Житель Кузбасса «откупился» за убийство беременной лосихи на Алтае

В Новокузнецком районном суде огласили приговор 34-летнему жителю Калтана, который обвинялся в браконьерстве на территории Алтайского края. Мужчина заплатит за совершенное преступление крупный штраф, информирует ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители уточняют, что в начале февраля 2017 года в полицию поступил сигнал о незаконном отстреле беременной самки лося вблизи Сары-Чумыша. Тушу убитого животного браконьер не успел разделать и бросил прямо на месте преступления, где ее обнаружили сотрудники полиции. Здесь же эксперты нашли гильзы и охотничий нож. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Полицейские изъяли у него охотничий карабин «Сайга».

На допросе браконьер рассказал, что вместе с другом возвращался с охоты из Алтайского края. По пути на ночь они остановились переночевать недалеко от поселка Сары-Чумыш. Утром, пока попутчик спал, злоумышленник увидел гулявшего рядом с машиной лося, достал ружье, вышел на улицу и, несмотря на отсутствие разрешения на охоту на данный вид животных, произвел несколько выстрелов, один из которых для беременной самки лося оказался смертельным. После этого житель Кузбасса хотел разделать животное, однако, испугавшись проезжавших мимо автомобилей, спешно покинул место преступления.

Обвиняемый в незаконной охоте полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб в сумме 200 тысяч рублей. По решению суда браконьера признали виновным, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.