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Главная Лента новостей Житель Кузбасса «откупился» за убийство беременной лосихи на Алтае

Житель Кузбасса «откупился» за убийство беременной лосихи на Алтае

15.03.2017 10:55

В Новокузнецком районном суде огласили приговор 34-летнему жителю Калтана, который обвинялся в браконьерстве на территории Алтайского края. Мужчина заплатит за совершенное преступление крупный штраф, информирует ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители уточняют, что в начале февраля 2017 года в полицию поступил сигнал о незаконном отстреле беременной самки лося вблизи Сары-Чумыша. Тушу убитого животного браконьер не успел разделать и бросил прямо на месте преступления, где ее обнаружили сотрудники полиции. Здесь же эксперты нашли гильзы и охотничий нож. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Полицейские изъяли у него охотничий карабин «Сайга».

На допросе браконьер рассказал, что вместе с другом возвращался с охоты из Алтайского края. По пути на ночь они остановились переночевать недалеко от поселка Сары-Чумыш. Утром, пока попутчик спал, злоумышленник увидел гулявшего рядом с машиной лося, достал ружье, вышел на улицу и, несмотря на отсутствие разрешения на охоту на данный вид животных, произвел несколько выстрелов, один из которых для беременной самки лося оказался смертельным. После этого житель Кузбасса хотел разделать животное, однако, испугавшись проезжавших мимо автомобилей, спешно покинул место преступления.

Обвиняемый в незаконной охоте полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб в сумме 200 тысяч рублей. По решению суда браконьера признали виновным, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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Комментарий

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Комментариев 4
СЛАВГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

15.03.2017 14:40

А за сколько откупился Ванька Диркс депутат АКЗС за убийство четырёх беременных лосих ? БФ пропишите , возьмите данные уголовного дела в Бурлинском районе за 2015год. И кто попал под раздачу , на кого повесили уголовку ? И как виртуозно прошла амнистия и наши " гуманные" всё заляпали , полагают в Славгороде , не без активного участия Лоора и Карлина , Ворюга Ванька их же выкормыш ?
Читатель

15.03.2017 16:15

Господи, неужели эти депутаты, предприниматели-охотники такие голодные, доедают последний кусочек мяса, что стреляют в беременных лосих. Когда же уж вы напьеиесь крови бедных животных. Твари вы все. Чтоб руки у вас отсохли. Подавитесь этим мясом.
Завсегдатай

15.03.2017 18:09

Когда уже за убийство людей будут штрафы?
Барнаулец

15.03.2017 23:12

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.