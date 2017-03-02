Сити-менеджер Барнаула «обнаружил» деньги на туркластер

Пешеходная зона Барнаульской набережной

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что муниципалитет нашел деньги на продолжение работ над масштабным городским туркластером. Финансирование будет осуществляться за счет партийного проекта «Единой России» «Формирование комфортной городской среды», следует из информации с офсайта муниципалитета. Часть денег пойдет на новую набережную с Нагорным парком.

Как известно, в текущем году в Барнауле приступят к обустройству набережной и Нагорного парка, однако на финансирование федерального центра пока рассчитывать не приходится. В этой связи будут аккумулированы средства из городского бюджета (которых, по признанию сити-менеджера, явно недостаточно), а также деньги, которые Барнаул получит по программе формирования современной городской среды. Сам Сергей Дугин утверждает, что якобы большая часть горожан не против передать деньги, предназначенные для улиц и парков в пользу «стратегических объектов» туркластера. За это же выступила и Общественная палата Барнаула.

Амфитеатр

В общей сложности на долю Алтайского края для создания комфортной городской среды приходится 567 млн рублей (из них 516 млн будет выделено из федерального бюджета, остальное — средства региона). Деньги планируется распределить между 10 городами и рабочим поселком Степное Озеро Благовещенского района. Наибольшие суммы получат Барнаул – 236 млн рублей, Бийск — 133 млн рублей и Рубцовск — 87 млн рублей. Предполагается, что средства пойдут на работы по обновлению площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и дворовых территорий. При этом на благоустройство дворов многоквартирных домов (согласно условиям программы) уйдет примерно две трети средств, а на территории общественного назначения — около трети. Менять эту пропорцию муниципалитет не вправе. Кстати, жители смогут принять непосредственное участие в формировании конкретного списка объектов, которые должны быть «облагорожены» в первую очередь.

Теневой навес

Как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-службе горадминистрации, из 236 млн рублей, которые получит Барнаул на улучшение жизни в муниципалитете, только треть будет истрачена на благоустройство общественных территорий (сюда относятся в частности новая набережная и Нагорный парк). Таким образом порядка 78,7 млн рублей администрация города сможет вполне легально потратить на объекты туркластера. Впрочем, останется ли что-то от этой суммы на требующие заботы парки и скверы, аллеи, бульвары и площади, пешеходные зоны, пока не слишком понятно, учитывая масштаб работ на ключевых объектах туристического кластера. При этом на благоустройство дворов многоквартирных домов в краевом центре уйдет примерно две трети средств, или 157,4 млн рублей.

Санитарная кабина и мусоросборные контейнеры

Тем временем, по заверениям городских властей, после всех планируемых работ одновременно на территории Нагорного парка и набережной смогут отдыхать около 1400 человек. Территория Нагорного парка будет поделена на зоны. Самой большой станет зона «тихого отдыха» в районе храма Иоанна Предтечи. Вторая зона – пространство для активного отдыха. Здесь можно будет прокатиться на колесе обозрения, заняться экстремальными видами спорта, проехаться на велосипеде по кольцевой дорожке или отвести детей на площадку. Кроме того, в Нагорном парке планируют обустроить смотровые площадки с установкой биноклей, беседку для молодоженов, две парковки по 80 мест. В более отдаленной перспективе – подвесную канатную дорогу, которая свяжет парк Центрального района и нагорную часть.

Рендер к программе комфортной городской среды

Двухуровневую 400-метровую набережную украсят легкие ажурные теневые навесы, амфитеатр, где можно проводить творческие вечера. Здесь также предусмотрена зона для скейтбордистов и велосипедистов. Склоны украсят цветочными композициями. Центральной фигурой комплекса станет вторая лестница, по дизайну напоминающая «путь к ВДНХ» архитектора Виктора Казаринова. В 2017 году также заменят ограждение в парке Центрального района. В Барнаул уже прибыли образцы кованых элементов. Кроме того, планируется благоустройство улиц Льва Толстого и Мало-Тобольской, которая должна стать барнаульским Арбатом.

К слову, на прошлой неделе администрация города подвела итоги конкурса на соискание грантов по «разработке продуктов для притяжения туристов». В 2017 году будет реализовано шесть проектов на 1 млн рублей. Все они так или иначе приспособлены под нужды туркластера.