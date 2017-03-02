Застройщик новоалтайского «Демидов парка» поспорил с Госинспекцией о доплатах дольщиков

Озвученная начальником Госинспекции Алтайского края Андреем Степановым информация о том, что дольщикам жилого комплекса «Демидов парк» в Новоалтайске придется заплатить застройщику дополнительные суммы, чтобы обеспечить окончание стройки, является неверной, утверждает директор ООО «Аспект» (инициатор проекта) Владимир Шрамко.

Согласно комментарию спикера, застройщик не согласен с предположением г-на Степанова на счет увеличения цены. «В договоре долевого участия, который регулирует ФЗ № 214, четко прописано, что сумма изменяться не будет ни при каких обстоятельствах. Поэтому ничего доплачивать дольщикам не придется», — пояснил г-н Шрамко.

Также он сказал, что строительство жилого комплекса ведется и сейчас, за его ходом следит сама же Госинспекция. «Сейчас мы делаем фасады здания, за последние три дня вставили 26 окон. Также ведутся работы внутри дома — газобетонными блоками рабочие выкладывают межквартирные перегородки», — добавил он.

Напомним, ранее Андрей Степанов заявил в комментарии «Алтапрессу», что покупка долевки — это приобретение товара, которого еще нет, его гражданину пообещали. Могут случиться форс-мажоры. В случае с «Демидов парком» — это кризис, который остановил продажи долевой недвижимости, из-за чего застройщик потерял единственный источник финансирования работ. «Сейчас администрация Новоалтайска создала рабочую группу, застройщик сотрудничает с ней и с госинспекцией, выполняет рекомендации. В крае есть опыт разрешения таких проблем, в частности, путем создания жилищно-строительных кооперативов. Дом так или иначе будет достроен. Но купить квартиры так дешево, как дольщики планировали, уже не получится», — приводило издание слова Андрея Степанова.

В середине 2016 года губернатор Александр Карлин поручил разработать «дорожную карту» решения ситуации. Уже тогда руководство фирмы заявило, что не бросает объект и для решения проблемы разработает план поэтапной сдачи дома блок-секциями. В то же время занимавший тогда пост начальника управления строительства и территориального планирования алтайского Главстроя Андрей Геттих заявил, что договоры долевого участия в строительстве застрахованы, поэтому о рисках появления новых обманутых дольщиков в Алтайском крае говорить нельзя.