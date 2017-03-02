Дольщикам придется доплатить за купленные квартиры в новоалтайском «Демидов парке»

Дом на Прудской, 40 в Новоалтайске (скандально известный «Демидов парк») достроят, но квартиры в итоге обойдутся дольщикам дороже, чем они планировали. Причем людей изначально предупреждали о том, что вкладывать деньги в эту стройку — авантюра. Об этом рассказал руководитель Госинспекции Андрей Степанов, сообщает «Алтапресс».

Андрей Степанов сообщил, что когда в Алтайский край пришла неизвестная компания (строительством занимались ГК «Партнер» и ООО «Аспект» - прим. ред. БФ) и начала строить «Демидов Парк» исключительно на деньги дольщиков, инспекция предупреждала потенциальных граждан-инвесторов. «Это монозастройщик, который будет строить только на ваши деньги, другие финансовые ресурсы не предусмотрены. Но нас не хотели слышать», — приводит издание слова руководителя.

Г-н Степанов пояснил, что покупка долевки — это приобретение товара, которого еще нет, его гражданину пообещали. Могут случиться форс-мажоры. В случае с «Демидов Парком» — это кризис, который остановил продажи долевой недвижимости, из-за чего застройщик потерял единственный источник финансирования работ. «Сейчас администрация Новоалтайска создала рабочую группу, застройщик сотрудничает с ней и с госинспекцией, выполняет рекомендации. В крае есть опыт разрешения таких проблем, в частности, путем создания жилищно-строительных кооперативов. Дом так или иначе будет достроен. Но купить квартиры так дешево, как дольщики планировали, уже не получится», — сказал Андрей Степанов.

Стоит отметить, что представитель ГК «Партнер» Александр Данилов еще в середине 2016 года пытался убедить губернатора Александра Карлина, который всерьез занялся проблемой, в том, что строительство так или иначе будет завершено, а задержка случилась в том числе по вине самих дольщиков, которые неожиданно перестали платить. Однако глава региона жестко ответил г-ну Данилову. «Долевое строительство – это классический фьючерс. Вы не продаете жилье. Вы продаете обязательства по строительству жилья, а это другое дело. Если продается объект, покупатели смотрят на качества и свойства объекта. Вы же продаете кроме всего прочего свою репутацию. Если вы ответственны как компания, это позволяет вам быть востребованными на рынке. Кому вы сейчас претензии предъявляете, дольщикам? Человек последнее собирает – у кого маткапитал, у кого – наследство, кто-то занял у родственников – а потом видит, что стройка идет ни шатко, ни валко, а потом вовсе остановилась. Как же он внесет плату? А вы транслируете так, будто люди виноваты», — сказал губернатор.

Какую доплату придется внести будущим жильцам комплекса, не уточняется. Однако известно, что дом по улице Прудской, 40 в Новоалтайске — самый крупный долгострой Алтайского края. В нем спроектировано 765 квартир. По данным Госинспекции заключено 499 договоров долевого участия, дольщики заплатили 508,16 млн рублей.