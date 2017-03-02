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Главная Лента новостей Сити-менеджер Барнаула «обнаружил» деньги на туркластер

Сити-менеджер Барнаула «обнаружил» деньги на туркластер

15.03.2017 09:07

Пешеходная зона Барнаульской набережной
Пешеходная зона Барнаульской набережной

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что муниципалитет нашел деньги на продолжение работ над масштабным городским туркластером. Финансирование будет осуществляться за счет партийного проекта «Единой России» «Формирование комфортной городской среды», следует из информации с офсайта муниципалитета. Часть денег пойдет на новую набережную с Нагорным парком.

Как известно, в текущем году в Барнауле приступят к обустройству набережной и Нагорного парка, однако на финансирование федерального центра пока рассчитывать не приходится. В этой связи будут аккумулированы средства из городского бюджета (которых, по признанию сити-менеджера, явно недостаточно), а также деньги, которые Барнаул получит по программе формирования современной городской среды. Сам Сергей Дугин утверждает, что якобы большая часть горожан не против передать деньги, предназначенные для улиц и парков в пользу «стратегических объектов» туркластера. За это же выступила и Общественная палата Барнаула.

Амфитеатр
Амфитеатр

В общей сложности на долю Алтайского края для создания комфортной городской среды приходится 567 млн рублей (из них 516 млн будет выделено из федерального бюджета, остальное — средства региона). Деньги планируется распределить между 10 городами и рабочим поселком Степное Озеро Благовещенского района. Наибольшие суммы получат Барнаул – 236 млн рублей, Бийск — 133 млн рублей и Рубцовск — 87 млн рублей. Предполагается, что средства пойдут на работы по обновлению площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и дворовых территорий. При этом на благоустройство дворов многоквартирных домов (согласно условиям программы) уйдет примерно две трети средств, а на территории общественного назначения — около трети. Менять эту пропорцию муниципалитет не вправе. Кстати, жители смогут принять непосредственное участие в формировании конкретного списка объектов, которые должны быть «облагорожены» в первую очередь.

Теневой навес
Теневой навес

Как пояснили ИА «Банкфакс» в пресс-службе горадминистрации, из 236 млн рублей, которые получит Барнаул на улучшение жизни в муниципалитете, только треть будет истрачена на благоустройство общественных территорий (сюда относятся в частности новая набережная и Нагорный парк). Таким образом порядка 78,7 млн рублей администрация города сможет вполне легально потратить на объекты туркластера. Впрочем, останется ли что-то от этой суммы на требующие заботы парки и скверы, аллеи, бульвары и площади, пешеходные зоны, пока не слишком понятно, учитывая масштаб работ на ключевых объектах туристического кластера. При этом на благоустройство дворов многоквартирных домов в краевом центре уйдет примерно две трети средств, или 157,4 млн рублей.

Санитарная кабина и мусоросборные контейнеры
Санитарная кабина и мусоросборные контейнеры

Тем временем, по заверениям городских властей, после всех планируемых работ одновременно на территории Нагорного парка и набережной смогут отдыхать около 1400 человек. Территория Нагорного парка будет поделена на зоны. Самой большой станет зона «тихого отдыха» в районе храма Иоанна Предтечи. Вторая зона – пространство для активного отдыха. Здесь можно будет прокатиться на колесе обозрения, заняться экстремальными видами спорта, проехаться на велосипеде по кольцевой дорожке или отвести детей на площадку. Кроме того, в Нагорном парке планируют обустроить смотровые площадки с установкой биноклей, беседку для молодоженов, две парковки по 80 мест. В более отдаленной перспективе – подвесную канатную дорогу, которая свяжет парк Центрального района и нагорную часть.

Рендер к программе комфортной городской среды
Рендер к программе комфортной городской среды

Двухуровневую 400-метровую набережную украсят легкие ажурные теневые навесы, амфитеатр, где можно проводить творческие вечера. Здесь также предусмотрена зона для скейтбордистов и велосипедистов. Склоны украсят цветочными композициями. Центральной фигурой комплекса станет вторая лестница, по дизайну напоминающая «путь к ВДНХ» архитектора Виктора Казаринова. В 2017 году также заменят ограждение в парке Центрального района. В Барнаул уже прибыли образцы кованых элементов. Кроме того, планируется благоустройство улиц Льва Толстого и Мало-Тобольской, которая должна стать барнаульским Арбатом.

К слову, на прошлой неделе администрация города подвела итоги конкурса на соискание грантов по «разработке продуктов для притяжения туристов». В 2017 году будет реализовано шесть проектов на 1 млн рублей. Все они так или иначе приспособлены под нужды туркластера.

Фото: сайты администрации Барнаула, правительства Алтайского края, видео: YouTube ИА «Банкфакс»

Справка:

В Алтайском крае реготделение «Народного фронта» будет отслеживать предложения жителей по включению объектов в программу для создания комфортной городской среды. Так, собственники многоквартирных домов могут принять решение о необходимости благоустройства своей дворовой территории. На общем собрании жители должны определиться, что именно необходимо сделать. В перечне минимальных работ по благоустройству фигурируют: ремонт дворовых подъездов с асфальтированием, устройством или ремонтом тротуаров, освещение территории, установка скамеек и урн. Дополнительные виды работ (обустройство детских, спортивных площадок, зон отдыха, парковок, озеленение, оборудование контейнерных площадок и др.) будут выполняться при софинансировании собственников в размере от 1 % их сметной стоимости. Заявки пройдут отбор на общественной комиссии в соответствии с принятыми критериями, среди которых важную роль играют срок подачи и объем софинансирования. При подготовке проекта благоустройства обязательным должно быть создание условий для маломобильных граждан.

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Комментарий

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Комментариев 21
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

15.03.2017 10:01

Звезда в шоке. ЕБЖ.
..Финансирование будет осуществляться за счет партийного проекта «Единой России» «Формирование комфортной городской среды», ....
по непроверенной информации /ОБЭП МО МВД России "Славгородский" сейчас проводит проверку, как и куда из партийного проекта «Единой России» «Формирование комфортной городской среды» МО город Славгород исчезли средства за 2015-2017гг.
Тем более, что http://www.kp.ru/online/news/2682934/ 14 03 2017г
Путин призвал не допускать «разбазаривания и прямого расхищения» бюджетных средств Генеральной прокуратуре РФ и её структурам до муниципалитетов.
Глава государства отметил, что это ведомства - «око государства». Наше ОКО государе в самый ответственный момент президентской гонки не контролирует расход бюджетных средств, допускает «их разбазаривания и прямого расхищения» из казны Славгорода свалил в отпуск.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ.


вий

15.03.2017 10:08

Интересно у кого спрашивали согласие? Город весь в ямах и грязи, а мы строим тур кластер на потеху всей стране.
Вию

15.03.2017 10:11

Так что теперь прикажете? Вообще не жить, только подлатывать, чтобы существовать? Когда же что-то начнем строить и облагораживать? Давно пора эту часть города было привести в культурное состояние. Ведь даже при богатом СССР ничего особенного тут не сделали! Так делают и радуйтесь, а не хнычте! Если не будут делать, точно деньги не к нашей зарплате прикрепятся.
где деньги взять ?

15.03.2017 10:27

Дулина этого вскладчину благотворительно отправить в Монтэ-Карло.
Он там в блэк-джэк джэк-пот сорвёт и на набережную хватит.
сомнение моё -
захочет ли он передать выигрыш в бюджет города или смоется с чумуданом в Вальпараисо?
Живу в Барнауле 37 лет

15.03.2017 10:51

Пожалуй челу любому не угодить... не делается ничего - мы очень недовольны..... Перспектива благоустройства и отдыха в городе то-же не по нам... ВРЕМЯ РАССУДИТ....
гм..

15.03.2017 12:05

а партийный проект ЕР из каких денег образовался, неужто из партвзносов или все-таки из бюджета, а значит из наших карманов? эх, вы, конспираторы хреновы...
Юрий Павлов

15.03.2017 12:24

Все правильно: хлеба и зрелищ. Больше уже не хотим , да и не умеем.
Респект!

15.03.2017 12:26

гм.. писал(а):
а значит из наших карманов? эх, вы, конспираторы хреновы...
Гонец из Пензы

15.03.2017 12:44

А из бюджета Единой России,слабо?
Точнее

15.03.2017 12:56

То что в этой программе - две третьих денег пойдет на дворы, треть на набережную. Почитайте документы, федеральные сайты.
хм

15.03.2017 13:16

Если часть денег предназначена на места общественные, то они и пойдут на места общественных прогулок. То что предназначено на дворы - две третьих денег программы - и пойдет на дворы. А тут либо мэр как-то выразился не вполне ясно, либо журналисты чего-то не так поняли
Внесу ясность.

15.03.2017 13:40

Опять журналисты всё преподали на свой лад.Целевые деньги,если они предназначены на благоустройство,ну никак не могут быть израсходованы на строительство набережной.В противном случае данный факт станет предметом расследования следственных органов.Уверен,господину Дугину не захочется быть следующим,вслед за Савинцевым.Просто кому то выгодно накалять обстановку и выдавать всякую пургу и вымысел за свершившийся факт.
дед

15.03.2017 13:40

На начальном этапе все средства между собой губер локтев шониа распилят , а потом изыскивают , так же и с ДАРом и все с кармана народного . Будет набережная и это хоть хорошо , хоть может такого беспредела , другим словом и не скажешь , не будет , уже несколько лет барыга , коммерсант , у которого несколько пароходов рекламу с утра до вечера , практически безостановки на набережной крутил по радио , аж орет шипит и это целыми днями , какой кошмар , как будто в шанхае , и ему закон не писан . Люди едут со всего края , с деревень , а так же туристы в краевом центре по набережной погулять , посмотреть как че столица края живет , молодежь парни с девушками , а тут такое , многие матерились и побыстрому уходили .
Егеру

15.03.2017 16:00

Расскажи лучше как тебе очко порвали пока ты правду искал в тюрьме))) интереснее будет или за что тебя из Советской Армии выпнули))) жаль что зятек слабоват оказался, а то бы весь Славгород баяны месяц рвал от радости
КВН г Славгорода

15.03.2017 16:41

Мы за Узника стеной ! А что дружок с подружкой ваша очередь скоро подоспеет не радуйтесь и сидеть будете скорее в одной хазе - так как по нарошку разведённые и понарошку замужвышедшие. А на зоне вам випишут документ настоящий. ХИ-ХИ-ХА и будете молодоженами.
Барнаулец

15.03.2017 17:06

(Сам Сергей Дугин утверждает, что якобы большая часть горожан не против передать деньги, предназначенные для улиц и парков в пользу «стратегических объектов» туркластера. ) Это какая часть горожан ? Которые в администрации заседают.
Завсегдатай

15.03.2017 18:16

Вместо благоустройства города пустить деньги только на один объект? Да он в своём уме? Кто кстати знает где этот Дугин живёт?
Завсегдатаю

15.03.2017 19:02

Наверно где хорошие дороги.
Обошли

15.03.2017 20:52

"Сам Сергей Дугин утверждает, что якобы большая часть горожан не против передать деньги, предназначенные для улиц и парков в пользу «стратегических объектов» туркластера" Бл..ин, а я то в меньшей части оказался...Меня попросту никто и не спросил...А зачем? Ведь ДУПЛИН опросил большую часть... более 300 тысяч жителей и они ему сказали : " Давай,возьми,пожалуйста, деньги из бюджета, на туркластер. А всем скажи, что это за счет партийного проекта любимой Едросни."А что такое -"партийный проект? " Это денюжки из кассы Едросни?Воровали,воровали, а теперь-делиться? Не верю! Из нашего кармана.Как они достали К..ИН,Д...Ин. и иже с ними.ДОКОЛЕ-Е-Е НАС БУДУТ ИМЕТЬ ЗА БЫДЛО? Наро-о-од!
Непонятка

15.03.2017 21:17

где деньги взять ? писал(а):
передать выигрыш в бюджет города или смоется с чумуданом в Вальпараисо?


Vamos a restaurante Carabas-Barabas al centro
Барнаулец

15.03.2017 23:06

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.