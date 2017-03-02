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Главная Лента новостей Спасатели обнаружили тело курильщика, устроившего пожар в барнаульском общежитии

Спасатели обнаружили тело курильщика, устроившего пожар в барнаульском общежитии

14.03.2017 16:52

В Барнауле проводится доследственная проверка по факту пожара в городском общежитии по адресу 9-й Заводской проезд, 48. Несмотря на первоначальные данные об отсутствии жертв, оказалось, что пожар все же унес жизнь одного человека, сказано на сайте регионального следкома.

По данным следствия, вечером 13 марта в общежитии шинного завода произошел пожар. При его тушении обнаружили тело мужчины, проживавшего в одной из комнат. По предварительной версии, именно он был тем самым курильщиком, от сигареты которого разгорелось пламя. Теперь следственным органам предстоит провести доследственную проверку. Уже устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначены и проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

Напомним, жильцы пострадавшего дома накануне утверждали, что третий этаж здания сгорел полностью. Барнаульцы поясняли, что пострадавший ярус был мансардным. «Он сделан из гипсокартона и находящихся на маленьком расстоянии пластиковых окон. Поэтому и сгорело все. С пластика на пластик», - писали они. Горожане заявляли, что многие семьи с маленькими детьми остались без необходимых вещей, и теперь просят о помощи. Части жителей пришлось покинуть квартиры и отправиться к родственникам. Другие ночевали в свободных пустых комнатах на голом полу. Кроме того, по утверждению соседей, многие успели отравиться ядовитым дымом от горевшего пластика.

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Комментарий

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Комментариев 2
Трезвый взгляд

14.03.2017 18:37

Можно только догадываться, с какими почестями будут хоронить этого никотинозависимого гражданина.
ШИННЫЙ ЗАВОД - ЭТО ПРИСТАНИЩЕ АЛКОГОЛИКОВ И БОМЖЕЙ, ВЕДЬ !?? НИ ОДИН??

14.03.2017 22:51

нормальный ТРЕЗВЫЙ с такими вредными условиями труда никогда даже будучи безработным в этот НОРВЕЖСКИЙ АД работать не пойдёт!?? А АЛКАШЕЙ И БОМЖЕЙ можно эксплуатировать по полной.