррикады. Выходить с оскорблениями в сторону первых лиц, устраивать скандалы на мероприятиях и в публикациях переходить грани достоверности. Да и краевые чиновники не сильно замечают журналистов, сразу сконцентрировавшись на самом Прокопьеве и его бизнесе. В последние дни прокопьевская пропаганда буквально на грани истерики ведет информационный поток. Время уходит, май точка предвыборного переформатирования, но краевые уперлись.
Их тоже можно понять, у них своя логика понимания ситуации. Взять на бюджет невозможно, слишком большой объем.
торпеда

14.03.2017 17:28

Найти другого такого же лоха вряд ли получится. Сегодня у всех людей с деньгами есть понимание, концентрация СМИ – это прежде всего проблема самого концентратора. Краевым удобней было бы расформировать холдинг руками Прокопьева, чтобы он на себя взял за определенные отступные негатив выброшенных на улицу журналистов.
Данная патовая ситуация фактически превратилась в игру нервов и выдержки. Для краевых чиновников неприятен текущий период наездов. Однако и Прокопьев в цейтноте. Впереди не только важнейшая предвыборная кампания, в которой за свои выходки в СМИ он может жестоко пострадать. Сам лояльный режим работы СМИ несет ему огромные издержки. Цена содержания холдинга после марта следующего года резко возрастет. Это связано и с переформатированием все системы, и с особенностями законодательства. Кроме того, фактически прекратит в нынешнем виде функционировать местное телевидение, в связи с цифровой проблематикой. Такого слона как говорится уже не продашь. Поэтому он так обрадовался отзыву критических материалов по Эвалару из официальных СМИ. Думал, краевые сдаются, торг пошел. Надо полагать апрель все покажет. Если наезд со стороны прокопьевских СМИ усилится, значит пытается дожать, если остановятся, значит договорились. Если начнут еще и хвалить краевые власти, то значит нашли какую-то другую управу.
Торпеда

14.03.2017 17:33

И естественно, хотелось информации, довели до него все-таки или еще надо напечатать.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

14.03.2017 18:56

Товарищ Торпеда - ТРОЛЛЬ , а кто твой хозяин :? Чем тебе не угодил эваларщик Прокопьев? Или ты за тех, кто сейчас ворует у Алтайской кормушки? , Что за них рвёшь тельняшку. Мне вот за Алтайский край обидно , что такие как ты хотят утопить одного , а сдерживать воров , что бы не утонули.
гость

14.03.2017 19:14

пардон конечно.. но сколь бредерных извините за опечатку, вернее бредовых комментариев в сети то гуляет и о чем только не пишут
Наипалово это , а не ссуччерс

14.03.2017 20:47

нет собственных денег или банк не кредитует для постройки всего целого дома со всеми
коммуникациями - нехрен уши совать в стройку.
торгуй пивком-рыбиком-ёлками-пихтами на новый год.
нашкуляют мелочи на пять свай и комаз раствора и - МЫ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ.........
Orphus

14.03.2017 21:59

Торпеда, ты не в себе. Выйди и зайди нормально.
Натали

14.03.2017 22:15

Торпеда, вы читали материал, под которым оставляли комментарий? Или один факт того, что он опубликован на сайте СМГ, разгоняет адреналин, повышает давление, и мысли льются как песня? Или есть заказная тема, а разместить ее негде, вот и выливаете везде, где есть пространство, вообще не руководствуясь здравым смыслом. Надеюсь, получите за этот спам заслуженную медаль и перестанете засорять сайт своим словоблудием.
Торпеде

15.03.2017 01:42

видимо, не договорились http://www.politsib.ru/news/94073