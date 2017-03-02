Госэкспертиза приблизила «возвращение» барнаульской «Галактики»

Застройщик ТРЦ «Галактика» получил положительное заключение госэкспертизы на проект капремонта. Теперь, после того, как отдельные недоделки будут ликвидированы, а затем проведено еще одно обследование, торговый центр сможет вновь открыться для посетителей.

Как сообщает региональная Госинспекция, КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» выдало положительное заключение на проект капитального ремонта ТРЦ «Галактика» застройщику, ООО «БАМЗ». Как известно, компания осуществляла строительство торгово-выставочного комплекса по проспекту Строителей, 117. Экспертное заключение касается проектной документации (конструктивные решения) капитального ремонта отдельных элементов конструкций кровли. Речь идет об их восстановлении и улучшении. Проектной документацией предусмотрены мероприятия по усилению элементов конструкций покрытия, несущая способность которых оказалась не обеспеченной, несмотря на наличие положительного заключения негосударственной экспертизы, на основании которой и было построено здание. ТРЦ было открыто в середине ноября 2016 года.

Учитывая данную информацию, можно предположить, что до повторного открытия ТРЦ пройдет еще как минимум несколько недель. Это прямо противоречит данным отдельных СМИ, которые со ссылкой на неподтвержденные источники утверждали, что «Галактика» заработает вновь уже 21 марта. Якобы такая дата была названа арендаторам ТРЦ, ожидающим момента возобновления торговли.

Напомним, 26 декабря 2016 года посетители ТРЦ «Галактика» на проспекте Строителей в Барнауле сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. Между тем комиссия провела проверку в «Галактике» и выявила нарушения, допущенные при проектировании. Эксплуатацию самого здания на время прекратили, а вывески якорного арендатора сняли со всех стен и злополучной крыши. Позднее виновные в обрушении были привлечены к административной ответственности. Госинспекция назначила застройщику объекта и генподрядчику ООО «Строительная компания «Платформа Сибирь» наказание в размере 100 тысяч рублей каждому.

Интересно, что в сообщении относительно «Галактики» Госинпекция упомянула и Leroy Merlin, который также был вынужден проходить повторную экспертизу. Ранее компания объявила, что запуск второго гипермаркета в Барнауле запланирован 22 марта. На тот момент оставалось неясным, получил ли застройщик положительное заключение госэкспертизы. По данным ИА «Банкфакс», камнем преткновения могли стать очистные сооружения ТЦ.

Однако ведомство Андрея Степанова рассеяло сомнения, указав, что ООО «Высота» (застройщик Leroy Merlin на Правобережном тракте, 25) также получил положительное заключение госэкспертизы. Застройщику потребовалось внести изменения в проектную документацию, имевшую положительное заключение негосударственной экспертизы. В связи с этим на объекте выполнены необходимые работы, в том числе по конструктивной части, о чем застройщик уведомил инспекцию. Проверка построенного ТЦ была проведена 13 марта.