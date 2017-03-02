«Достройщика» Художественного музея на площади Октября в Барнауле покажут в апреле

Краевые власти наконец объявили долгожданный тендер для тех, кто не против взяться за достройку Государственного художественного музея Алтайского края, который оказался «заморожен» из-за расторжения контракта с переживающей кризис компанией «СтройГАЗ». Имя продолжателя дела «СтройГАЗа» при лучшем раскладе станет известно в конце апреля, следует из информации на сайте Госзакупок. Можно предположить, что краевые власти рассчитывают на участие в закупке конкретного застройщика.

Желающие поучаствовать в возведении самого знаменитого на текущий момент бюджетного долгостроя Алтайского края могут подавать заявки с утра 15 марта. Принимать их будут до 5 апреля, а рассмотрят лишь 25 апреля. Максимальная стоимость контракта определена в 122,5 млн рублей (средства краевого бюджета).

Победитель обязан будет претворять в жизнь уже существующий проект, где прописаны технологии и методы работ. Среди конкретных обязанностей перечислены общестроительные работы на правое крыло здания (окна, кровля, наружная отделка и т. п.), установка окон на левое крыло, монтаж систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, разборка и восстановление асфальтового покрытия при прокладке наружных сетей, ограждение территории, монтаж покрытий площадок и отмосток. Работы должны быть выполнены в течение восьми месяцев с даты подписания контракта — то есть, фактически до начала 2018 года.

Пока потенциальные претенденты на участие в конкурсе не известны, однако очевидно, что краевые власти, заинтересованные в скорейшем урегулировании ситуации, обсуждали вопрос с застройщиками. Учитывая, что размер обеспечения заявки превышает 6,1 млн рублей, а обеспечения исполнения контракта — 36,7 млн рублей, стройку должна продолжить достаточно крупная компания, имеющая опыт возведения подобных объектов. Впрочем, по условиям ей придется делегировать часть работ субъектам малого бизнеса.

Конкурс не является открытым — к потенциальным участникам предъявлены несколько ограничивающих требований. Например, застройщик должен иметь свидетельства о допуске к выполнению работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) с конкретными пунктами. Помимо этого оборудование и другие материальные ресурсы для исполнения контракта должны находиться в собственности у подрядчика. Еще одно важное требование — наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации.

Из перечисленных требований самым важным представляется допуск к работе с объектами культурного наследия. Застройщиков, имеющих необходимые документы, в Алтайском крае не так много, указал ИА «Банкфакс» один из участников рынка. К примеру, помимо «СтройГАЗа», она имеется у компании «Селф», которая имеет огромный опыт исполнения госконтрактов, в том числе по реконструкции объектов культуры. Интересно и то, что корректировку проекта осуществляет ООО «Архитектурная мастерская Тоскина», с которой «Селф» сотрудничал как минимум один раз — в 2013 году, во время реконструкции здания под будущий музей Михаила Калашникова в Курье. Впрочем, сохраняется возможность того, что к работам привлекут фирму из другого региона.

Добавим, отдельно в техническом задании указано, что заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Кроме того, подрядчик обязан обеспечить присутствие ответственного сотрудника, назначенного приказом для контроля за ходом и безопасностью работ.

Напомним, в начале декабря 2016 года стало известно, что администрация Алтайского края расторгла контракт на строительство Государственного художественного музея с переживающей кризис компанией «СтройГАЗ», которая работала на объекте с 2012 года. Ранее сообщалось, что региональное Управление по культуре и архивному делу предлагает вычленить в отдельный аукцион фасадные и кровельные работы, а также монтаж тепловых сетей. Это может позволить летом 2017 года завершить наружные работы и с сентября начать внутреннюю отделку.

В 2017 году в краевой адресной программе на строительство музея запланировано 85 млн рублей. Этих денег должно хватить на тот объем работ, которые управление по культуре хочет выполнить в первую очередь. Общая сметная стоимость проекта, по заключению госэкспертизы, составляет около 850 млн рублей. Согласно контракту, заключенному в 2012 году, работы на объекте вел «СтройГАЗ». В 2015 году компания стала единственным участником повторного конкурса на выбор подрядной организации для завершения строительно-монтажных работ. Его проводили в связи с корректировкой проектно-сметной документации на строительство музея. Сумма лота оценивалась в 433 млн рублей. В настоящее время неизвестно, какой именно объем работ по данному аукциону «СтройГАЗ» успел выполнить.