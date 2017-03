Смена владельцев алтайской копании «Золото Курьи» не спасла рабочих от безденежья

В Алтайском крае работники ООО «Золото Курьи» вновь вынуждены были бороться за собственную зарплату. Им удалось получить прошлогоднее вознаграждение за труд только после очередного вмешательства прокуратуры, сказано на сайте регионального ведомства.

Установлено, что 367 работников общества не получили заработную плату за декабрь 2016 года. Общая сумма задолженности составила 7,5 млн рублей. Прокурор внес руководителю предприятия представление устранить нарушения закона, потребовав выплатить деньги. Представление рассмотрели и удовлетворили. В связи с выявленными нарушениями прокурор Курьинского района возбудил в отношении ООО «Золото Курьи» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Юридическое лицо в очередной раз привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников предприятия восстановили. Им полностью выплатили положенные деньги, а также компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты в размере 224 тысячи рублей.

Напомним, такая же ситуация сложилась полгода назад, когда задолженность перед работниками выросла до 9 млн рублей, после вмешательства надзорных ведомств ее все же погасили. Стоить отметить, что в марте текущего года золоторудная компания (ЗРК) «Омчак» из Москвы получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку ООО «Золото Курьи», которое принадлежало трем кипрским фирмам: Fagaros Holdings Ltd (доля в уставном капитале 60 %), Grumfeld Trading Ltd (30 %) и Nietaha Trading Ltd (10 %). «Омчак» собиралось приобрести 100 % уставного капитала «Золота Курьи», который зафиксирован в размере 10 тысяч рублей. Однако сумма сделки предполагалась на несколько порядков выше, некоторые эксперты оценили ее тогда в 1 млрд рублей.

Добавим, что 1 ноября 2014 года новое руководство «Золота Курьи» объявило об остановке рудника Новофирсовского месторождения из-за нерентабельности добычи. Были приостановлены также геологоразведочные работы на Краснознаменской и Вострухинской площадях, запасы которых до сих пор не подтверждены. При этом, по данным базы Кartoteka.ru, в 2014 году компания показала выручку в 874,8 млн рублей, чистую прибыль — 57,7 млн рублей. Руководство предприятия в марте не стало комментировать причины продажи «Золота Курьи», лишь заметив изданию «Коммерсантъ», что «предприятие жизнеспособное, иначе кто бы им заинтересовался».

Между тем в августе 2016 года вице-губернатор Алтайского края Виктор Мещеряков заявлял, что новый игрок золотодобывающего рынка в Алтайском крае - ОАО «Сусуманзолото», владеющее через ЗАО «Золоторудная компания «Омчак» алтайским ООО «Золото Курьи», - возобновил работу на Новофирсовском месторождении. По заверениям чиновника, его запасы в настоящее время позволяют добыть более 2 тонн золота в год. В то же время финансовой отчетности компании за прошлый год в совободном доступе обнаружить не удалось.